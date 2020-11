Leder

Problematisk skolevalg

Kunnskapsminister Guri Melby (Venstre) vil innføre fritt skolevalg. Foto: Terje Bringedal, VG

Fylkene skal ikke lenger få bestemme selv om de vil praktisere fritt skolevalg eller ikke. Skroting av nærskoleprinsippet er regjeringens tidlige julegave til lokaldemokratiet.

I dag er det slik at fylkene selv bestemmer om opptak til de videregående skolene skal være basert på karakterer, eller om man har fortrinnsrett til den skolen som ligger nærmest der man bor.

Mange fylkeskommuner er i dag styrt av de rødgrønne, og de fleste har innført en ordning som i hovedsak er basert på nærskoleprinsippet. Nå blir de i realiteten overprøvd, og kunnskapsminister Guri Melby (Venstre) har valgt å se bort fra de mange motforestillingene som er lagt på bordet.

Ulempen med karakterbasert opptak er at det lett fører til mer segregering. I Oslo har en rapport vist at elever med de laveste karakterene blir konsentrert på noen skoler, mens elever med det høyeste karaktersnittet blir konsentrert på andre skoler. Da risikerer skolene å få et A og B-stempel.

Den viktigste innvendingen er likevel at landet har en geografi som gjør det krevende å praktisere fritt skolevalg overalt. Mange elever har lang reisevei, og elevgrunnlaget på de videregående skolene er sårbart. Når så mange fylker hegner om nærskoleprinsippet, handler det om at elever skal ha kortest mulig reisevei og slippe å bo på hybel.

Noen steder er det også nødvendig for at den desentraliserte skolestrukturen ikke skal forvitre. Dersom elevgrunnlaget svekkes for mye, kan hele skolen risikere å bli nedlagt. Da forsvinner i realiteten valgfriheten for elever i distriktene.

Det har åpenbart noen problematiske sider å innføre fritt skolevalg, men reaksjonene fra opposisjonen skyter likevel langt over mål. Hårreisende, sier SVs skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen. Aps skolepolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, kaller det «et alvorlig feilgrep». Han mener det fører til «elevsortering, økte forskjeller og segregering etter foreldrenes inntekt og utdanning, elevprestasjoner og etniske bakgrunn». Intet mindre.

I kjent stil har venstresiden mer sympati for systemet enn for individet. For mange elever kan det å velge seg et annet miljø og en annen skole, bety mye for både personlig og faglig utvikling. Også i distriktene kan et skifte av skolemiljø utgjøre den store forskjellen for noen. Det fører til mer fornøyde og motiverte elever. Alt dette taler for at skoleeier må strekke seg langt for å la elevene velge der det er mulig.

Men fritt skolevalg over hele landet har for mange ulemper til at lokaldemokratiet bør overstyres.

