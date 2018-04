Kan føre til at IS slår til igjen

SKRIVER OM SYRIA-KRISEN: - Islamistene ble ikke borte. De bare venter på neste mulighet å slå til på, skriver Mah-Rukh Ali. Foto: Care/Sturlason

En svært farlig situasjon er i ferd med å utvikle seg i Midtøsten. Konsekvensen av stormaktsoppgjøret i Syria kan føre til at islamister mobiliserer sine mørke krefter, og slår til igjen.

MAH-RUKH ALI, forfatter av «Iran og det nye Midtøsten», og kommunikasjons-og samfunssjef i Care.

«Det er en verdenskrig som finner sted i vårt land», sier ofte syrere. Det de sier er helt riktig. I løpet av den sju år lange krigen har nesten en halv million mennesker blitt drept. 1.5 millioner mennesker har fått varige skader, anslår FN. Halve befolkningen er drevet på flukt. Mine syriske venner som har flyktet ut av landet drømmer om et hjem. De drømmer selv om de vet den aldri blir oppfylt. «Dette livet er ikke langt til nok til at vi rekker å se det Syria vi vokste opp i. Landet vårt er lagt i ruiner», sier de. En hel generasjon har blitt frarøvet sitt hjem. De er spredt rundt om i hele verden. De som ikke klarte - eller kunne flykte forsøker å bli vant til hverdag i krig. Verdenssamfunnet står samlet ansvarlig.

Borgerkrigen i Syria startet i den lille syriske byen Daraa med opprøret mot Syrias diktator og den sittende presidenten Bashar al-Assad. Våren 2011 spredte protestbølgen seg raskt til mange store syriske byer, hvor på regimet fortsatte å slå hardt den på all motstand, også fredelige - og satte inn både hær og skarpskyttere mot eget folk. Svært mange opprørere og opposisjonelle vokste frem. Ulike land tok plass og allierte seg med forskjellige lokale grupperinger: de som tjente deres sak og fremmet deres interesse. Et politisk kaos og vakuum oppstod i Syria, der det ikke var noen reell, samlet og slagkraftig opposisjon mot Assad - og i dette ble de islamistiske grupperingene stadig sterkere. FN og menneskerettighetsorganisasjoner slo tidlig fast at det syriske regimet brukte kjemiske våpen for å slå ned på politisk motstand. Da Russland stilte seg bak en svekket president Assad, ble det klart at han ikke kom til å gå. Ytterligere press for å fjerne Assad førte til økt rekruttering til islamistiske jihadistbevegelser på bakken, og regimet og konflikten i Syria ble stadig mer sekterisk.

Bildene fra Syria var groteske. De viste den sterkt lidende sivilbefolkningen, i hjelbombet og forlatt. Uskyldige, små livløse barnekropper og amputerte legemer. Assad ble kalt et dyr av motstanderne sine. Verden klarte ikke stanse Assads overgrep mot sivilbefolkningen, men islamistene klarte vokse på den. Flere titalls tusen fremmedkrigere strømmet til Syria fra hele verden for å drive jihad mot Assad. Resten av historien er godt kjent. De islamistiske opprørene ble senere kjent som IS, og erobret store områder i Syria og Irak i 2014 i sitt selvoppnevnte kalifat, med sentrum i Mosul i Irak og Raqqa i Syria. Islamistene som kom var verre enn regimet som satt. Terroristene startet som en motstandsbevegelse, men vokste seg til å bli den mest bestialske, skremmende og brutale jihadistbevegelsen vi har sett. En som var fullstendig ut av kontroll, og den største trusselen i moderne tid.

Den USA-ledede koalisjon mot IS, vant ikke frem med kravet om å fjerne Bashar al-Assad. For kort tid siden varslet amerikanerne en tilbaketrekking fra Syria nå som IS er nedkjempet. Som jeg skriver om i boken min «Iran og det nye Midtøsten» har Irans mektige revolusjonsgarde spilt en viktig rolle for å bekjempe IS-terroristene, og har bygget seg til opp til å bli en svært mektig aktør i Syria sammen med Russland og Tyrkia som også har investert stort militært.

Den dramatiske vendingen denne uken startet med det angivelige kjemiske angrepet i Douma lørdag med påfølgende ordkrig mellom USA og Russland, som til slutt endte med president Donald Trumps trussel på twitter onsdag til Russland om missilangrep i Syria. En hel verden holdt pusten i frykt for at det skulle bryte ut krig mellom Russland og USA i Syria, der sikkerhetsrådet kom til kort og ikke klarte fatte et resolusjonsforslag om granskingen av det påståtte kjemiske angrepet. Trump bagatelliserte senere sin egen Twitter-advarsel til Russland på torsdag, og sa at han aldri har sagt når et angrep vil komme i Syria, og at det kan bli «snart eller ikke så snart».

Det er i underkant av et halvt år siden at verden feiret at IS ble nedkjempet. Utviklingen denne uken der Israel ble anklaget for å angripe militærbasen T-4 i Homs som drepte minst fire iranske soldater med påfølgende ordkrig mellom Israel og Iran på en side, og USA og Russland på den andre siden, kan nesten tyde på at verdensledere har korttidshukommelse. «Historien gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse», sa Karl Marx. For i vakuumet av ordkrigen mellom stormaktene, eksisterer fremdeles islamistene. De ble ikke borte. De bare venter på neste mulighet å slå til på. En konfrontasjon mellom stormakter i Midtøsten er nøyaktig det de ønsker og trenger for å mobilisere sine mørke krefter på nytt. Det har ikke Syria råd til, og heller ikke verden.