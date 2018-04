MILJØKRISE: – Allerede før Hydro ble hovedeier i Alunorte i 2012 ble de advart om at de undervurderte både de politiske og sosiale utfordringene, skriver Roar Nerdal. Foto: RICARDO MORAES / X02675

Hydro-skandalen i Brasil: For lut og kaldt vann

Publisert: 24.04.18 16:05

Hydro står egentlig på tiltalebenken i Brasil for mange års arroganse og uten å ta samfunnsansvaret på alvor .

ROAR NERDAL, journalist og skribent, bosatt i Brasil

Om du besøker Hydro Alunorte i Barcarena i Brasil en regnværsdag lukter det som om det skulle vært et gedigent lutefisklag innenfor porten. En fest få i lokalsamfunnet har fått tatt del i.

Hydro bruker enorme mengder kaustisk soda – altså lut – i prosessen for å gjøre om brasiliansk jord (bauxitt) til alumina. Alumina blir til aluminium ved norske smelteverk. Det gir Hydro milliardgevinst. I Norge. I Brasil blir aluminiumsindustriens største miljøproblem liggende igjen i røde slagghauger. Disse vokser med over seks millioner tonn i året. Ifølge SSB er det samlede industriavfallet i Norge (2015) under en million tonn.

Og som kjent, det er det ingen som vil ha i nærmiljøet.

Alunorte er beskyldt for mange utslipp opp gjennom historien. Både i 2003, 2006 og 2009 var det ett eller flere. Lokalbefolkningen har klaget på at utslippene har ødelagt for fisket deres, for vannkvaliteten deres, for livskvaliteten deres. Mange av dem er avhengig av det skog og vann gir for å overleve. Felles for disse utslippene var at verken myndighetene eller Alunorte tok dem særlig alvorlig. Det vil si, både miljømyndigheter, miljøpoliti og enkelte fra påtalemyndigheten var svært kritiske til Alunorte. Etter utslippet i 2009 mente miljøpolitiet at deponiet for rødt slam var det største miljøproblemet i hele delstaten.

Felles for disse påståtte utslippene var at Alunorte nektet og delvis hindret miljømyndighetenes arbeid. Alunorte er også mistenkt for å ha manipulert for at testresultatene skulle bli bedre. En fra påtalemyndigheten skreiv i en epost til meg at befolkningen i Barcarena bare opplever industriens ulemper, ikke dets fordeler. Få av de opprinnelige beboerne er nemlig kvalifisert for å få seg jobb. Dialogen med lokalsamfunnet uteble. Tillitsvalgte ved Alunorte ble selv anmeldt da de advarte om at Alunorte satt på en miljøbombe. Drømmen om jobb har ført titusenvis til kommunen, de bor i slumområder. Kriminaliteten og drap har eksplodert.

LES PÅ E24: Mener forurensningsbevis peker på Hydro

Så hvorfor reagerte ikke myndighetene med full trøkk tidligere?

Da var Hydro nemlig bare lillebror med 34 prosent eierskap. Hovedeier var gruvegiganten Vale. Vale er Brasils største privateide selskap, og er av Greenpeace kåret som en miljøversting. De er også medansvarlig for den største miljøkatastrofen i Brasil i 2015 som tok minst 19 liv og ødela en elv og et viktig dalføre for mange generasjoner.

Vale har politiske muskler i Brasil. Vale-benken i nasjonalforsamlingen lukker øynene for det meste. Få politikere tør å utfordre dem. Vel vitende om at de har den politiske oppbakkingen de trenger, har Vale alltid nektet for miljøskader, kjørt motsøksmål og latt prosessene lide en langsom død i rettslokalene. I 2009 fikk Alunorte en bot på rundt 35 millioner, den er ikke betalt.

Mellom 16 og 17. februar ble det altså meldt om nye utslipp. Det var mye regn den natten. Men ikke ekstremt mye, slik Hydro vil ha det til. Etter utslippet i 2009 sa Hydro også at de ville bygge demninger som skulle tåle 1000-årsregnet. Men lynet slo ned, og satte pumpene ute av spill for noen timer. Alunorte nektet først, men innrømte etterpå at de hadde et ulovlig, men kontrollert utslipp. Det beste alternativet av to onder, ifølge Hydro.

I Vales tid ville dette kanskje ikke blitt noen sak. Miljøministeren Sarney Filho – sønn av en av Brasils mest korrupte presidenter – hadde fått instruks av president Michel Temer om at Hydro skulle tas hardt. Temer har et agg i siden til Norge siden han fikk offentlig oppstramming av statsminister Erna Solberg på sankthansaften i fjor.

Plutselig sto både føderal og lokal påtalemyndighet klar. Sanksjoner ble innført med en gang. Politikere var i kappestrid seg i mellom for å starte granskingskommisjoner.

Siden det angivelige utslippet for to måneder siden har Hydro tapt rundt en milliard kroner. Fra først bekrefte, så avkrefte, for så å innrømme ulovlig kontrollert utslipp, så har Hydro svart med egne rapporter som altså skal vise at det ikke har vært skadelige utslipp.

11. april var konsernsjef Svein Richard Brandtzæg gjest hos Ole Torp i NRK . Der sa han fire ganger en variant av at miljømyndigheten Ibama har konstatert at det ikke har vært utslipp av giftige stoffer.

Da er han i beste fall feilinformert. Da Ibama kom til Alunorte kunne de bekrefte at det ikke var oversvømmelse fra deponiene der og da. Men de konstaterte at det ble sluppet ut forurenset regnvann. Ibama tok heller ingen prøver og kan derfor heller ikke «bekrefte nivået på giftstoffene».

Det er nemlig ikke Ibamas oppgave. Både lokal og føderal påtalemyndighet – som i Brasil også har en spesiell tilsyn- og ombudsoppgave – baserer sine prosesskriv på målinger gjort av et laboratorium knyttet til helsemyndighetene.

Hydros forsvar blir altså å bruke egne eksperter mot myndighetenes. Samtidig har de gått til søksmål mot myndighetene. Dette er en dristig strategi i Brasil da det ofte er tett kontakt mellom justismyndighetene.

Det er ingen tvil om at Barcarena er en økologisk og sosial katastrofe. Det er bekreftet av flere rapporter. Og Alunorte har ofte blitt pekt ut som den verste av de store selskapene der. Det er meget mulig at Hydro denne gangen ikke hadde utslipp av miljøskadelige vesker. Problemet for Hydro er at de allerede har erkjent seg skyldig i å ha gjort ulovligheter, både «kontrollert» utslipp, ulovlige dreneringsrør og at de ikke har hatt lisens. Da kan saken føres i mange år i rettsapparatet. Hydro er en perfekt syndebukk.

Allerede før Hydro ble hovedeier i 2012 ble de advart om at de undervurderte både de politiske og sosiale utfordringene. Mange hadde nok urealistiske forhåpninger da Hydro fra «verdens rikeste land» tok over. Men siden har Hydro lagt seg ut med både lokalbefolkning, fagforening og nå myndigheter. Det kan koste dem dyrt.

Sist fredag ble det satt i gang enda en etterforskning mot Hydro da helsemyndighetene mener å påvise at vannet Hydro er pålagt å levere inneholder for meget tungmetaller er grumset og det er funnet bakterien E.coli i noen av leveransen.

Igjen kan det være at Hydro lar innbyggerne gå for lut og kaldt vann.