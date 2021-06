Kommentar

Det er typisk norsk å være tykk

Av Astrid Meland

Alle er tykkere. Også de som er tynne. Hva har egentlig skjedd, og hvordan kan det løses?

VG har de siste dagene fortalt historiene om folk som har slanket seg. De er kvitt en masse sykdommer og medisiner, og lever mer aktive og bedre liv.

En av dem er Line Levig Berge (50). Hun har gått ned hele 50 kilo. Sara er ikke ferdig ennå, men er nå på minus 20. Og David har gått ned et helt menneske - 60 kilo.

Det er imponerende. Så er spørsmålet: Kommer det til å vare?

Med 70 prosent overvektige i Norge, er debatten satt på spissen. Etter NRK-programmet «Eit feitt liv» med har debatten gått om det egentlig er noe vits i å sette Norge på slankekur.

For statistikken til forskerne er en skikkelig nedtur. Den kan fortelle at slanking ikke virker fordi de fleste går opp igjen.

Så hvorfor mase med det?

Vel, om folk ikke hadde slanket seg ville vi vært enda tyngre.

På bildene fra 70-tallet hadde folk åletrange slengbukser og tettsittende T-skjorter. Kanskje uten å ha talt en eneste kalori. Folk var stort sett tynne.

Men da var noe i ferd med å skje. Da guttene kom på sesjon på slutten av 1980-tallet, var plutselig mange flere tykke. Den norske BMI-en eksploderte samtidig som smågodt ble tilgjengelig i løsvekt i 1985.

Nå legger vi på oss et kilo i året. Mest i ferier. Alle er tykkere. Også de som er tynne. Begravelsesbyråene må ha XL-kister.

Filmprodusentene sliter med å finne nok tynne folk som statister. Før innspillingen av Kon Tiki (med handling fra 1940-tallet) måtte flere av skuespillerne på diett.

Hva har egentlig skjedd?

Mange vil kanskje mumle noe nedsettende om dagens generasjoner som spiller dataspill og ruller seg i melis og strøssel.

Men samtidig som vi har blitt rekordtunge, har forbruket av sukker stupt. Det store tiåret for sukker var 1970-tallet, ser det ut som av matvarestatistikken til Helsedirektoratet.

Tabellene viser også at spiser mye mer frukt og grønnsaker nå enn på 1950-tallet. Ikke så rart om man tenker seg om. Før globaliseringen, var «grønnsaker» utenom sesong i beste fall kålrot.

Og det var sikkert også feil å skjære av fettranden på koteletten i gamle dager. Det ser i alle fall ut som vi spiser mindre fett nå enn i 1970.

Datagrunnlaget er usikkert, fordi grensehandel og matsvinn ikke er med, men totalt sett virker det som vi faktisk spiser færre kalorier nå enn i 1950 (!). Helsedirektoratet mener hovedårsaken er at vi får i oss færre karbohydrater, særlig sukker og korn.

Men da må det være mindre bevegelse da? Vi sitter vel bare og glor på smarttelefonen vår?

Tja. Dataene peker ikke entydig i den retningen heller.

Ny forskning fra Tromsø med tall fra 1974 frem til i dag, viser at hverken mindre bevegelse på jobb eller fritid forklarer saken. Selv sofagrisene på 1970-tallet var slankere enn de som er aktive i dag. Og samtidig med at de unge har fått internett, har de blitt mer fysisk aktive.

I det store og hele mener ekspertene at det ikke er mindre bevegelse som er forklaringen på fedmeepidemien.

Men et eller annet må det være som gjør at vi alle går rundt med ister. Ja, og forklaringen er som vanlig «både arv og miljø».

Om du tilhører dagens tynne mindretall, kan det være fristende å snikskryte og se litt ned på fete folk, mens du selv fremstår som selvbeherskelsens mester.

Men det er ikke noe som tyder på at tykke har dårligere viljestyrke enn deg. Og for de tynne handler det like gjerne om ren flaks.

