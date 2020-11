BLE DELVIS UFØR: – Jeg kommer til å fremme flere konkrete forslag i Stortinget, og ett av dem er dette: Uretten mot lektor Clemens Saers (bildet) må avbøtes snarest, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frode Hansen

Debatt

Likegyldighet om voldsutviklingen i Osloskolen

Clemens Saers er blitt sviktet av sin arbeidsgiver og av alle som skal sikre at lover og regler som er laget for å sikre sivilisert oppførsel i samfunnet blir fulgt. Det er snakk om både systemsvikt og ledelsessvikt, helt opp til byens byråd.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MICHAEL TETZSCHNER, stortingsrepresentant (H)

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I avisoppslag hadde jeg fått med meg at lektor Clemens Saers ved Oslo Handelsgymnasium, som ble alvorlig skadet av en voldelig elev, senere ikke fikk rettens medhold i flere runder med søksmål mot sin arbeidsgiver. Nå er det jo ikke opplagt at noen andre enn gjerningsmannen skal stilles til ansvar for et voldelig overfall. Det kan sikkert være uklart hvilket ansvar skolen har som arbeidsgiver.

Eleven som overfalt Saers, ble dømt til en kortere fengselsstraff. Jeg bestemte meg for at når saken var avgjort, skulle jeg sette meg inn i Saers’ historie. Som stortingsrepresentanter bør vi la domstolen arbeide i fred.

Nå har jeg møtt Clemens Saers. I ettertid har jeg fått tilgang til sakens dokumenter. Jeg har kommet til at Clemens Saers er blitt sviktet av sin arbeidsgiver og av alle som skal sikre at lover og regler som er laget for å sikre sivilisert oppførsel i samfunnet blir fulgt. Det er snakk om både systemsvikt og ledelsessvikt, helt opp til byens byråd, i form av mangel på ansvarsfølelse overfor en skadet medarbeider.

les også Clemens Saers-saken: – Tvilen kommer makta til gode

Clemens Saers er blitt stående alene med skadene han er blitt påført av voldsmennene (de var flere), fordi han satte seg til motverge da de ville trenge seg inn i klasserommet for å banke opp en av hans elever. Clemens opptrådte etisk og utviste sivilt mot utover det man kan vente. Som takk sitter han nå delvis ufør etter to års sykemelding. Et ødelagt strupehode gjorde det ikke mulig å snakke vanlig og forståelig i denne perioden. Han er fortsatt preget av det han har gjennomlevd, og det er konstatert post-traumatisk stressyndrom. Og som om denne belastningen ikke var nok: Advokatregningen er på 1,6 millioner kroner.

Staten tjener penger på voldshandlingen og kasserer inn rundt 300.000 i merverdiavgift. Det aktualiserer et grunnlovsforslag jeg har fremsatt, om at det ikke skal innkreves merverdiavgift av private som trenger rettshjelp for å prøve sin sak for en domstol. Næringsdrivende kan trekke advokatutgifter fra i regnskapet, private må betale av sin nettolønn. Det blir ikke likhet for loven, hvis noen må passere en så høy terskel sammenlignet med andre.

Det er en påtagelig forskjell mellom kritikken som retten retter mot arbeidsgiver for ikke å ha sikret lærerens arbeidsmiljø, og selve domsslutningen. Retten mener at lærerne skulle vært informert om at det var en voldsparat elev ved skolen. Det konstateres at hendelser før det aktuelle angrepet skulle ført til at eleven ble bortvist for resten av skoleåret.

Dommen kan leses som at Saers høyst sannsynlig ville forblitt skadefri, dersom skolen hadde fulgt arbeidsmiljøloven fremfor servilt å innrette seg etter eleven. Retten bebreider skolen for uaktsomhet, men den er ikke grov nok til at skolen må ta ansvar.

les også Fra tillitsbasert til tilfeldighetsbasert ledelse i Osloskolen

Det kan godt være at resultatet er innenfor det juridiske spillerom som retten har når ulike rettskilder og interesser skal avveies. Det er likevel påfallende at arbeidsgiver har opptrådt som Clemens’ konsekvente motpart, til dels ved å bagatellisere episoden og voldskulturen som har fått utvikle seg. Det ser ut til at man heller bruker juridiske smutthull for å slippe unna eget ansvar, fremfor å være en dannelsesinstitusjon som bekjemper vold og er støttende for dem som står i første linje.

