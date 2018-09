I hemmelighet jubler noen over milliardærens fall

Storfisken blant spekulantene kjemper mot konkurs. Einar Aas fryser sine eiendeler. Og på den andre siden sitter noen som har stukket av med milliardene hans.

Navnet hans var nok til å fremkalle en helt spesiell stemning i kraftbransjen. Ærefrykt. Misunnelse. Beundring. «Han gikk på vannet», sa de. Aas tjente 833 millioner på ett enkelt år. Det er ingen som gjør slikt.

Men Einar Aas gjorde det. Ved å vedde på kraftpriser. Forrige uke tapte han alt .

«Vi klarte ikke å tro at det var sant» «Da bekreftelsen kom på at det faktisk var ham, var det helt uvirkelig», er reaksjoner jeg har hørt i bransjen.

Nå skal han prøve å betale sin gigantiske gjeld. Dagens Næringsliv meldte i går at advokaten hans har registrert nye heftelser på hans eiendommer.

Han risikerer huset.

Så var det å ta risiko jobben hans. Når han vant, var det noen andre som tapte, som i poker. Denne handelen er et null-sum-spill. Når Aas har tjent sine milliarder er det på bekostning av andre på børsen.

At han har tapt minst 1,3 milliarder betyr at en eller flere andre kraftspekulanter i hemmelighet har kunnet sprette sjampanjen. For de har vunnet det samme, enorme beløpet.

Slikt kan skape vondt blod. I bransjen har det gått historier om raseri, høylydt skriking i telefon, løfter om hevn og beskjeder om at konkurrenter «skal tas ned». Godt informerte spekulanter kan tenkes å ønske å ta motsatt posisjon for å senke en fiende.

Slik rykter går nå også. Kan det virkelig ha skjedd med Einar Aas ? Børsen avviser overfor bransjeavisen Montel at en aktør felte ham.

Borte er han, uansett. Og kraftmarkedet er avhengig av spekulanter som ham.

Det folk som Aas gjør, er å skaffe likviditet i markedet. Kraft er en ustabil råvare, prisen endres om det regner. Men i markedet kan selskap som Hafslund eller Fjordkraft sikre seg og levere strøm til fastpris selv om de ikke vet om det regner neste år.

Motsetningen er planøkonomi. Når vi får kjøttberg og smørkriser i landbruket er det fordi prissignalene mangler. Kjøper og selger har ikke kontakt i et marked. I kraftmarkedet derimot, kaster vi ikke millioner på havet. Markedet ble sluppet fri i 1990. Spekulantene bidrar med å gi «korrekte» prissignal.

Det bidro Ass til med sin handel. Det ble sagt at han abonnerte på et titalls værtjenester. Og han må hatt god innsikt i markedet, visst svært mye om planlagt produksjon, om tilsig, om hvordan temperatur slår inn, fyllingsgraden i de forskjellige magasinene, industriproduksjon, etterspørsel, gasspriser, CO2-prisene og mye mer.

Med sin overlegne kunnskap drev han en slags lovlig «innsidehandel». For han hadde bedre greie på det enn alle andre. Og han var bransjens superhelt, en Gordon Gekko, minus ondskapen. Grimstadgutten ble kommunens største skatteyter, sponset fotballaget og holdt seg langt tilsynelatende langt unna skatteparadiser, glorete statussymboler og rampelyset.

Hva gikk så galt? Regnet, sies det.

Men børsens fortelling om den «svarte svanen» og den enorme, uventede markedsbevegelsen og nedbøren som skylte bort milliarden hans er nok for enkel. Bruker man en normalfordeling, var det som skjedde kanskje helt usannsynlig. Men slik var det også under finanskrisen, ting som ikke kunne skje, skjedde. Om man legger andre sannsynlighetsberegninger til grunn, kan man finne ut at det ikke var så usannsynlig likevel.

Aas veddet på at den nordiske og tyske prisen skulle nærme seg. Så skjedde det motsatte. Regnet presset den norske prisen ned. Økningen i CO2-prisen trakk det tyske markedet opp.

Ifølge Montel satt han på tysk og norsk kraft i størrelsesorden 34 TWh da det gikk galt. Det er mye. Og han hadde antakelig tapt veddemålene i flere uker allerede. Hver dag måtte han dekke tapene. Han prøvde sikkert å selge, men å selge ut så digre posisjoner raskt er vanskelig. Resten av markedet skjønner det når noen desperat skriker «kjøp bruktbilen min NÅ!».

Så kom forrige mandag med styrtregn. Aas måtte ut med sine siste 350 millioner. Og da hadde han ikke mer cash. Om han hadde klart å holde ut, kunne det ha gått bra. Veddemålet hans kan fortsatt slå til.

Men nå er han ute.

Det Aas har gjort, er hverken eksotisk eller nytt. Det er størrelsen på veddemålet som er spesielt. Samt at han spekulerte uten noe aksjeselskap. En slik risikobegrensing er en av kapitalismens store fremskritt.

Det betyr at han står personlig ansvarlig, og må selge eiendeler for å betale gjelden. Det er ingen stat som kommer og redder ham, som i finanskrisen. De andre medlemmene av børsen har dekket tapet, som de har forpliktet seg til.

Og Aas har spilt høyt med egne penger. Hele poenget var å ta risiko. Uten den evnen hadde ikke gårdbrukersønnen fra Morholt ved E18 toppet skattelistene.

Personlig er det tragisk. Men stresstesten Einar Aass har gitt systemet, den viste at tross alt fungerte det ok. Bortsett fra for Einar Aas.