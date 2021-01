NASJONALT NIVÅ? – Nasjonale myndigheter må inn for å veilede, støtte, supplere og om nødvendig overta vaksinasjonsprogrammene, mener Leif Knutsen. Foto: NTB Tone Spieler

Covid-19-vaksinasjon må bli et nasjonalt program

Det er for stort, komplisert, og for akutt til at kommunene kan bli det svakeste leddet.

LEIF KNUTSEN, virksomhetskonsulent, Oslo

De nyeste Corona-restriksjonene bekrefter at det haster med å få avsluttet korona-pandemien i Norge. Store deler av det norske samfunnet kjører på felgen, de stadig restriksjonene tærer på dugnadsånd og tålmodighet, og risikoen for mer skadelige mutasjoner stiger med utbredelsen av smitten. Hver dags unødig forsinkelse er uhyre kostbar og risikabel.

Det er ille nok at EU ikke har kjøpt nok vaksiner, vi kan ikke la vår egen distribusjonsmodell være en flaskehals.

Covid-19 er en nasjonal krise som må løses på nasjonalt nivå, også i vaksinasjonsfasen. Kommunehelsetjenesten er bygd for rutinemessige prosesser, er allerede belastet av krisen, og er dessuten ujevn blant Norges 356 kommuner.

Leif Knutsen. Foto: PRIVAT

Vi kan ikke vente å se hvordan de greier dette: nasjonale myndigheter må inn for å veilede, støtte, supplere og om nødvendig overta vaksinasjonsprogrammene, og til det kreves beredskap. Med en gang.

I internasjonal og europeisk sammenheng ligger Norge langt etter. Enda de hadde flere uker på seg, var Oslo kommune åpenbart ikke klare til å bruke vaksinedosene med en gang de fikk dem.

Det er mye som skal fungere, for eksempel: de prioriterte skal identifiseres, kontaktes, og innkalles; vaksinedosene må lagres, fraktes, og gjøres klare; kvalifiserte helsepersonell skal på rett sted til rett tid og betales ordentlig for det; alt skal registreres og følges opp; og dette skal vi få til for omtrent fem millioner innbyggere, to ganger hver.

Hvis det ikke allerede er på plass, bør nasjonale myndigheter blant annet prioritere å få på plass de nærmeste dagene:

Detaljerte instrukser om gjennomføring av vaksineprogram og verktøykasse for å få det til. Kommunene skal bare kunne hente og laste ned det som trenges.

Ekstra bemanning ved behov og på kort varsel, for eksempel ved nasjonal rekruttering både av helse- og støttepersonnell, bruk av militære fagkyndige, m.m.

Enkel men hyppig rapportering om fremdrift hos kommunene, hvor det også inngår avvik og umiddelbare tiltak

Et opplegg som setter koronavaksinasjon i enkeltkommuner under nasjonal administrasjon på få dagers varsel. Det vil i praksis si flere vaksineteam i beredskap til enhver tid.

Uten tvil vil dette skape irritasjon i enkelte kretser og krenke noen egoer. Men det må tåles.