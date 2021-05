HARD KRITIKK: – Corona-kommisjonens rapport avdekker først og fremst at kommisjonen har behandlet besøksforbudet temmelig overfladisk, skriver Tom Tvedt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Skivebom fra corona-kommisjonen

Hvorfor kontaktet aldri corona-kommisjonen oss i NFU?

TOM TVEDT, Forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Da Norge stengte ned våren 2020, ble det helt ulovlig innført besøksforbud i hjemmene til mennesker med utviklingshemning. VG avdekket saken og politikerne kom på banen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie ba corona-kommisjonen om å undersøke saken.

Nå foreligger kommisjonens rapport, og den avdekker først og fremst at kommisjonen har behandlet besøksforbudet temmelig overfladisk når den hevder at helsedirektoratet var uklare i sin kommunikasjon og at kommunene burde hatt flere jurister i forvaltningen av feltet.

«Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er å anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge», skrev Helsedirektoratet. Setningen er klinkende klar selv for oss uten juridikum.

Vi i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) fryktet at corona-kommisjonen skulle får ansvaret for å granske besøksforbudet fordi kommisjonen manglet kompetanse på feltet. NFU ble kontaktet av mange medlemmer underlagt besøksforbud. Vi kontaktet mange kommuner. Corona-kommisjonen kontaktet aldri NFU.

Hovedårsaken til besøksforbudet er at Helse- og omsorgsdepartementet gjennom to tiår har visket ut skillet mellom helseinstitusjoner og private hjem for mennesker med utviklingshemning. De fleste, inkludert dem med juridikum, vil ha store problemer med å skille mellom institusjoner og private hjem hvor det ytes tjenester. Her kommer tre eksempler som viser hvor uforståelig skillet mellom private hjem og institusjon kan være både for lek og lærd:

I forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. § 7-2 defineres «bolig med heldøgns omsorgstjenester» som aldershjem, barneboliger og avlastningsboliger for barn som institusjoner.

I Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. er det snakk om private hjem når det snakkes om botilbud som «... fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenestetilbud».

I helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2a omtales «Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». Ordlyden i § 3-2a sidestiller private hjem i omsorgsbolig med institusjon.

Kommunene er ikke de eneste som går i villfarelsen. I disse dager jobber NFU med Pasientreiser som ikke finner bostedsadressen til mennesker med utviklingshemning. Folkeregisteret/Skatteetaten holder nemlig tilbake slike opplysninger som kan røpe klientforhold. Folkeregisteret er ikke klar over at institusjonsomsorgen ble opphevet på 1990-tallet.

Den 19. april uttalte fylkeslegen i Innlandet til nrk.no at «Man har et spesielt ansvar når man jobber på institusjon for å ikke smitte pasienter og beboere». Saken gjaldt en tjenesteyter som ga bistand til personer med utviklingshemning i deres private hjem.

Det er ikke bare kommunene, fylkeslegen, folkeregisteret og skatteetaten som har feiltolket private hjem til mennesker med utviklingshemning som kommunal helseinstitusjoner. Da Arbeiderpartiet før stortingsvalget i 2009 lovet 12.000 nye sykehjemsplasser, så var dette ikke ment som hjelp til barn. Men virkemiddelet var «Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem» som er forankret i regjeringens demensplan, en plan som gjelder mennesker i alle aldre, både dem med og dem uten demens. Planen omfatter nemlig mennesker med «demens og kognitiv svikt». Både barn og voksne med utviklingshemning, inngår i regjeringens politikk overfor eldre.

Boligpolitikken sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemning styres i realiteten gjennom Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrevet til Husbanken om «investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem».

Corona-kommisjonen retter baker for smed når de hevder at Helsedirektoratet uttrykte seg uklart. Kommisjonen tar feil når besøksforbudet forklares med juristmangel. Stikk i strid med målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning har Helse- og omsorgsdepartementet bidratt til viske ut skillet mellom private hjem og institusjoner.

Da VG avslørte besøksforbud overfor mennesker med utviklingshemning, så viser det at uklarhetene er blitt såpass store at verken kommunene, Folkeregisteret og Fylkeslegen evner å skille private fra kommunale helseinstitusjoner.