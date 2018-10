BER OM SVAR: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan talte i nasjonalforsamlingen og krevde svar fra Saudi-Arabia etter drapet på journalist Jamal Khashoggi. Foto: KAYHAN OZER / TURKISH PRESIDENT OFFICE

En flik av den nakne sannhet

MENINGER 2018-10-24T07:32:27Z

President Recep Tayyip Erdogan lovet å avsløre den nakne sannhet om drapet på journalist Jamal Khashoggi. Det var en sannhet med modifikasjoner.

kommentar

Publisert: 24.10.18 09:32

Erdogan la frem Tyrkias versjon av sannheten, med mange spørsmålstegn og uten å rette en anklagende pekefinger mot en navngitt oppdragsgiver. Saudi-Arabia kan avdekke sannheten, men de har så langt forsøkt å tilsløre den.

Drapet har utløst en internasjonal krise som sterkt berører tre sentrale parter, Saudi-Arabia, Tyrkia og USA. De er er på ulikt vis allierte, men også rivaler. Under dekke av at det pågår en jakt på sannheten foregår det en storpolitisk interessekamp. Både Tyrkia og USA kan legge press på et svekket Saudi-Arabia.

Saken har gitt Erdogan og Trump en anledning til å fremstå som forsvarere av kritisk journalistikk, hvilket er et stort paradoks ettersom Erdogan har fengslet flere journalister enn noe annet land og Trump rutinemessig omtaler pressen som folkefiende. I parlamentet kunne Erdogan fremstå som en forsvarer av den internasjonale rettsorden:

-Å skjule dette grusomme drapet vil være en fornærmelse mot menneskeheten, sa han.

Samtidig må både Erdogan og Trump foreta en krevende balansegang i Khashoggi-saken. Ingen av dem ønsker et brudd med en økonomisk stormakt og viktig regional aktør. Tyrkia er i dyp økonomisk krise og trenger store saudiarabiske investeringer. Trump ønsker ikke kansellere lukrative våpenkontrakter med Saudi-Arabia. Han trenger dessuten å beholde Saudi-Arabia som en nær forbundsfelle i konflikten med Iran.

Erdogan sa at han ikke tviler på Saudi-Arabia kong Salmans oppriktighet. Han ble omtalt med stor respekt. Men Erdogan nevnte ikke den unge kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer kongedømmet.

I sin tale til partifeller i nasjonalforsamlingen i Ankara stilte Erdogan sentrale spørsmål som hittil ikke er blitt besvart. Det viktigste er at hvem som sendte de nå mistenkte gjerningsmennene til Istanbul? Erdogan anbefalte Saudi-Arabia om å utlevere alle 18 mistenkte til Tyrkia, slik at de kan stilles for retten der ugjerningen ble begått. Det ønsket vil Saudi-Arabia med sikkerhet ikke innfri. Da mister de kontroll.

Erdogan fortalte i detalj om hva som er kommet frem i etterforskningen. Det pekte frem til presidentens konklusjon om at drapet var planlagt og politisk motivert. Og som et tydelig hint til Riyadh sa Erdogan at det ikke vil være tilfredsstillende for offentligheten hvis ansvaret bare plasseres på noen sikkerhets- og etterretningsfolk.

Det er uforenelig med alle Saudi-Arabias forklaringer. Først nektet de for alt. Deretter innrømmet de at Khashoggi ble drept i landets konsulat, i et slagsmål som følge av en “fryktelig feiltakelse”. Det skal ha skjedd uten at den politiske ledelsen i det strengt sentralstyrte og autoritære regime hadde noen kjennskap til saken.

USA og Tyrkia vil ikke bryte med Saudi-Arabia, men de kan bruke saken for å fremme egne interesser.

Saudi-Arabia og Tyrkia rivaliserer om innflytelse i regionen. Mens Tyrkia støtter den sunnimuslimske bevegelsen Muslimsk brorskap bekjemper Saudi-Arabia disse med alle midler. Det var et nederlag for Erdogan da brorskapets president Mohamed Morsi ble styrtet i Egypt. Da Saudi-Arabia isolerte Qatar, var Tyrkia raske med å komme Qatar til unnsetning.

Før drapet i konsulatet ba Trump gjentatte ganger Saudi-Arabia om å øke oljeproduksjon for å få ned prisen, uten å bli hørt. 20. september skrev han på Twitter: “Vi beskytter landene i Midtøsten, de ville ikke være trygge særlig lenge uten oss, og likevel fortsetter de å være pådrivere for høyere og høyere oljepriser! OPEC monopolet må få ned prisene nå!” Saudi-Arabia har ikke lenger råd til å overhøre Trumps krav.

I flere tiår hadde USA og Saudi-Arabia et bytteforhold, olje mot militær beskyttelse. Forholdet er ikke mer spesielt enn at det i blant oppstår alvorlige kriser. Det ble svært anstrengt da president Barack Obama forhandlet frem en atomavtale med Iran. At Obama strakk ut en hånd til Iran oppfattet Saudi-Arabia som et slag i ansiktet.

Harmonien ble gjenopprettet med en ny partner i Det hvite hus. I fjor brukte det saudiarabiske kongehuset over 220 millioner kroner på lobby- og konsulentvirksomhet i USA. Donald Trump sa opp atomavtalen med Iran og la sin første utenlandsreise som president til Saudi-Arabia.

I det hvite hus ble kronprins bin Salman ansett som en ung og ambisiøs leder man kunne gjøre business med. Da Trump talte på FNs generalforsamling i høst trakk han frem Saudi-Arabia som et av tre land som fortjente hans ros for modige reformer. Det var en underlig ting å si da. Det ville vært utenkelig å gjenta det i dag.

Erdogan ber Saudi-Arabia om svar. Men Saudi-Arabias mange hjelpeløse bortforklaringer og tåkelegging gir ingen grunn til å tro at at vi noen gang får vite den fulle og hele sannhet om et grufullt drap.