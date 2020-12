Kommentar

Rådville republikanere

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Donald Trumps brente jords taktikk i de siste dagene av sin presidenttid kan komme til å fortære det republikanske parti.

Noen i partiet forsøker å slukke brannene. Men de kommer for sent og er for få. Det hvite hus er tapt. Republikanerne kan også tape Senatet. I nederlagets time trekker Trump partiet med seg.

Bare en eneste gang siden 1988 har republikanerne vunnet et flertall av stemmene i et presidentvalg. Det skjedde da George W. Bush ble gjenvalgt i 2004. Det viser at USA er i endring og at republikanerne har et grunnleggende problem.

Befolkningsendringer svekker det republikanske partiets muligheter til å vinne valg. Et flertall av unge, kvinner og minoriteter vender dem ryggen. Partier taper i byer og forsteder. Hvis ikke partiet evner å favne bredere enn i dag, og i større grad inkludere voksende befolkningsgrupper, ser ikke fremtiden lys ut for the Grand Old Party.

GÅR AV: Donald Trump sammen med avtroppende justisminister William Barr. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Det er sant at Trump fikk flere stemmer i år enn for fire år siden. Men Biden fikk over syv millioner flere stemmer enn Trump. Begge sider mobiliserte i det som ble betegnet som et skjebnevalg.

Selv etter at valgmennene i 50 delstater har bekreftet at Joe Biden har vunnet valget med god margin, nekter Trump å erkjenne nederlaget. Han tapte på valgdagen 3 november og han har tapt hver dag siden.

Nesten alle hans søksmål er avvist, Høyesterett vil ikke behandle saken og republikanske ledere i flere delstater har nektet å bøye seg for politiske press fra Det hvite hus. Justisminister William Barr har sagt at det ikke er avdekket uregelmessigheter som kan forandre på valgresultatet. Mandag meldte Trump at Barr går av om få dager.

Trump er i fornektelse og viser ingen tegn til å oppgi kampen. De fleste republikanske representanter blir med på ferden, av frykt for hva som venter dem hvis de forlater lederen. Mange er rådville og tause. Hvis de kommer i unåde hos Trump kan hans kjernevelgere stemme dem ut ved første anledning.

Det siste hinder før Biden kan tas i ed er en seremoniell handling i Kongressen. 6. januar bæres to store mahogny-bokser fra det 19. århundre inn på Capitol Hill. De inneholder 50 konvolutter med valgmannsstemmer. Seremonimester er landets visepresident. Det blir derfor Mike Pence tunge konstitusjonelle plikt å komme med kunngjøringen om at Biden har vunnet valget på lovlig vis.

Dette er den siste muligheten til å legge ned protest mot valgresultatet. Det finnes republikanske representanter som ønsker å bestride resultatene i Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia og Wisconsin. Hvis de får med seg minst en senator blir det en kort debatt og påfølgende avstemming i Representantenes hus og i Senatet.

Det kreves et flertall i begge hus for at klagen skal bli tatt til følge. Sjansen for å nå frem synes å være lik null. Demokratene har flertall i Representantenes hus og noen republikanske senatorer har allerede anerkjent Biden som valgvinner.

Det er ikke uvanlig å legge inn klage på et valgresultat. Demokratene har gjort det ved flere anledninger. Det har aldri ført frem i nyere tid. Det uvanlige er at presidenten denne gang ikke har anerkjent resultatet, slik for eksempel Hillary Clinton gjorde på valgnatten for fire år siden.

Det er underlig å se et konservativt lov og orden parti undergrave tilliten til demokratiske valg og institusjoner, riktignok under et påskudd om å redde valgets integritet. Partiet har stilt seg bak Trumps forsøk på underkjenne valgresultatet og forkaste et stort antall stemmer.

Det vil komme en intern partistrid i etterkant. Partiet er allerede i ferd med å bli splittet. Det er mange som alltid og uansett vil støtte Trump. Men det finnes andre som for lengst har innsett at slaget er tapt og som vil gå videre uten Trump som ledestjerne i Det hvite hus. En minoritet opplever at partiet har mistet seg selv i den halsbrekkende ferden de siste fire årene. Det kulminerte i at presidenten nekter å akseptere valgresultatet.

BEDRE TIDER: Trump på et rally i oktober, før valgnederlaget. Foto: Melissa Sue Gerrits / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presidenten fyrer opp denne interne striden ved å anklage partifeller som han mener har sviktet ham. Han snakker foraktelig om RINOs, de som bare er republikanere i navnet. Trump aksepterer ikke annet enn total lydighet. Særlig har Georgias guvernør Brian Kemp fått det glatte lag av presidenten på Twitter, i telefonsamtaler og i intervjuer.

– Vi vant Georgia klart. Vi har en guvernør, en republikansk guvernør, som er verre enn en demokrat. Han er fryktelig, sa Trump på Fox News søndag. I virkeligheten tapte Trump Georgia og han gir Kemp en stor del av skylden.

En av dem som reagerer mot Trump er kongressrepresentant Paul Mitchell som i et åpent brev melder seg ut av det republikanske parti. Han er “ekstremt skuffet” over partiet opptreden etter valget.

Senator Mitt Romney sier at hans største bekymring er at mennesker oppriktig tror at valget ble stjålet, noe det ikke finnes dekning for. Romney sier at det Trump gjør kan skade demokratiet. Han mener mange partifeller i Kongressen deler hans syn, selv om de fleste ikke sier det offentlig.

Mandag fikk han imidlertid følge av flere. Senator John Thune mente det var på tide å legge valget bak seg. Senator Roy Blunt sa at Biden nå må anses som påtroppende president. Senatorene Susan Collins, Lisa Murkowski og Mitt Romney er blant de som tidligere inntatt samme standpunkt. I går gratulerte omsider flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, Biden med valgseieren.

Trump vil antakelig aldri anerkjenne at han tapte valget. Spørsmålet for republikanerne er om de fortsatt vil være deltakere i Trumps reality. Eller om de vil løsrive seg fra en som velgerne stemte ut.