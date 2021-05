DRISTIG: – Noe surmulende og dypt tvilende, må vi vel fremsi et slags «lykke til» med et prosjekt man får håper er riktig taima og tilrettelagt, skriver Olsenbanden-biograf Jon Selås om den nye filmen om de klassiske Oslo-tjuvraddene. Foto: Nordisk Film

Er dette en gennial plan?

Eller: Er’m spenna gærne?

JON SELÅS, forfatter av boken «Olsenbanden – et helmaks norsk filmeventyr»

Leserne må ha meg unnskyldt, spørsmåltegn både etter overskrift og ingress er ikke god journalistikk. Men to spørsmål, begge flittig brukt av selveste Egon Olsen i til sammen 14 Olsenbandenfilmer mellom 1969 og 1999, er på sin plass: Det skal lages en ny Olsenbandenfilm, «Olsenbanden – Siste Skrik!».

Anders Baasmo spiller lederlegenden Egon, Elias Holmen Sørensen den fryktsomme Kjell og John Carew er på ballen som fremfusende Benny. Produsent Nordisk film er fra før eier av Olsenbanden-universet. Hallvard Bræin, mest kjent for svidd gummi i «Børning»-filmene, regisserer.

KRONIKKFORFATTER: Olsenbanden-biograf og tidligere VG-journalist Jon Selås. Foto: Tore Kristiansen

Et helt nytt lag skal altså forsøke å fylle på ikonisk og kultforklart norsk filmhistorie. Som i utgangspunktet er pære dansk, dog uomtvistelig meget overbevisende «oversatt» til vårt land av nå avdøde Knut Bohwim i selskapet Teamfilm. Rolletolkningene var overlatt noen av landets mest verdsatte og elskede skuespillere: Arve Opsahl, Carsten Byhring, Sverre Holm, Aud Schønemann, Sverre Wilberg – samt en hel perlerad biroller, hvorav Harald Heide-Steen jr. som Dynamitt-Harry huskes best.

Olsenbanden har alltid vært pengedrevet: Det opprinnelige produksjonsselskapet, Teamfilm, laget i sin levetid rekke «seriøse» filmer med penger tjent på Olsenbanden. Så at denne nye filmen er beregnet å ha kommersielt potensiale, har helt sikkert vært en avgjørende faktor. Hvis ikke da manustørke har ledet til ren desperasjon?

For filmens utfordring er «bare» at man tar sjansen på å utfordre en nasjonal populær- og kulturhistorisk skatt, som gjennom utallige millioner påsyn av nordmenn gjennom mer enn 50 år, har befestet tanker og sinn med sitt helt spesielle Oslo-univers, sine høystegne karaktertertegninger, sine samtidsreferanser, sine faste ord og uttrykk; nå bomsikkert etablert i norsk språk og dagligtale. I tillegg skal filmen handle om et kupp omkring maleriet «Skrik», henlagt til det nye Munch-museet i Oslo. Noe som øyeblikkelig leder tanken hen på «… men Olsenbanden var ikke død» (1984) som i høyeste grad handlet om (det gamle) Munch-museet, «Skrik» og a’Valborg som mesterkopist.

KLASSISK BANDE: Kjell (Carsten Byhring), Dynamitt-Harry (Harald Heide-Steen jr.), Benny (Sverre Holm) og Egon (Arve Opsahl) i filmen «Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet» (1977). Foto: TV 2

Kan dette i det hele tatt gjentas, for ikke å si: videreutvikles, uten å bli film-blasfemi?

Det må være lov til å tvile!

– Hva innbiller de seg egentlig, disse nordmennene? Sier Danmarks største Olsen-banden-lærde, Informations filmredaktør og forfatter av den danske monumentalboken «Olsen-banden» (2018), Christian Monggaard. Og han fyller på:

– Dette er et minefelt å tråkke ut i! Olsen-banden er i manges øyne et perfekt og avsluttet univers, som tilhører sin tid, sin regissør og sine rolletolkere. Og det skal som sådan verken fornyes eller gjentas, sier Monggaard, som dog har oppfattet en del dansk interesse for Olsenbanden-nyheten fra Norge.

Danskenes Olsen-banden (med bindestrek!) har dog hatt en litt annen utvikling enn vår Olsenbanden. Både i Norge og Danmark ble egentlig serien avsluttet midt på 1980-tallet, med «Men Olsenbanden var ikke død» (1983/1984). Gjenopplivingen 15 år etter, i 1999 med filmantikviteten «Siste stikk», var rimelig vellykket hos oss, selv om Carsten Byhring og Sverre Wilberg var gått bort. Danskenes forsøk, året før, ble en katastrofe, med dårlig besøk og dødsfall både på rollelisten og regisiden under opptak; faktisk en dansk film-forbannelse.

I Norge ble både den innledende julekalenderen på TV i år 2000, samt til sammen seks spillefilmer mellom 2003 og 2010 i Olsenbanden junior-serien, på mange måter også vellykkede, med sine strenge konsept-egenkrav.

les også Olsenbanden 50 år: Derfor droppet de dristige damer

Juniorbanden-konseptet ble det ikke riktig sving på i Danmark; det døde hen etter ett forsøk. Så landene kan kanskje ikke helt sammenliknes; Olsenbanden-begrepet har fått utvikle seg videre og mer hos oss. En gyldig observasjon sier at det nok er grunn til å tro at danskenes filmer sitter dypt i deres kulturhistorie, mens våre sitter – muligens noe grunnere - i den populærkulturelle bevissthet. Det er en liten, man kan hende avgjørende forskjell.

Så man skal nok ikke uten videre dømme denne nye Olsenbanden-filmen nord og ned – i utgangspunktet. Selv om det også må anføres av Norge de senere årene har produsert en del mindre vellykkede nyinnspillinger av gamle filmsuksesser. Dette er vanskelig å få til! Og «Olsenbanden – Siste Skrik!» kan utvilsomt falle i grøfter av historisk omfang, dybde og lengde.

Men satsingen er utvilsomt helmaks. Så noe surmulende og dypt tvilende, må vi vel likevel fremsi et slags «lykke til» med et prosjekt man får håper er riktig taima og tilrettelagt.