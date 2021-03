AVDRAMTISERER: – Alliert øving i våre områder fører ikke til krig. De varsles og holdes i internasjonale farvann. Aktiviteten er i utgangspunktet i vår egen sikkerhetsinteresse – men skjer ikke på grunn av den, skriver NUPI-forsker Karsten Friis. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Debatt

Bra med bombefly

Både politikere og forskere har uttrykt bekymring knyttet til deployeringen av amerikanske B1 bombefly på Ørlandet og til alliert aktivitet i våre områder mer generelt. Det er imidlertid dessverre en del synsing og upresisheter i kritikken, noe som er synd gitt hvor viktig sikkerhet er for oss alle.

KARSTEN FRIIS, leder av NUPIs forskergruppe på sikkerhet og forsvar

Foto: NUPI

For det første har økt amerikansk og britisk aktivitet i våre nærområder har ingenting med størrelsen på det norske forsvaret å gjøre, slik for eksempel Tormod Heier ved Forsvarets Høyskole hevder.

Det skyldes ene og alene USAs egne beslutninger om å respondere mer på Russlands aktivitet. Mange er svært irriterte på Russland i USA, på grunn av innblandingen i valgene, den voksende datahackingen, og nylig russisk militær aktivitet utenfor Alaska og på USAs østkyst. I fjor la russiske marinefartøy seg i en periode rundt Storbritannia, blant annet i Irskehavet utenfor deres viktigste marinebase. Det, samt andre hendelser, bidrar til at Storbritannia nå seiler i nordover for å markere.

Derfor seiler og øver våre allierte i våre områder enten vi vil eller ikke. Spørsmålet er om vi bare skal se på – eller engasjere oss? Om vi gjør det siste kan vi påvirke og gi råd, samt varsle og kommunisere med Nordflåten i Murmansk via linjen fra Forsvarets operative hovedkvarter. Vi kan bidra til profesjonell oppførsel og at uskrevne regler følges til luft og til sjøs.

For det andre er det i vår interesse at Barentshavet og Norskehavet ikke blir et område Russland tror de kan operere alene og uforstyrret i. De har stadig beveget seg lenger vest og sør de senere år, og det er svært viktig at vi markerer at det ikke kan bli noen ny normal. Vi er for små til å sende et slikt signal uten allierte.

For det tredje har Norge som kjent i innført såkalte selvpålagte restriksjoner for ikke å gi Sovjet/Russland legitim grunn til å frykte at vårt territorium kan brukes som oppmarsjområde for angrep på dem. Vi har ikke allierte baser, og øver knapt i Finnmark eller øst for Hammerfest. Men, og det er viktig, regjeringen har alltid sagt at fraværet av baser skal kompenseres med alliert øving her. Det gjelder også i dag.

Når allierte fly og fartøy opererer fra norsk territorium gjelder også våre restriksjoner for dem. Det betyr for eksempel at de ikke opererer øst for Hammerfest uten tillatelse fra regjeringen. Om de opererer fra USA eller Storbritannia gjelder ingen slike begrensninger. Slik sett påvirker vi våre alliertes operasjoner når vi øver og samarbeider med dem. Det er derfor ikke nødvendigvis slik at for hvert eneste grep vi tar for å føle oss mer trygge, så vil Russland føle seg mindre trygge, som Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen har uttalt.

Men Norge er en peanøtt for Russland, ganske ubetydelige i det store bildet. Vi er fullstendig prisgitt våre venner og allierte om det skulle bli konflikt, og da særlig USA og Storbritannia, uansett hvor mye vi ruster opp selv. Et moderne forsvar er imidlertid en forutsetning for at vi kan samhandle med våre allierte. Skal vi forvente hjelp i tilfelle konflikt må vi vise oss relevante, at vi gjør det vi kan selv, og bidrar når vi kan. Derfor øver vi, opererer sammen, og bygger kompetansemiljøer på tvers. Det gjør Forsvaret bedre, sterkere, mer profesjonelt og relevant.

Alliert øving i våre områder fører ikke til krig. De varsles og holdes i internasjonale farvann. Aktiviteten er i utgangspunktet i vår egen sikkerhetsinteresse – men skjer ikke på grunn av den. Om vi skulle føle at det blir litt mye, eller at det foregår på uheldige måter, må vi posisjonere oss slik at vi har innflytelse i Washington og London.

Om vi melder oss ut og vekk fra aktiviteten mister vi slik innflytelse, og gjør oss mindre relevante i tilfelle vi en gang skulle trenge hjelp. Det ville vært uansvarlig.