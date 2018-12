SVARER KOMMENTATOR: – Astrid Meland forsøker å male et bilde av at vi ikke engasjerte oss i saken før innvandringskritiske bloggere gjorde det. Det fremstår mest som et dårlig forsøk på å undergrave Frps engasjement i saken, mener Sylvi Listhaug. Foto: Trond Solberg

Debatt

Vi vil skrote migrasjonspakten

Politisk kommentator i VG, Astrid Meland, beskylder Frp for dobbeltspill i migrasjonsplattformsaken. Det er feil.

SYLVI LISTHAUG, stortingsrepresentant og nestleder i Frp

Fremskrittspartiet har tatt dissens i regjering i sakens anledning og Frp på Stortinget har fremmet forslag om å avvise migrasjonsplattformen. Alle andre partier, inkludert Sp og Ap, støttet Venstre og Høyre.

Vi stod alene om å si nei.

Meland forsøker å skape et inntrykk av at jeg og Frp har støttet FNs migrasjonsplattform helt siden 2016. Det er feil. I 2016 deltok jeg i den norske delegasjonen til FNs toppmøte om migrasjon i New York. Temaet kom på dagsorden i kjølvannet av migrasjonskrisen i 2015 og intensjonen var at hele verden må delta for å håndtere migrasjonsspørsmålet. Ikke bare landene i nærområdet som ofte får det største trykket og europeiske land som ble overveldet i 2015. New-York erklæringen fikk tilslutning fra alle FN sine nesten 200 medlemsland. Møtet var startskuddet for arbeidet med selve migrasjonsavtalen. Jeg mener det er en selvfølge at Norge skulle være med i forhandlingene.

Jeg tror selv Meland kan være enig i at man kan delta i en prosess, uten å forplikte seg til sluttresultatet. Eller mener Meland at en som deltar på en visning og skriver seg opp som interessent på eiendomsmeglerens liste, forplikter seg til å kjøpe huset? Man bør selvsagt ikke signere en erklæring om man ikke er fornøyd med resultatet.

I motsetning til i 2016 da alle land sluttet opp om erklæringen er situasjonen nå en helt annen. Land etter land har trukket sin støtte til Migrasjonsplattformen. Grunnen er innholdet, og Frp mener også Norge burde si nei.

Meland forsøker å male et bilde av at vi ikke engasjerte oss i saken før innvandringskritiske bloggere gjorde det. Det fremstår mest som et dårlig forsøk på å undergrave Frps engasjement i saken. Det er helt greit at Meland ikke liker de utradisjonelle mediene, men det er ikke greit at hun bruker det som et argument mot vårt engasjement i en viktig debatt. Vi tok stilling til innholdet i plattformen når den skulle behandles. Frp mente resultatet var dårlig for Norge, og at vi derfor ikke burde støtte migrasjonsplattformen.

Hverken Meland, VG eller resten av de elitepregede tradisjonelle mediene har løftet en finger for å sette saken på dagsorden og informere befolkningen. FNs migrasjonsplattform var overhodet ikke på deres dagsorden før Frp tok dissens i saken. Det er et paradoks, og bør være til ettertanke for Meland og VG, at det var de såkalte «alternativ media», som i stor grad lever på idealisme og crowdfunding, som satte dagsorden på en av årets mest diskuterte og kontroversielle saker.