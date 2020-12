Kommentar

REPLIKK TIRSDAG: De rødgrønne burde være bekymret

Av Hans Petter Sjøli

BEKYMRET: – Aps, MDGs og SVs versjon av «tillitsbasert ledelse» i Osloskolen har ført til fravær av ledelse, skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere Oslo-elever sliter med lesing og regning på barneskolen. Oslo-rektorer og Mobbeombudet slår alarm. Alle som er glad i Osloskolen bør ta utviklingen på alvor. Men de rødgrønne er mest opptatt av å kritisere Høyre.

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant (H)

Det har stormet rundt Osloskolen den siste tiden. Elevenes resultater på nasjonale prøve går feil vei. Skolelederforbundet uttrykker bekymring over manglende fokus på lesing, skriving og regning. Mobbeombudet og Elevombudet sendte nylig et omfattende bekymringsbrev om at Oslo kommune bryter elevenes rettigheter.

Man skulle tro at slike tilstander gjorde ansvarlige skolepolitikere fra Oslo SV, MDG og Ap bekymret. I stedet velger de i VG å kritisere Høyre for å «fordumme debatten.»

Jeg er enig i at politikere skal bruke ulike typer kunnskap om skolen med omhu. «Skolebidragsindikatorene» sier for eksempel ikke alt om skolen. Ifølge ekspertgruppen for skolebidrag gir de «skoleeier og skoleledere en indikasjon på skolens bidrag til elevenes læring, og dermed et utgangspunkt for å drøfte lokale utfordringer og behov for tiltak.»

De statlige kartleggingsprøvene er laget for avdekke elever i 1-3. klasse som trenger ekstra hjelp. Prøvene skal ikke brukes til å sammenlikne skoler og kommuner. Ifølge retningslinjene til Utdanningsdirektoratet skal imidlertid skolene «jobbe for at det er færre elever man er bekymret for neste år, både på det samme trinnet og også på de andre trinnene.» Og skolene har plikt til å gi elever under kritisk grense intensiv oppfølging. Det er derfor urovekkende når kartleggingsprøvene avdekker at flere 1-3. klassinger i Oslo henger etter i lesing og regning, og at andelen elever som sliter i samme elevkull øker de første årene.

At utviklingen går feil vei på barneskolen viser også nasjonale prøver i 5. klasse. Det er bekymringsfullt fordi vi vet at kunnskapshull og manglende mestring de første skoleårene har en tendens til å forsterke seg når de yngste elevene blir større.

Det er selvsagt ingen som påstår at alt går dårlig i Osloskolen. Osloskolen har over mange år bygget opp en organisasjon med faglig dyktighet i alle ledd, og et sterkt fokus på elevenes grunnleggende ferdigheter. De samme elevene som Ap og SV påstod jukset på nasjonale prøver for ti år siden, fullfører nå videregående skole i rekordantall, fordi de har gode grunnleggende ferdigheter i bunn.

Men det er utviklingen som er bekymringsfull, særlig på barneskolen. Aps, MDGs og SVs versjon av «tillitsbasert ledelse» i Osloskolen har ført til fravær av ledelse og oppfølging av nesten 200 skoler. Støttefunksjonene er bygget ned, og skolene blir ikke lenger spurt om, eller fulgt opp, på de faglige resultatene.

Under pandemien har lærere og andre ansatte jobbet knallhardt for å gi elevene tilbudet de har krav på. Desto mer uheldig er det at skolene ikke får den støtten de trenger, og at Osloskolen ikke lenger har en faglig sterk skoleeier som følger opp. I stedet foreslår byrådet å kutte 450 millioner i skolen de neste fire årene.

Osloskolen er det viktigste vi har i Oslo. En god skole utjevner sosiale forskjeller. Derfor er det uheldig at SV, Ap og MDG reduserer genuine bekymringer om utviklingen i Osloskolen til påstander om svertekampanjer. Når man har 90 000 elever som skal gjennom skolen fra A til Å i en så mangfoldig by som Oslo, må man ha en aktiv skoleeier som følger med og sikrer at det er elevenes læring som står i fokus på alle skoler.