Leder

Viktig vaksine

Inntil nylig var meslinger en sykdom som holdt på å bli utryddet. Nå varsler Folkehelseinstituttet at antallet nye tilfeller er økende. Også i Norge.

Det alvorlige er at den svært smittsomme sykdommen kunne vært sendt på historiens skraphaug en gang for alle, dersom internasjonale vaksinasjonsråd var blitt etterfulgt.

I februar ble det kjent at to barn fra Oslo og en helsearbeider fra Buskerud var smittet av meslinger. Denne uke ble et nytt sykdomstilfelle registrert i hovedstaden. For knappe tre år siden var det ingen. Så kom det ett i 2017 og hele 12 i fjor.

Før vaksinen kom i 1969, døde fem til ti barn i året av meslinger i Norge. Mye tyder på at vi har glemt hvor potensielt farlig denne tilsynelatende normale barnesykdommen kan være. Mange av dagens voksne har hatt meslinger, og bortsett fra et midlertidig ubehag der og da, er det få som minnes sykeleiet som særlig alvorlig.

Men så sent som i 1989 krevde meslinger et norsk dødsoffer. Da Norge hadde 20 000 – 30 000 årlige tilfeller av meslinger var det ikke uvanlig at 20 – 30 av disse barna fikk alvorlig hjernehinnebetennelse, ifølge forskning.no. Mange fikk følgesykdommer. Noen av dem som ikke døde, fikk varig hjerneskade. En lege Dagbladet har intervjuet antar det kun er et spørsmål om tid før meslinger igjen tar liv også her til lands.

På verdensbasis dør 122 000 mennesker av meslinger hvert år, melder WHO, Verdens helseorganisasjon. Vaksineskepsis og tullete konspirasjonsteorier er blant årsakene til at særlig vestlige foreldre unnlater å beskytte barna sine. I fattigere land handler det om fravær av medisiner og vaksineprogrammer.

Begrunnet i antivitenskapelige oppfatninger om at vaksiner er naturstridige eller i konflikt med en eller annen åndelig retning, kan foreldre i Norge nekte å forsikre sine barn mot alvorlig sykdom ved å hindre at de blir vaksinert. Denne dypt egoistiske og fullstendig villfarne holdningen gjør at meslinger på ny har dukket opp som en potensiell helsefare i befolkningen.

Trøndelag Frp går inn for obligatorisk vaksine mot meslinger, og at det kan medføre sanksjoner dersom man nekter. Vi er enig i at foreldre og helsepersonell bør oppfordres på det sterkeste til å vaksineres, men vil advare mot pålegg og tvangsreaksjoner. Det kan virke helt mot sin hensikt i et miljø som tror på konspirasjoner. Metoden må være faktabasert og saklig for å forklare at sykdommene man vaksinerer mot er mye farlige enn de eventuelle bivirkninger som vaksinene måtte ha.

