Kampen om tiden

Tidspress forstyrrer den skjøre tilliten i den innledende fasen av terapi. Nettopp derfor er det nødvendig at vi tar oss tid til å lytte til disse pasientenes opplevelser i møte med den psykiske helsetjenesten.

KRISTIN ØRVIK, psykolog

I VG 7. juni slås det, på bakgrunn av blant annet en rapport fra SINTEF, alarm om for tidlige utskrivelser i psykisk helsevern. Rapporten påpeker at både fagfolk og brukere opplever redusert tid til å bygge gode behandlingsrelasjoner.

Funnene samsvarer med tidligere undersøkelser. I 2019 oppga en tredjedel av 2000 spurte psykologer at de i halvparten eller flere behandlingsløp må avslutte før pasienten er ferdigbehandlet.

I fjor høst kom Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse med en rapport som pekte på noen av de samme tendensene. 92 prosent av de spurte hadde erfaring med at behandlingen ble avsluttet før de selv var klare for det. Over 20 prosent hadde opplevd for tidlig avslutning mer enn fem ganger. Konsekvensene av utilstrekkelig hjelp omtales tydelig. Flere beskrev forverrede symptomer, blant annet i form av funksjonstap, selvskading, selvmordsforsøk og vold.

Særlig hardt rammet er pasienter med komplekse og langvarige lidelser, som ikke blir raskt bedre av standardisert behandling, og som trenger behandling over tid.

Som psykolog for unge som har vokst opp med rusbelastning i familien møter jeg jevnlig personer med liknende erfaringer fra helsetjenestene. De strever gjerne med indre uro, håpløshet, vonde tanker, påtrengende minner, samt vansker i nære relasjoner. For mange er det vanskelig å løfte frem egne behov. «Jeg vet ikke helt om min situasjon er ille nok til å få et tilbud» er et vanlig utsagn.

I tillegg er tilliten til andre i mange tilfeller sterkt redusert. I familier hvor voksne har alkohol- eller andre rusmiddelproblemer blir barna ofte overlatt til seg selv med tunge tanker og følelser. De kan derfor ha vanskeligheter med å tro på at noen kan forstå og hjelpe. I terapirommet får jeg høre om stor avstand til andre mennesker, en opplevelse av å stå på motsatt side av en dyp avgrunn. Med et slikt utgangspunkt blir tid og rom til å bygge en bro av tillit svært viktig.

En viktig årsak til for tidlig avsluttet behandling er at kontaktomfanget er bestemt på forhånd. Unge forteller at de har fått tildelt et visst antall timer, og at det er dette - ikke behandlingseffekten - som bestemmer når avslutningen skal skje. Enkelte har fått beskjed om at de kun kan få utredning og akutthjelp, og må sette seg på venteliste for terapi hos avtalespesialist. Det kan ta mange måneder før hjelpen er på plass.

Helsepolitikk handler om prioriteringer. Så lenge ressursene og tilgangen til behandlere ikke styrkes, betyr lengre behandlingsforløp at flere må vente. Problemet er at uferdig behandling lett fører til gjentatte henvisninger. Når pasientene kun får kortvarig symptombehandling, ender det gjerne i en ond sirkel .

Mennesker som strever med tillit trenger tid for å våge å begi seg inn i det aller vanskeligste. Tidspress forstyrrer den skjøre tilliten i den innledende fasen av terapi.

Nettopp derfor er det nødvendig at vi tar oss tid til å lytte til disse pasientenes opplevelser i møte med den psykiske helsetjenesten.