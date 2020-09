Kommentar

Et halvår i virusets varetekt

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Det er seks måneder siden vi ble sendt hjem fra jobb og inntok hjemmekontoret. På disse seks månedene har jeg beveget meg innenfor en radius på seks meter og lagt på meg seks kilo. Nå står seks vintermåneder for døren.

Nei da. Så ille er det ikke. Men livet har endret seg radikalt. Det siste halve året har vært som en stillstand, som en rar drøm, som en parentes der buene gradvis blir borte og blir til virkelighet. Livet under viruset er det virkelige livet, selv om jeg sikkert ikke er den eneste som av og til klyper meg i armen og spør meg selv om hva det er som egentlig skjer.

For nøyaktig et halvt år siden, altså, strenet en alvorstynget sjefredaktør i denne avis bort til oss på kommentar- og debattavdelingen og ropte og mumlet på en og samme tid: Det er på tide å komme seg ut herfra. Vi andre, kollegene på avdelingen, så på hverandre med usikre blikk og med smile- og bekymringsrynker om hverandre, pakket veskene og sjekket ut. Siden har vi knapt sett hverandre i levende live.

Det er nesten flaut å innrømme det, både for en selv og overfor andre – for vi er moderne mennesker med en overdreven tro på vår evne til å forstå alt som skjer rundt oss. Men: Jeg ble redd. På det emosjonelle planet, iallfall, for tankene for av gårde, ja, nærmest løp løpsk, og jeg tenkte, er dette slutten, er det over nå? Den eksistensielle angsten ble raskt overstyrt av den tenkende hjernen, og jeg forsikret meg selv om at vi kom til å ri av den virale stormen, tross de forskrekkelige bildene fra sykehusene i Nord-Italia, fra de smukke byene i Lombardia og Veneto som vi selv besøkte i fjor sommer.

Bildene derfra, de galopperende dødstallene, og virusskribentenes kalde anslag om at vi i Norge kun lå noen uker etter italienerne i coronaløypa, skremte vannet av oss alle, og bra var nok det. Regjeringen tok rev i seilene og stengte ned samfunnet, og Espen Rostrup Nakstad steg frem for det norske folk. Oppslutningen om tiltakene var enorm, og vi godtok formaningene fra Nakstad og Solberg og Høie og Stoltenberg og han egentlige helsedirektøren som lydige barn.

Ikke rart, selvsagt, for ingen visste noe som helst om dette nye viruset som nærmest var i ferd med å utradere en hel generasjon i våre europeiske nærområder, og som ble fraktet hit av intetanende ski- og after ski-entusiaster på vinterferie i Alpene.

Ikke engang Nakstad, Solberg, Høie, Stoltenberg og han egentlige helsedirektøren visste.

ZOOMERS: 13. mars. Det første morgenmøtet i VGs kommentaravdeling etter nedstengningen. Foto: Hans Petter Sjøli

På hjemmebane var det mild panikk. Skolene stengte, noe de eldste av ungene, som følger enda mer på internasjonale nyheter enn de norske, hadde tryglet om i dagene før regjeringen tok beslutningen. Beskjemmet nok må jeg også tilstå at vi gjorde, skal vi si, et større innkjøp av livsnødvendigheter – og hyllene i kjellerbodene ble fylt opp av mel, gjær, sukker og den slags, og noen ruller ekstra med papir ment for der bak. Den sedvanlige fleipingen med slektens diverse «preppere» forstummet i det vi lempet tjue pakker mel opp på toppen av hylla.

Så der satt vi, seks familiemedlemmer, på hvert vårt rom («kontor»), og all kommunikasjon med utenverdenen foregikk via Zoom, Teams og Meet. Takk til den som oppfant internettet.

Etter to måneder åpnet skolene igjen, heldigvis, og en og annen utflukt bort fra aksen hjemme-nærbutikken ble gjennomført (en av dem av det anarkistiske slaget, kanskje, men noen rampestreker må vi tåle).

Men brorparten av tilværelsen foregår fortsatt i vårt behagelige, men stadig trangere hjemmekabinett, og i likhet med de aller fleste er undertegnedes corona-strikk faretruende nær ved å ryke. Hjemmekontor er et privilegium, selvsagt, og stressnivået dette halvåret er halvert. Slik er det for oss som faktisk har mulighet til å jobbe hjemmefra, i motsetning til alle samfunnets førstelinjehelter som på imponerende vis har stått i det på måter vi rumpesittende skjermarbeidere knapt kan forestille oss.

Men er det nok nå? Er vi, som FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpeker (og frykter), trøtte av smitteverntiltakene, og så rastløse av vi ikke lenger makter å slutte lojalt (og for mitt vedkommende, beskjedent) opp om «dugnaden»? Og er vi klare for mer hjemmetrasking mens vi innhylles i tungt høstregn og et kommende vintermørke? For nå, som smitten stiger igjen og vaksinen er et godt stykka unna det Trump og Putins bråkjekke lovnader skulle tilsi, er vi over i en ny, og mindre oversiktlig fase av pandemibekjempelsen.

Karantenereglene brytes (de over 50 er «verstingene», mens de unge ser ut til å beherske seg), folk lengter til hyttene sine i utlandet, og ungdommer vil være ungdommer og leve ungdomsliv igjen – og vi i virusvaretekt på hjemmekontorene traver rundt vår egen akse, stadig mer lunefulle.

Vi skal ikke tulle med dette. En stor undersøkelse fra Universitetet i Oslo og Modum Bad viser en dobling i angstsymptomer og en tredobling av depressive symptomer i befolkningen under coronaen. Ifølge psykologene er symptomene knyttet både til distanseringstiltakene og sykdomsangsten. Organisasjonen Mental Helse melder om kraftig økning i antall selvmord-relaterte henvendelser. Resultatene er i tråd med lignende studier i andre land.

Noen av oss har heldigvis familie og andre nettverk rundt oss i hjemmekontorland, og har lite å klage over, selv om uroen i beina er tiltakende. Iallfall sammenlignet med de som bor alene i små leiligheter, tidvis avstengt fra nødvendig samvær med kolleger og venner. Men når selv de mest privilegerte begynner å møte veggen innenfor hjemmets fire vegger, så har vi som samfunn en utfordring nå som dagene blir kortere, været hustrigere og viruset like smitteivrig som før.

Friskusene vil levere sine anbefalinger om å få fart på fitbiten og gå tur i skog og mark. Å komme seg ut er selvsagt lurt. Men det vi alle savner er normaliteten, det vanlige, kjente livet: Kolleger, konserter, kulturopplevelser, idrettsarrangementer, at det skjer noe. Det har for min del vært en lise å se alle «Seinfeld»-episodene på nytt – ja, alle 180! – men jeg gjør det ikke en gang til.

Heldigvis leverer den alltid likevektige Espen Nakstad varene, og understreker at helsemyndighetenes mål er å ha så få inngripende tiltak som mulig, nettopp for å unngå smitteverntretthet.

Så får vi håpe at politikerne hører på ekspertisen nå som Norge farges coronarødt – og at vi andre ikke blir så trøtte at vi gir opp. Vi må stå i viruset enda en god stund.

Et halvt år kan fort bli til et helt.

Publisert: 13.09.20 kl. 09:15

