Nå er Erna nasjonal festbrems

Av Astrid Meland

STORTINGET (VG) Og der hvor det er mest smitte i Norge går vi mot en ny «lock down» igjen.

Munnbindene var over alt da Erna Solberg orienterte Stortinget om de nye tiltakene mot corona på torsdag. Senterpartiet hadde grønne. Høyre-folk blå.

Det skulle bare mangle. I Danmark er halve regjeringen satt ut av spill etter utbrudd i Folketinget.

Solberg hadde et medisinsk munnbind. Dette så alvorlig ut. Og hun sa at viruset sprer seg raskere enn de hadde forutsett.

Og ja, i den forrige modelleringen til FHI fra 28. oktober sto det at situasjonen er «stabil». En uke etter kaller de den nå «ustabil».

Derfor kommer nye innstramminger bare seks dager etter at regjeringen strammet til sist og altså før vi har sett resultatet av de tiltakene.

– Nå må det være slutt på festene, sa Solberg. Hun hadde hentet frem stortrommen fra skapet hvor den har stått og støvet ned siden mars.

Den trommet hun både lett og tungt på. Statsministeren manet frem et bilde av en forestående nasjonal krise som vi skal forhindre ved å holde oss hjemme og ikke treffe andre mennesker.

Og skjenkingen holder åpen til 12.

Det er altså fullstendig krise, folkens, vi tar siste bestilling midnatt.

Det jeg fanger opp, er miksede signal. Men så er det jo noen som synes det ikke er et i-landsproblem at ølserveringen stenger et par timer tidligere.

– Det er usedvanlig viktig med tydelig kommunikasjon, sa Frp-leder Siv Jensen fra talerstolen i Stortinget.

Hun har tidligere kritisert regjeringen for forvirrende råd.

Kanskje hun også fikk med seg FHIs utspill om at single bare skal ha 2 - 3 nære? Det var jo litt rart, siden det nasjonale rådet til alle er at man kan ha fem på besøk.

Best å gifte seg altså. Det er mulig det var en gest til KrF.

Erna Solberg kontret på sin pressekonferanse og sa at folk flest sier rådene er enkle å forstå. Hun henviser til en meningsmåling hvor halvparten svarer at det ikke er vanskelig å følge rådene, mens resten synes det er vanskelig eller har ingen mening.

Antakelig tok ingen politikere telefonen da meningsmålingsinstituttet ringte. For de pleier av og til å blande reglene.

Jeg tror absolutt innstramminger er på sin plass. I storbyene og i rammede områder kunne folk fått sikkert fått enda strengere og tydeligere beskjeder. Som at munnbind er påbudt og at det ikke er opp til hver enkelt å vurdere hva som er en meter, definisjonen på trengsel og om det fortsatt er greit å gå på bar.

Samtidig er det ikke så lurt å stramme inn for mye i områder med lite corona. Der er tiltakene gode å spare til en regnværsdag.

Uansett vil regjeringens nye corona-tiltak endre hverdagen for de fleste av oss.

For det blir ikke noe spa med venninnene på Beitostølen i november. Og 50-årsfeiringen på Rørøs må utsettes til varmere dager. Rundt om i Norge er Heimevernsøvelser allerede utsatt. Og de som har planlagt sitt store, fete, greske bryllup nå, må legge det på hyllen. På fester er det bare lov med 20 personer selv om du leier et sted. Og det er neppe aktuelt for så mange å begynne å skru stolene fast i gulvet.

Alle turer i Norge som ikke er nødvendige, må avlyses. Og om bestemor eller tante i utlandet skal komme på besøk, må hun sitte i hotellkarantene i ti dager i Norge før dere treffes. Det samme gjelder arbeidstagere fra utlandet.

Og særlig er regjeringen streng overfor dem som kommer fra utlandet. Det ser ut som det trengs, ettersom vi har fått mye importsmitte.

Mest forskjellig blir hverdagen for deg som bor i et område med mye smitte.

I Viken blir det hjemmeundervisning på videregående skoler. Klassene i kommuner hvor smitten herjer, kan også deles opp, slik at noen får undervisning før lunsj, resten etter.

Solberg oppfordrer kommunene med mye smitte til å stengte bibliotek, museum, treningssenter, svømmehaller og stoppe treningscuper og idrett med nærkontakt.

Og nye innstramminger er alt innført i Tromsø og Bergen, og kommer fredag i Oslo.

I kommuner med delvis stengte skoler og alt av fritidstilbud lukket, næmer vi oss situasjonen i mars. Det blir en lock down-light. Men samtidig holder Norge mer åpent enn sørover i Europa hvor det opereres med portforbud.

For mange går det nok bra å isolere seg mer. Det er såpass stusselig å bli eldre, at en bursdag kan være en glede å utsette. Stengte treningssenter er også ok for noen. Og når det man i stedet kan gjøre, er å gå på bar, kan man jo fort begynne å like de nye coronareglene.

Men det er ikke tvil om at tiltakene vil koste for folkehelsen og næringslivet. Selv om bedriftene ikke stenges ned, kommer det ingen kunder om rådene følges.

Det virker som regjeringen har gitt oss en oppfordring om å drikke og spise alene.

Det er bra mot viruset. Men ikke for stort annet.

