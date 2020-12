TIL LIUS MINNE: – I januar trer Norge inn i FNs sikkerhetsråd. Der sitter også Kina. De norske diplomatene bør, så ofte som mulig, minne sine kinesiske kolleger om at opposisjon ikke er det samme som undergraving, skriver Trine Angelskår. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Debatt

Ti år etter Liu

Nobelkomiteen håpet at fredsprisen til Liu Xiaobo skulle styrke ytringsfriheten i Kina. Ti år senere er situasjonen mye verre.

TRINE ANGELSKÅR, leder for Kina-utvalget i Norsk PEN

Denne uken er det ti år siden Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris for sitt langvarige ikkevoldelige arbeid for menneskerettigheter i Kina.

Stolen sto tom. Det var der Liu Xiaobo skulle ha sittet under utdelingsseremonien i Oslo rådhus 10. desember 2010. I stedet hang det bare et stort bilde av ham i rådhussalen. Liu satt nemlig i sin fengselscelle i Jinzhou-fengselet i Nordøst-Kina. Han fikk ikke lov til å reise til Oslo for å motta prisen.

Heller ikke kona hans, Liu Xia, fikk lov til å reise til Oslo. Myndighetene hadde satt henne i husarrest, uten lov og dom, da Liu ble fengslet i desember 2008. Ei heller andre familiemedlemmer eller nære venner fikk lov av myndighetene til å reise til Norge for å motta prisen på vegne av ham.

«Dette faktum alene viser at prisen var nødvendig og på sin plass,» sa Thorbjørn Jagland, daværende leder av Nobelkomiteen, og henvendte seg til den tomme stolen der Liu skulle ha sittet.

Kort tid etter tildelingen i Oslo ble det kinesiske ordet for 'tom stol' forbudt og sensurert på internett i Kina.

Grunnen til at Liu Xiaobo satt i fengsel var hans arbeid med et politisk manifest som ba om politisk reform og demokratiske prosesser i Kina.

Sammen med en gruppe likesinnede skrev Liu et dokument med en ny visjon for Kinas fremtid. Dokumentet ble kjent som Charter 08. Det var inspirert av Charta 77-bevegelsen i Tsjekkoslovakia 30 år tidligere.

Hovedpoenget i Charter 08 var et ønske om at Kina måtte utvikle seg til å bli et demokrati, gradvis og på en fredelig måte. «Motsetningene mellom folket og styresmaktene blir stadig større,» skriver forfatterne.

For Liu var det viktig at manifestet ikke kun var et opprop mot myndighetene, men at det var en måte for landets innbyggere til å henvende seg til andre landsmenn på. Han ønsket å danne et fellesskap.

303 forfattere, akademikere, jurister, bønder og arbeidere stilte seg bak dokumentet da det ble publisert 10. desember 2008. Innen utgangen av 2009 var det over 12.000 personer som hadde signert charter 08.

Selv om det ikke var Liu som tok initiativ til manifestet, var det han som påtok seg å fronte dokumentet utad. Han krysset den farligste grensen av alle i Kina – nemlig å utfordre det kinesiske kommunistpartiets monopol på politisk makt.

For dette ble han i desember 2009 dømt til elleve års fengsel og tap av politiske rettigheter i to år. Da hadde han allerede sittet fengslet i over ett år. I tiltalen heter det at han «oppfordret til undergraving av statsmakten».

I mai 2017 ble han diagnostisert med alvorlig lungekreft. Han ble nektet tilstrekkelig helsehjelp. 13. juni døde han.

To dager senere kastet myndighetene Lius aske ut i Gulehavet. Slik kunne de unngå at hans gravplass skulle bli et sted som kunne brukes som et symbol på politisk opposisjon.

Liu ønsket en demokratisk utvikling i Kina. I stedet har det gått i motsatt retning, ifølge Freedom House, Reportere uten grenser og en rekke andre organisasjoner.

Denne negative utviklingen har gått spesielt raskt etter at Xi Jinping ble partileder i 2012. Personer som ytrer seg kritisk til myndighetene blir forfulgt og straffet. Til og med legene som varslet om det nye Covid-19-viruset ble slått hardt ned på og straffet.

I Vest-Kina har millioner av uighurer og andre muslimske minoriteter blitt masseinternert, tvangssterilisert og frarøvet egen kultur. Myndighetene er livredde for at folkets lojalitet skal ligge andre steder enn hos dem. Det er det samme som vi også har vært vitne til i Hongkong det siste året.

De siste 40 årene har Kina gått fra å være et fattig land med liten internasjonal innflytelse til å bli en av verdens mektigste stormakter. Endringene har vært store.

Ytringsfriheten er nedtegnet i grunnloven fra 1982. Kina har ratifisert fem av FNs hovedkonvensjoner. Partilederne har også tatt i bruk ord som «rettigheter» i egen retorikk.

Men det er som regel bare det. Retorikk.

Myndighetene i Beijing viser stadig at de hverken respekterer landets egen grunnlov eller de internasjonale avtalene og traktatene de har inngått.

De har skodd seg godt på å være medlem av den internasjonale verdensordenen – uten å ta på seg det ansvaret den nye statusen har gitt dem.

Norsk utenrikspolitikk er basert på ideen om en regelbasert verdensorden. Vi trenger at alle følger de samme reglene.

Etter tildelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo ble Norge plassert i en diplomatisk fryseboks av Kina. Først i 2016 ble situasjonen bedret etter at Norge signerte et knefall av en normaliseringsavtale der norske myndigheter går med på å ikke undergrave Kinas «kjerneinteresser».

I januar 2021 trer Norge inn i FNs sikkerhetsråd. Der sitter også Kina, som fast medlem.

De norske FN-diplomatene bør, så ofte som mulig, minne sine kinesiske kolleger om at opposisjon ikke er det samme som undergraving.

