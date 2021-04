Kommentar

Skotsk vendetta

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Det er tradisjon for oppstandelse i påsken. Men få så for seg oppstandelsen da Skottlands fallerte førsteminister Alex Salmond vendte tilbake fra de politisk døde.

Ved inngangen til den stille uke erklærte den overgrepsanklagede SNP-sluggeren at bruddet med Det skotske nasjonalistpartiet – som han ledet i mer enn 20 år – var endelig.

I og for seg ingen overraskelse ettersom han har vært utmeldt siden 2018. Da gikk han av etter å ha tapt setet i det britiske underhuset og, ikke minst, blitt konfrontert med flere anklager om upassende opptreden mens han var Skottlands regjeringssjef.

I januar 2019 ble han pågrepet og siktet for 14 tilfeller av seksuelle krenkelser og voldtekt. På grunn av formelle feil under rettsbehandlingen ga den skotske regjeringen ham en omstridt tort-og-svie-kompensasjon på seks millioner kr.

BITTER SPLID: Nicola Sturgeon og Alex Salmond var en gang de aller næreste politiske venner. Nå er det full krig. Foto: Andrew Milligan / PA Wire

Salmond ble frikjent på alle punkter, og slo tilbake mot sitt gamle parti. Han mente SNP sto bak en sammensvergelse for å få ham ryddet av veien. En parlamentarisk kommisjon samt den skotske riksadvokaten måtte vurdere om landets nåværende førsteminister, Nicola Sturgeon, hadde forledet nasjonalforsamlingen og brutt det etiske regelverket for statsråder.

Også hun ble frikjent, og påstandene om konspirasjon ble avvist som tøv. Men skottene fikk en offentlig skittentøyvask, der gjensidige skyllebøtter sørget for å tilgrise gamle politiske venner og skapte en isfront mellom SNPs mest markante ledere, Alex Salmond (66) og dagens skotske regjeringssjef, Nicola Sturgeon (50).

Det var da han annonserte sin gjenkomst til politikken – med nystiftet parti – at noen satte haggisen i vranga. Partinavnet Alba indikerte retning.

Alba er det gamle oldtidsnavnet på Skottland. Etymologisk henger det sammen med Albion, et opprinnelig navn på hele Storbritannia. Smålåten har Salmond aldri vært. Men Alba er også det gæliske navnet for den skotske nasjonen. Det staver en type ultranasjonalisme til høyre for Det skotske nasjonalistpartiet.

Under Sturgeon har SNP riktig nok tatt en sosialpolitisk dreining mot venstre, og de skotske Toryene definerer nasjonalistpartiet som et sosialdemokratisk underbruk.

Det er Labour fullstendig uenig i. For selv om Nicola Sturgeon oppfattes som mer progressiv enn den konservative Alex Salmond, fører hun også en økonomisk politikk som på mange områder ligger vårt hjemlige Frp ganske nært.

Næringspolitisk er SNP i slekt med Sp, og er for alle praktiske formål et nasjonalistisk populistparti – det ligger i navnet – men samtidig mer opptatt av uavhengighet enn nasjonalisme. Glødende EU-tilhengere, dessuten. Partifargen er gul, slik som logoen til den systemkritiske Femstjernersbevegelsen i Italia.

Med andre ord: den tradisjonelle høyre-/ venstre-aksen duger ikke som forklaringsmodell.

Før øvrig er ikke SNP Skottlands eneste separatister. Ti andre registrerte partier har skotsk uavhengighet som uttalt agenda. Behovet for enda et nasjonalistparti synes ikke veldig påtrengende.

Så er det neppe å utfylle et politisk vakuum som er Alex Salmonds fremste anliggende. I serien avgåtte politikere som savner seg selv, har heller ikke Salmond opplevd noen dyp lengsel fra partiet han forlot. Etterspørselen har vært ikke-eksisterende. Der han har dukket opp i SNP-sammenheng har det endt i ufred.

Det brygger det opp til nå også. Britiske medier har gjennom hele påsken tatt opp meningsmålinger og forsøkt å analysere Salmonds comeback. Han får lite, eller ingen støtte. Hverken folket eller kommentariatet – to størrelser som ofte kolliderer – har særlig sympati med prosjektet.

Tre av fire spurte skotter svarer at de ikke har tillit til Alex Salmond. To av tre mener at han er «uegnet til å inneha politiske verv». Enda han ble formelt frikjent, hefter de mange overgrepsanklagene fortsatt ved ham. At han hverken har sagt unnskyld eller beklaget sin egen oppførsel, men tvert imot gjort et nummer ut av at han «ikke er noen engel, akkurat», har ikke styrket omdømmet.

Selv konservative The Times og The Daily Telegraph, som begge har et nokså anstrengt forhold til Nicola Sturgeon og hennes nasjonalistbevegelse, kaller Alba et verktøy for partistifterens snarere enn et løft for skotsk uavhengighet. Ren vendetta, skriver The Times på lederplass.

Ikke engang politiske rivaler, som vanligvis gnir seg i hendene når det stormer rundt SNP generelt og Sturgeon spesielt, er særlig begeistret for Salmonds initiativ. I den SNP-kritiske avisen The Scotsman skrev en Tory-profil for noen dager siden at «Alex Salmond har kjørt en stake i hjertet på det skotske demokratiet».

Mange reagerer på Salmonds skamløshet og hvordan han bruker politikken til å slukke hevntørst.

Skarpest kritikk får han likevel for å utnytte det skotske valgsystemet ved ikke å stille kandidater i noen av Skottlands 73 enmannskretser – han ville ikke ha vunnet én eneste. Derimot stiller Alba i landets åtte valgregioner, hvor det oppnås utjevningsmandater. En kynisk strategi, sies det, kun for å sikre Salmond listestemmer nok til at han selv kan få plass i det skotske parlamentet.

Ifølge den siste målingen, som ble offentliggjort i går, søndag, kan Alba klare sperregrensen på fem prosent. I likhet med norske valg, vil det gi et lite parti uforholdsmessig stor uttelling. Mens SNP, som fikk nesten en million listestemmer på regionnivå, dobbelt så mange som nummer to, får så å si ingen gevinst av dette. Av 56 utjevningsmandater, fikk SNP kun fire. Hvis Alba får seks prosent, får de også seks representanter.

Det er disse «tiloversstemmene» Salmond jakter på når han ber velgerne stemme taktisk når Skottland om en måned går til valg. Det nye parlamentet kan bli det mest nasjonalistiske i hele Europa. Interessant nok er den viktigste politiske saken – ved siden av uavhengighet – fullt skotsk medlemskap i EU.

Mer oppstandelse følger.