Vold kommer ikke uten forvarsler, den eskalerer og er en logisk følge av en rekke uønskede hendelser som skolene møter med tilbaketrukket eller fraværende autoritet. Følgen er at voksenpersonene blir stående uten institusjonell støtte i å hevde selv elementære krav til oppførsel og sosial adferd.

I denne saken er fasiten foreløpig denne: En lærer er blitt slått helseløs, og det kunne mest sannsynlig vært unngått av en arbeidsgiver som fyller oppgaven. I stedet lever man godt med at læreren står alene med den risikoen som skolen utsatte læreren for ved ikke å informere om en farlig elev. Skoleledelsen visste hvilken tikkende voldsbombe eleven representerte, angivelig på grunn av vedkommendes bakgrunn fra en krigssone i Midt-Østen.

les også Sant og usant om Osloskolen

Det kan likevel ikke forsvare at det også dreide seg om en kriminell gjeng på samme skole, som ville innkreve narkotikagjeld. Vanskelig oppvekst til tross, det kan ikke aksepteres at skolen gjøres til en markedsplass for kriminalitet. Bildet av en unnvikende og likegyldig organisasjonskultur trer frem: En utdanningsetat som snur seg mot offeret, og som kan bruke kommuneadvokaten uten å tenke på kostnader og prosessrisiko. Et advokatkontor med dyktige jurister, hvis faglige selvforståelse er knyttet til å vinne saker, uten å vurdere om firkantet juss kan produsere konkret urett overfor den enkelte.

Å føre en rettssak er også et spørsmål om tid og ressurser. Det er nærliggende for en offentlig etat som har slike fordeler, å bruke dem strategisk ved å trette ut en privat part som våger å prøve sin sak for retten.

Om Saers er latt i stikken av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen, som har sittet passive og sett saken utvikle seg, er han ikke alene. Mange av Saers’ kolleger er allerede i statistikken. Etatens egne kilder viser at vold er blitt et stort og sterkt økende problem. I 2019 ble til sammen 1629 ansatte, eller nesten ti prosent, utsatt for vold eller trusler i Osloskolen. Bare fra 2018 til 2019 økte antallet hendelser med 769, og den største økningen var i kategorien alvorlige tilfeller. Må det et voldstilfelle med dødelig utgang til før man erkjenner at det ikke bare er et problem, men at det er problem som for lengst har vokst ut av kontroll?

Uroen som foreldre, elever og lærere bør føle, blir ikke mindre av å lese hvordan Utdanningsetaten vil forholde seg til problemene som er beskrevet.

les også Rapport i 2019: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

Det er dokumentert at Utdanningsetaten under byråd Thorkildsen unnlater å melde volds- og trusseltilfeller til Arbeidstilsynet, slik man også unnlot i tilfellet Saers. I stedet omskrives problemene i et ugjenkjennelig, eufemistisk byråkratspråk, der overfall blir til «konflikt». Et av de mest kraftfulle tiltak er å sende lærere på kurs og hjelpe dem som blir slått ned, til hektene etter at de er overfalt. Utdanningsetaten opplyser å ha startet et prosjekt for å se på hvordan man kan støtte skolene.

Tiltakene minner mest om rituell stammedans, og i mellomtiden opprettholdes vakuumet av mangel på politisk ledelse og tilbaketrukket voksenautoritet. Voldspersoner kan regne med å slippe unna, voldsbruk trivialiseres, og dermed senkes barrieren for gjerningspersonen til å anvende vold igjen.

Som Oslo-representant har jeg varslet utdanningsministeren om at jeg vil reise en interpellasjon der jeg spør om departementet deler mine bekymringer eller vil foreta seg noe når landets største skoleeier ikke mestrer noe av det mest elementære for et godt læringsmiljø, nemlig å skjerme ansatte og medelever fra grov narkotika-, vinnings- og voldskriminalitet.

Jeg kommer til å fremme flere konkrete forslag, og ett av dem er dette:

Uretten mot Clemens Saers må avbøtes snarest.

Publisert: 24.11.20 kl. 08:33 Oppdatert: 24.11.20 kl. 08:45