Det er gjort studier på eneggede tvillinger som er blitt adoptert bort og vokst opp i ulike miljø. Folk som har anlegg for å bli tykke, ender ganske like enten de vokser opp i familien Brokkoli eller i slekten Snickers.

Det var først for rundt 20 år siden forskerne begynte å få øye på ulike fedme-gener takket være ny teknologi. De som er tykke har massevis av dem.

Nylig oppdaget britiske forskere at flere hundre tusen briter har en mutasjon i genet MC43. Det sender signaler til appetittsenteret om hvor mye fett vi har på lager. Barn som har mutasjonen, får feilaktige signal om at fettlagrene går tomme.

Tenk det. De går rundt som konstant sultne. Hvor lett er det å stå imot noe sånt i dagens miljø?

I snitt fant forskerne ut at barn som har dette «fedme-genet» er 17 kilo tyngre når de er 18 år enn folk som ikke har det.

Men det betyr ikke at det er forutbestemt at folk som har disse genene må bli tykke. Tvert om bør de vite om det, ta forhåndsregler og få hjelp.

For det fantes folk med disse anleggene for å legge på seg før og, uten at like mange ble tykke. De må ha vært bedre beskyttet av et mer gunstig miljø i gamle dager.

Det kan nemlig ikke dreie seg om kun arv, når vi alle er blitt tykkere siden 1970-tallet, også de tynne uten spesielle gener for det.

Overvekt er vanlig over alt. Men i statistikken ser vi at det er minst vanlig hos folk med høy utdannelse og god råd. Fedme er også et klassespørsmål.

Og her finnes flere spekulative teorier.

Noen forskere ser på fedme som en reaksjon på psykososialt stress. Kanskje sender fedme-genene hyppigere beskjed om å spise og bygge opp fettlagrene i en kropp som konstant er stresset for jobb, dårlig råd og sykdom?

Er det mer krise nå enn før? Det høres rart ut. Men vi har i alle fall mer iskrem nå enn før, om krisen skulle oppstå.

Andre forsker på tarmbakterier, og viser til bakteriene har betydning både for forbrenning og appetittregulering. Sammensetningen kan ha endret seg for eksempel på grunn av antibiotika.

Og kan en forklaring på at vi går opp i vekt være at vi har sluttet å røyke? Hormonhemmere? Forurensning?

Selv om det forskes masse, trengs det mer.

Slankeoperasjoner hjelper mange allerede. Men det er et ganske stort valg å ta.

Kanskje kan vi i fremtiden «jukse» oss til en slankere kropp?

Slankepillene er faktisk allerede her. Og de virker. En dansk studie viste ifølge Politiken at kombinasjonen piller og mosjon var det aller beste. Dessverre er pillene kun for svært overvektige, og må ifølge ekspertene aldri bli et bikinisesong-slankemiddel.

Men hvorfor ikke?

Det er fantastisk bra at Line og co, som er omtalt i en rekke artikler på VG+, har klart å bli så slanke og friske. Og det er mange som klarer å holde vekten. Men på samfunnsnivå gjør vi ikke det. Vi blir bare tyngre.

Vi får bare fortsette å prøve å passe vekten i påvente av at en eller annen Petter Smart får en lys idé. Jeg håper teknologien kan gi oss noen nye hjelpemidler for å holde vekten i fremtiden.

For det hjelper ikke å si at folk skal skjerpe seg. Alle blir tykkere. Og vi er alle etterkommere etter de steinaldermenneskene som overlevde og klarte å formere seg. I en verden uten fryser og Prix, var det en fordel å ha god evne til å lagre energireserver på kroppen.

Derfor er det ikke så lett for noen av oss å leve i en verden med konstant påfyll av skumputer og sure føtter. I en av de boksene er det vitaminbjørner. Kanskje vi kan etterfylle den med slankepiller.