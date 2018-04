Ikke gjør dette igjen

Publisert: 14.04.18 12:40 Oppdatert: 14.04.18 12:52

USA og allierte sendte i natt et tydelig signal om at bruk av kjemiske våpen får konsekvenser.

Det militære angrepet var rettet mot Bashar al-Assads regime. Men budskapet er adressert til enhver leder som vurderer å bruke de forbudte masseødeleggelsesvåpnene, og deres allierte. Angrepet er ment som avskrekking: Ikke gjør dette en gang til.

Det var et målrettet og begrenset angrep. Målrettet ettersom det handlet om tre steder hvor Syria angivelig utvikler og lagrer kjemiske våpen. Begrenset fordi angrepene ikke svekker Assads totale militære slagkraft. De rammet heller ikke russiske eller iranske mål i Syria. Ingen sivile skal ha blitt drept eller såret.

Angrepene pågikk i omlag en time og var, i følge forsvarsminister Jim Mattis, et “one-time shot”. I hvert fall så lenge Assad avstår fra å bruke slike våpen.

USAs president Donald Trump, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May understreket alle i morgentimene at årsaken til deres felles militæraksjon var det syriske regimets bruk av kjemiske våpen mot sitt eget folk.

Macron sa det ikke finnes tvil om at regimet har ansvaret for giftgassangrepet mot Douma for en uke siden. May sa en betydelig informasjonsmengde, inkludert etterretning, indikerer regimets ansvar. Men både Russland og Syria toer sine hender. De anklager opprørere eller vestlig etterretning for å ha fremprovosert krisen.

Russland advarer i sterke ordelag om at de tre vestmaktenes angrep vil få konsekvenser. Som vanlig i Syriakonflikten var FNs sikkerhetsråd handlingslammet og de tre vestlige stormaktene hadde ingen resolusjon som åpnet for en militæraksjon. I stedet argumenterte de vestlige lederne med at dette var i nasjonal og internasjonal sikkerhetsinteresse.

– Vi kan ikke tolerere trivialiseringen av kjemiske våpen, som er en umiddelbar fare for det syriske folk og vår kollektive sikkerhet, sa Macron.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris, sier Russlands USA-ambassadør Anatoly Antonov.

Det er ikke lagt frem uavhengige og ugjendrivelige bevis for at det syriske regimet angrep Douma med kjemiske våpen. Men det finnes et mønster i denne mer enn syv år lange krigen. Kjemiske våpen er blitt brukt mange ganger og like ofte benekter Syria alt ansvar. I de tilfeller hvor FN-ledede granskninger har konkludert har regimet fått ansvaret for de fleste. Kjemiske våpen er en grufull måte å terrorisere en befolkning til lydighet.

Trump varslet tidlig denne uken om hva han hadde tenkt å foreta seg. Like forventet er det at Russland sier at angrepet vil få konsekvenser. Russlands president Vladimir Putin ba i dag om et umiddelbart møte i FNs sikkerhetsråd for å ta opp det han kaller USA og alliertes aggressive handlinger. Hvis det blir med dette ene angrepet er sannsynligheten liten for et militært motangrep. Men at det får politiske og diplomatiske konsekvenser er udiskutabelt. Forholdet mellom øst og vest er denne våren på frysepunktet og angrepet på Syria vil forsterke krisen.

Et annet spørsmål er om det vil forandre noe på krigen i Syria. Da Trump beordret et missilangrep mot en syrisk flybase for ett år siden, kort tid etter at regimet ble anklaget for å ha brukt kjemiske våpen, fikk det ingen militære konsekvenser. Flybasen var operativ innen kort tid, krigen fortsatte som før og nye anklager er kommet om kjemiske våpenangrep. Angrepet denne gang var mer omfattende. Tre land deltok. Mer enn dobbelt så mange missiler ble brukt og det var tre mål for angrepet.

Angrepet må oppfattes som et budskap også til Russland og Iran, Assads regimets sentrale støttespillere. Å bruke kjemiske våpen har en høy pris. Hvis ikke det syriske regimet forstår det, må deres venner overbevise dem.