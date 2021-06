OVERDOSER: – Vi i Venstre advarte mot å stenge brukerrommene i Oslo i fjor. Vi tryglet byrådet om gjenåpning. Det tok flere måneder. Hvor mange mistet vi den våren, den sommeren. spør kronikkforfatterne? Foto: Tore Kristiansen

De som ikke overlever

Vi må sikre et bedre og tryggere behandlingstilbud. Vi må sikre hjelp, ikke straff. Og vi må lære av våre feil. Det vil dessverre ikke alle erkjenne. Aller minst de partiene som stemte ned rusreformen.

CARL-ERIK GRIMSTAD, stortingsrepresentant (V)

SOLVEIG SCHYTZ, stortingsrepresentant (V)

«Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve». Det er mottoet og tenkningen bak den nasjonale overdosestrategien vår. Det beskriver den kampen som mange i rusmiljøet daglig kjemper. De kjemper en kamp for å være, for å leve.

De kjemper en kamp mot stigmaet. Mot utenforskapet og mot skammen. En kamp for å ta del i et samfunn som alt for lenge har skjøvet dem vekk.

De siste 20 årene har overdosestatistikken, uten unntak, tjent som en bekreftelse på at norsk ruspolitikk er fullstendig feilslått. Det er en årlig påminnelse om de vi ikke reddet. De vi ikke hjalp. De som ikke overlevde. Og hver eneste én av disse dødsfallene er en enorm tragedie – for den enkelte, for de mange pårørende, for oss alle.

I 2020 gikk 324 liv tapt til rusen. Tallene kom nøyaktig en uke etter at stortingsflertallet stemte ned rusreformen. En skjebnens ironi, om du vil. Og et rop etter den samme politikken som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp torpederte.

Norsk ruspolitikk straffer med den ene hånda og tilbyr hjelp med den andre. Da vi med rusreformen foreslo å gå fra straff til ubetinget hjelp, var politikere fra Arbeiderpartiet ute og hevdet at de ønsket «en behandlingsreform». Men straff og behandling er vanskelig å forene.

For hvem ringer du om noen har tatt en overdose? Kanskje du ringer nødetatene og utsettes for ulovlig ransakelse, slik Tom-Arne Nygren ble. Kanskje du ikke ringer nødetatene, slik 40 prosent av respondentene i en undersøkelse svarte at de hadde opplevd i akutte situasjoner der rusmisbrukere tok overdose. Problemet med straff er at det stenger veien for hjelp.

Kanskje du føler deg nødt til å vurdere hensiktsmessigheten av hjelpen opp mot straffens bakside. Den vurderingen tvinger norsk ruspolitikk dessverre alt for mange til å ta.

Og straff, det gjør ofte vondt verre. Det legger sten til byrden som allerede er til stede ved et rusproblem. Det bidrar til stigmatisering av en allerede sårbar og utsatt gruppe. Skal vi lette på disse tyngende konsekvensene, er den eneste løsningen en rusreform. Men det vil ikke dagens stortingsflertall. Aller minst er det håp for en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i tospann.

Vi kan ikke berge de livene vi har forspilt. Men vi må gjøre det vi kan for å hjelpe de som står igjen.

Ser vi til FHI sin overdosestatistikk, så er det to tydelige forhold fra 2020 som utpreger seg. For det første, så er det i hovedsak de fylkene med strenge koronarestriksjoner som bidrar til den signifikante økningen i antall overdosedødsfall: Viken, Oslo og Vestland.

Da pandemien kom, var mange av kommunene raske med å stenge ned tilbudene innen psykisk helse og rusarbeid. Tjenestene gikk over til telefonkontakt eller videosamtaler med brukerne, med varierende kvalitet. Noen av behandlingstilbudene forduftet ut i tynn luft.

I VG kunne vi i vår lese at ni menn ble skrevet ut av rusklinikken på Askøy i mars 2020. Mange begynte umiddelbart å ruse seg igjen. Pandemien kom, og vi sviktet dem.

Vi i Venstre advarte mot å stenge brukerrommene i Oslo. Vi tryglet byrådet om gjenåpning. Det tok flere måneder. Hvor mange mistet vi den våren, den sommeren? Hvor mange tok en livsfarlig injeksjon i stedet for å få hjelp til mindre helseskadelig inhalasjon?

Brukerrommene er i praksis den delen av akuttjenesten som bidrar til å forebygge overdosedødsfall. En overdose skjer nesten hver eneste dag. Ennå har ingen omkommet på noe brukerrom. Men så kom pandemien, og de ansatte ble omdisponert til andre arbeidsoppgaver. Rusavhengige ble henvist til å sette skuddene sine i gatene.

Hvor mange mistet vi som konsekvens av at tilbudet var stengt? Det får vi ikke vite. Men statistikken taler for seg selv. Antall overdosedødsfall i hovedstaden økte i fjor med over 40 prosent, fra 36 til 51. De døde i portrom, under trapper og broer.

Og da grensene stengte, tørket tilgangen på narkotika inn, slik vi i Venstre advarte mot. Konsekvensene ble innførsel av farligere stoffer. Og uten brukerrom, ingen kontroll. Ifølge Kripos ble det i 2020 registrert enkelte heroinbeslag der stoffet var tre til fire ganger mer potent enn de typiske beslagene. Sannsynligvis tok det med seg liv. Liv vi kunne reddet.

Vi kan ikke redde de 324 som vi mistet til overdoser i 2020. Men vi kan gjøre vårt beste for å sikre at de skyhøye tallene ikke gjentar seg. Da må vi lytte til skjebnene bak statistikkene. Vi må lytte til de som lever dette livet.

Vi må sikre et bedre og tryggere behandlingstilbud. Vi må sikre hjelp, ikke straff. Og vi må lære av våre feil. Det vil dessverre ikke alle erkjenne. Aller minst de partiene som stemte ned rusreformen.