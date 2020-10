ETTER DRAPET: – Skolen skal være en trygg arena, men kan føles utrygg nå. Brutaliteten er skremmende, men vi kan ikke la den bli lammende, skriver Anja Johansen. Foto: LUCIEN LIBERT / X06668

#jesuisprof. Jeg er lærer. Med denne emneknaggen har mange uttrykt sorg og medfølelse etter det bestialske drapet på den franske historielæreren Samuel Paty. Sjøl har jeg mange år bak meg som lærer, og jeg er rysta. Følelseskaos, redsel, tvil, sinne og innbitthet.

ANJA JOHANSEN, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (V)

Som mange andre lærere, i Norge og i andre land, har jeg brukt de omstridte karikaturtegningene som utgangspunkt for en diskusjon av ytringsfrihet. En del av meg er vettskremt. En annen del tenker at verden blir et mye farligere sted om lærere og andre blant demokratiets fotsoldater skremmes til taushet.

«Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det». Slik uttrykte opplysningsfilosofen Voltaire presist hva ytringsfrihet innebærer. Altfor mange har erfart at ytringsfrihet er noe vi ikke, ikke noen steder, kan ta for gitt. Men ville jeg klart å være modig og stå opp for idealene om frihet, likhet og ytringsfrihet om jeg hadde vært lærer i Frankrike nå? Jeg er i tvil. Ville jeg blitt taus og forsiktig? Ville jeg blitt mistroisk? Mot elevene? Ville redselen for ondskapen gjort både meg som individ, elevene i klasserommet og samfunnet rundt oss til tapere og terroren til seierherre?

Noen spør om det virkelig er nødvendig å bruke karikaturtegninger som kan oppleves djupt krenkende for å illustrere hva ytringsfrihet i sin ytterste konsekvens handler om? Enhver lærer vet at hen må ta hensyn til hvem elevene er og hva de har med seg i bagasjen, at hen må velge sine virkemiddel med klokskap. Det er destruktivt å pushe grenser for provokasjonens skyld.

Samtidig er det skolens oppgave å lære elevene hvordan fasttømra forestillinger på alle felt jevnt har blitt utfordra av de som har tenkt og skapt utafor boksen. Mange har dødd eller blitt utstøtt for å hevde det «alle vet» i dag – at jorda ikke er flat, at god handvask forebygger sykdomssmitte etc.

Til en av skolens fremste oppgaver i dag hører å gjøre elevene til medborgere som bidrar til å bygge og verne om demokratiet. For å bygge demokratiet og for å bekjempe polarisering, sensur og fanatisme trenger vi å virkelig forstå hva ytringsfrihet innebærer, og vi trenger evne til kritisk tenking. Da må tålegrensene våre utfordres. Da må vi trenes i at frihet og likeverd krever raushet og toleranse for den andre – uansett hvor uenige vi er i oppfatninger. Det betyr at det i gitte sammenhenger kan være greit å hente fram de mest kontroversielle eksemplene på hvordan ytringsfriheten har blitt og blir brukt.

Liberté, egalité, fraternité står det over skoleporten der Samuel Paty var historielærer. Han ble myrda fordi han gjorde jobben sin. Skolen skal være en trygg arena, men kan føles utrygg nå. Brutaliteten er skremmende, men vi kan ikke la den bli lammende. Skolen er det viktigste og beste vi har for å bygge framtida.

Det gjelder å stå skulder ved skulder i innbitt tro på at ytringsfrihet ikke handler om å bli enige, men om å tolerere den andres meninger og ha rom til å ytre sine egne. I innbitt tro på at vårt vern mot vold må være troen på menneskeverdet, og at ordet skal være vårt våpen. Uten trygghet for at ytringsfriheten virkelig gjelder, dør demokratiet.

