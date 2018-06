«NYTTÅRSINSPEKSJON»: Broen Salvøy på Karmøy i Rogaland ble også sist sjekket på nyttårsaften i fjor, ifølge Vegvesenets register. Også dette er feil. Foto: Jørgen Braastad Foto: Jørgen Braastad

Hvor vanskelig kan det være?

leder

Publisert: 29.06.18 05:26

MENINGER 2018-06-29T03:26:35Z

I vinter skrev VG flere saker om hvordan Vegvesenet ikke har holdt orden på norske veibroer. Samferdselsministeren ga etaten skjenn og streng beskjed om å rydde opp. Vi trodde ærlig talt at saken ville ende der.

Det gjorde den ikke. For måten veimyndighetene har gått frem på, er å legge masse gale opplysninger inn i databasen sin. 160 inspeksjoner er tilbakedatert og ført på feil år , innrømmer Vegdirektoratet . Dette er langt fra å få orden på ting, selv om det ser ut som jobben er utført etter boka.

Det var i november i fjor VG avslørte at halvparten av Norges 17.000 riks- og fylkesveibroer ikke ble sjekket slik de skulle. Tvert om var det store mangler og omfattende brudd på regelverket. Det er alvorlig. Flere bilulykker er knyttet til dårlig vedlikeholdte broer.

Derfor ble da også dette tatt alvorlig. Samferdselsministeren krevde ryddesjau . Og ganske raskt forsikret Statens vegvesen at nå var det hele på plass. Men vi så nærmere på det. Og da viste det seg pussig nok at på nyttårsaften i fjor - en søndag - ble det utført 677 broinspeksjoner i Norge, om vi skal stole på myndighetenes register Brutus.

Men det stemmer selvsagt ikke. Broene er ikke inspisert på nyttårsaften. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen avviser at de har pyntet på tallene. Forklaringen fra Vegvesenet er praktisk, at det rett og slett er enklere å klikke på den siste datoen i den forrige måneden, for da slipper man å klikke så mye. Denne forklaringen er så rar at det er mulig den faktisk er riktig. Betryggende er det uansett ikke.

For dette tyder på at de ikke har tatt poenget. Fra før visste vi at bro-databasen Brutus var dårlig oppdatert. Nå vet vi i tillegg at man heller ikke kan stole på informasjonen som ligger der. Hvordan skal man kunne vite hvordan det står til når informasjonen er feil? Den virkelige datoen finnes nok i en ringperm et sted, men Vegvesenet har fremdeles ikke oversikt. Det fører til at myndighetene ikke vet hvilke broer de skal få fikset først, og at filleting kan bli reparert straks, mens alvorlige skader kan bli stående i årevis.

Det er nesten ubegripelig at det skal være så vanskelig å få Vegvesenet til å forstå at informasjonen i en livsviktig database som dette skal være oppdatert – og sann.