Penger er det minste problemet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Frp klør i fingrene etter å si takk for sist til KrF og Venstre. Budsjetthøsten kan bli en ønskereprise på syv år med borgerlig krangling.

Smålig og usosialt. En skatteskandale, og en champagnefest for de rike. En klimaskuffelse, og et budsjett som straffer vanlige arbeidsfolk. En giftpil, og en avskjedssøknad.

Opposisjonen viser like mye moderasjon i ordbruk som regjeringen viser moderasjon i pengebruk. Noe er i det minste som normalt i ei tid som ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H) er preget av stor usikkerhet.

Reaksjonene på statsbudsjettet er som regel skrevet ferdig i god tid før en eneste side er lest, men det er likevel noen reaksjoner regjeringen spisser ørene mer til enn andre. Sylvi Listhaug skal forhandle statsbudsjett på vegne av Frp. Og regjeringen kan trøste seg med at hun ikke valgte ordene «en avskjedssøknad».

Derimot karakteriserer hun de 1 514,8 milliardene staten skal bruke neste år som «smålig og usosialt», og «en kraftig påminner om hvorfor Frp valgte å gå ut av regjering». Det fremstår nemlig tydelig for Listhaug at KrF og Venstre har fått mer spillerom.

Det som er tydelig for oss andre, er at budsjettforhandlingene fort kan ende opp som en ønskereprise av de foregående syv årenes krangler mellom Frp på den ene siden og KrF og Venstre på den andre. Forskjellen er at denne gangen er det Frp de må krype for.

Høyre, som tilsynelatende er lei av å være et selvutslettende lim i alliansen, må bare stålsette seg. Og trøste seg med at de uansett har fått all gevinst for regjeringens coronahåndtering alene.

Sylvi Listhaug (Frp) kaller statsbudsjettet «smålig og usosialt». Foto: Terje Pedersen

Noen fordeler har Frp av at de kjenner hverandre godt. De vet at Erna Solberg vil strekke seg langt for at alle skal bli fornøyd. Paradoksalt nok er det likevel ikke penger det vil stå på i budsjettforhandlingene. Selv om ingen økonomer ville brukt akkurat ordet moderat, inneholder budsjettet mindre oljepenger enn mange kunne frykte. De økonomiske utsiktene er også mer optimistiske enn man for kort tid siden hadde trodd. Til og med økonomer sier det kunne vært rom for mer.

Derfor er regjeringen beredt på at Frp vil selge seg dyrt. Det som gjør det mer kinkig, er at Frp vil gå etter KrF og Venstres hjertesaker på områder hvor det ikke er så lett å kjøpe seg ut av problemene.

Et slikt eksempel er de 3000 kvoteflyktningene som regjeringen vil ta imot. Selv om Frp presiserer at det ikke er et ultimatum, mener de det perfekte tallet på kvoteflyktninger er omtrent null. Samtidig forventer de kutt i bistanden. Selv om Høyre vil være villig til å forhandle om dette, har hverken KrF eller Venstre en eneste flyktning å gi. KrF kan heller ikke se seg selv i speilet dersom bistandsbudsjettet blir kuttet.

Et annet område er avgiftspolitikken. Frp vil ha slutt på å «sponse Sverige». Regjeringen har kommet Frp i møte med avgiftslettelse på lettbrus. Det er vel det eneste som ikke inneholder noen av fy fy-ingrediensene sukker, alkohol, nikotin, bensin eller diesel.

Selv om det ikke nødvendigvis står på milliardene, vil slike kutt kollidere med partienes sterke ambisjoner på andre områder. Venstre vil kjempe knallhardt for sin klimaprofil, og da er billigere bensin og diesel lite ønskelig. KrF vil motsette seg alt som smaker av billigere alkohol, og hverken sukker eller tobakk står høyt på menyen til helseminister Bent Høie.

Da vil det tross alt være lettere å forhandle om endringene i frikortreglene, som ifølge opposisjonen vil gjøre det dyrere å være syk. Eller mer til de eldste eller kutt i bompenger, for å nevne andre hjertesaker.

Frp har allerede vendt tommelen ned for regjeringens prestisjeprosjekt for fangst og lagring av CO₂. Det koster mer enn det smaker, sier partiets energipolitiske talsmann, Jon Georg Dale. Regjeringens trøst er at Frp konsekvent bruker økonomiske argumenter, ikke klimaskepsis. Det er lettere å håndtere.

Man trenger ikke være noen stor astrolog for å se at høsten vil stå i Frps tegn. Utfordringen er at dette ikke er et helt ordinært statsbudsjett. Det skal ikke bare vise Norge vei ut av coronakrisen. Det er også budsjettet som regjeringen skal vinne valg på og som skal ta KrF og Venstre over sperregrensen. Tradisjonelt har de to små partiene vunnet lite på intern krangling i regjering. For Frp er situasjonen en annen. De vinner stort sett alltid på konflikt og synlighet, og kan holde det gående til siste slutt.

Samtidig er velgerne mer på vandring enn på lenge. Målinger viser at Ap er i alvorlig trøbbel. Situasjonen rundt sperregrensen er mer åpen enn på lang tid. Denne uka har samtlige partier vært over sperregrensen, på samme måling. Det kan se ut som Venstre og KrF har en positiv trend, hvis man bruker lupe. MDG bør ikke innkassere seieren for tidlig. Det er et bakteppe som viser at mye står på spill, både for partiene, men ikke minst for regjeringsalternativene.

I kampen for å få KrF og Venstre over sperregrensen må det slukes en del kameler. Kanskje til og med ved svenskegrensen.

Publisert: 07.10.20 kl. 18:33

