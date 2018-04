Hatet mot frie medier

MEDIA FOR RETTEN: Tyrkiske soldater på vakt foran et rettslokalet i Istanbul i september 2017 da journalister i avisen Cumhuriyet ble stilt for retten. Foto: Emrah Gurel / TT / NTB Scanpix

Tre av fire mennesker lever i land der situasjonen for pressefrihet er rangert fra problematisk til svært dårlig. Det er alarmerende at angrep på journalister og frie medier sprer seg, også i Europa.

Organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) skriver at i sin årsrapport at fiendtlighet overfor media er blitt en trussel i demokratier. Angrepene kommer fra to hold. Fra politiske ledere i demokratiske land som oppvigler til hat mot journalister og fra autoritære regimer som forsøker å eksportere sin lydige versjon av en nyhetsformidling som verken gransker eller kritiserer makthavere.

Europa har tradisjonelt vernet om pressefrihet, men ikke i noen region har situasjon forverret seg mer enn her. Det skyldes særlig anslag mot uavhengige medier i land som Tsjekkia, Serbia, Slovakia og Ungarn. Politikere angriper journalister med en blanding av forakt og trusler. RSFs generalsekretær, Christophe Deloire, sier at å utløse hat mot journalister utgjør en av de største truslene mot demokratier. Det undergraver ideen om at den offentlige debatten skal være basert på fakta, og ikke propaganda.

Politiske ledere kalkulerer med at det lønner seg politisk å angripe mediene, i stedet for å forsvare pressefriheten. Nesten daglig angriper USAs president Donald Trump medier. Han har kalt journalister for “folkefiender”, det samme som Josef Stalin i sin tid gjorde. USA, med en stolt tradisjon og grunnlovsfestet pressefrihet, har falt til 45. plass på RSFs liste over pressefriheten i 180 land. Situasjonen i Russland , nr. 148 på indeksen, er et kapitel for seg. Pressefrihetens kår er blitt verre enn på noe tidspunkt siden Den kalde krigen. Hatet mot journalister, mediafobi som RSF kaller det, er vel kjent i land som Tyrkia (nr. 157) og Egypt (nr. 161). Vilkårlige arrestasjoner brukes mot journalister som ikke oppfattes som lojale. Rutinemessig blir uavhengige journalister anklaget for å være terrorister.

Bare i ni prosent av verdens land er forholdene gode for pressefrihet, ifølge rangeringen. De hvite feltene som markerer full pressefrihet på RSFs verdenskart er bedrøvelig små. Aldri har så mange land blitt plassert i kategorien svært dårlig. Det inkluderer store deler av Midtøsten, Sentral-Asia og Kina.

Til sammenligning er forholdene i Norge en idyll. Norge kommer på 1.plass på RSFs indeks. Men i alle demokratier er det nødvendig å være på vakt. Å spre hat, undergrave tilliten til frie medier og skremme journalister til taushet er metoder som brukes i våre nærområder. Vi har et godt forsvar, men vi er ikke immune.

