Uryddig frihetskamp

FEIRET: Trine Skei Grande og Abid Raja klippet båndet for å markere åpningen av stiftelsen Født fri sine lokaler i juni 2018. Til venstre står Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen som nå har vært under granskning. Foto: Tore Meek / NTB

Stiftelsen «Født Fri» kom inn på statsbudsjettet høsten 2017, før organisasjonen i det hele tatt var etablert. Med mer offentlig pengestøtte enn de fleste tilsvarende organisasjoner kunne drømme om.

Nå er “Født Fri” fratatt all pengestøtte, etter at konsulentselskapet Ernst & Young, på oppdrag fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, har gransket organisasjonen. I rapporten fra Ernst & Young undersøkes det blant annet om pengene stiftelsen har mottatt, er brukt på rettmessig vis.

Rapporten er knusende. Ernst & Young anbefaler politianmeldelse, for å se om noen av de forholdene selskapet påpeker, er brudd på straffeloven eller annen lovgivning.

“Født Fri”, ved leder Shabana Rehman, bestrider funnene i rapporten, og har fått frist til 6.oktober med å komme med sitt tilsvar. Dersom det viser seg at de påpekte forholdene er i nærheten av så graverende som de nå fremstår, er det svært alvorlig. Både for Rehman selv, og for stiftelsen hun leder.

Hard kamp om pengene

Men uavhengig av utfallet av selve granskingen, og konsekvensene for “Født Fri”, så forteller denne saken mye om hvor galt det kan gå når stortingspolitikere på egenhånd plukker ut både organisasjoner og personer til å motta store pengebeløp.

Det pågår en hard kamp mellom ulike organisasjoner om statlige penger. Aktivister og idealister vet at dersom de først kommer inn som en fast post på statsbudsjettet, så skal det mye til før de mister pengene. Og står de først i fare for å falle ut, gjelder det å ha politiske kontakter som kan bistå i en sen nattetime mens Stortinget er i sluttbehandlingen av neste års statsbudsjett.

Mange unge mennesker med minoritetsbakgrunn fører og har ført en avgjørende kamp mot sosial kontroll og ære- og skam-kultur. Kampen har ofte hatt en høy personlig kostnad for dem som har stått i spissen for den. De fortjener all støtten de kan få.

En god anledning

Men det betyr ikke at politikerne kan håndplukke ledere for slike organisasjoner, og nærmest bevilge penger før deres egen drømmeorganisasjon er etablert. Det er politikernes oppgave å sette opp mål. Men i utdelingen av offentlige midler må det være ryddighet, klare rammer, åpenhet rundt søknadsprosesser, og god kontroll med hvordan de bevilgede pengene brukes.

Slik var det ikke da “Født Fri” ble etablert. Det var daværende stortingspolitiker, nå kulturminister, Abid Raja, som sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande sørget for at “Født Fri” fikk 5 millioner kroner det første året. Det skjedde som en del av forhandlingene om statsbudsjett den høsten. Stiftelsen har fått tilsvarende summer de påfølgende år.

Denne saken kan være en god anledning til å gjennomgå hele ordningen med tildeling til ulike interesseorganisasjoner. Ordningene må være målrettede, ryddige og åpne. Slik bygges tillit. Både mellom organisasjonene, og hos alle oss andre.

Publisert: 25.09.20 kl. 08:49

