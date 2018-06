TYRKIAS STERKE MANN: President Recep Tayyip Erdogan taler på et møte i Istanbul i mai. Foto: OZAN KOSE / AFP

Erdogans store prøve

leder

Publisert: 18.06.18 05:09

MENINGER 2018-06-18T03:09:25Z

I 15 år har Recep Tayyip Erdogan og hans parti AKP fullstendig dominert tyrkisk politikk. Valget på søndag ser ut til å bli hans største prøve.

Et Tyrkia i unntakstilstand velger 24. juni både president og parlament. Meningsmålingen viser at valgene kan bli svært spennende. Det er, i følge meningsmålingene, usikkert om Erdogan får mer enn 50 prosent av stemmene. Hvis ikke blir det en ny valgrunde i juli. Det er også uklart om hans parti får rent flertall i parlamentet. Men ingen bør undervurdere Erdogans evne til å mobilisere velgere.

Presidenten kontrollerer en stor del av Tyrkias massemedier. Myndighetene har brukt unntakstilstanden som ble innført etter kuppforsøket sommeren 2016 til å stenge flere titalls nyhetsmedier, arrestere menneskerettighetsforkjempere og politiske aktivister. Ingen land har flere journalister i fengsel enn Tyrkia. På Reportere uten grensens indeks over pressefrihet er Tyrkia på 157. plass blant 180 land.

Kuppet for to år siden var mislykket, men Erdogan har siden brukt unntakstilstanden effektivt for å luke bort intern dissens og styrke sitt eget grep om makten. Det har i mange tilfeller gått ut over grunnleggende menneskerettigheter som ytrings-, presse- og forsamlingsfrihet. I en folkeavstemningen i fjor fikk han støtte fra et knepent flertall av velgerne for grunnlovsendringer som gir presidenten mer vidtrekkende fullmakter, på parlamentet og domstolenes bekostning.

AKP har denne gang dannet en valgallianse med det nasjonalistiske partiet MHP. Flere opposisjonspartier, med unntak av prokurdiske HDP, har også dannet en allianse mot Erdogan og AKP. Erdogan sier valget blir en milepæl for Tyrkia. Valget finner sted i en tid med stor politisk og økonomisk usikkerhet. Bare i løpet av den siste uken falt tyrisk lire 5,7 prosent i forhold til amerikanske dollar. Inflasjonen er over 12 prosent. Samtidig økte veksten i tyrkisk økonomi med hele 7,4 prosent i første kvartal, mye på grunn av økt offentlig forbruk. I forrige uke kunngjorde Erdogan at en ny militær offensiv er startet mot kurdiske PKK i Qandil-fjellene i Nord-Irak. En teori er at Erdogan bruker dette for å mobilisere tyrkiske nasjonalisters støtte for sitt kandidatur.

Det er grunn til dyp bekymring over utviklingen i et NATO-alliert land. Tyrkiske velgere utpeker sine ledere, men uansett valgutfall bør vestlige allierte bruke enhver anledning til å forsvare menneskerettighetene i Tyrkia. Respekten for en fri meningsutveksling er grunnleggende i et demokrati. Det er også en forutsetning for frie valg.