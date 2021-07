Kommentar

Dette bør være en vekker også for oss i Norge

Av Ole Kristian Strøm

ØDELEGGELSER: Tettstedet Insul i distriktet Ahrweiler i Rheinland-Pfalz har blitt hardt rammet av styrtregn og flom. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Oversvømmelsene i Europa bør være en vekker til oss alle om å forberede oss på ekstreme nedbørsmengder.

Når vi ser hvordan byer og landsbyer i Tyskland har blitt offer for vannets voldsomme krefter og et stort antall menneskeliv har gått tapt, forteller det oss hvor alvorlig situasjonen er.

Det gjelder også her i Norge der et stadig våtere klima, kombinert med fortetting av byer og tettsteder, skaper trøbbel. Hvor skal vi gjøre av de enorme vannmengdene som faller ned over oss på få timer?

Det som nå skjer i Tyskland og Belgia, viser at de ikke har vært godt nok forberedt. Det kan virke som om de ekstreme nedbørsmengdene og oversvømmelsene kommer veldig bardus både på kommunale myndigheter og folk flest.

KAOS: Vannmassene fikk disse bilene til å samle seg i en haug ved en rundekjøring i Verviers i Belgia. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP

Jordsmonnet er mettet av vann, reservoarer flommer over, og elver går over sine bredder. På bildene fra området har vi sett hvordan desperate mennesker har søkt tilflukt på hustakene og venter på å bli evakuert av brannvesenet.

Både fra Tyskland og Belgia kommer det meldinger om bygninger som har kollapset av vannmassene, og enkelte steder er det uklart om det har vært mennesker inne i husene da de falt sammen. I Eifel-regionen mellom Rhinen og Belgia er det landsbyer som er forvandlet til hauger av murstein og treverk som ikke har klart å motstå vannmassene.

– Klimaendringene har kommet til Tyskland. Dette viser hvilket omfang

konsekvensene av klimaendringene kan få for oss alle, og hvor viktig

det er å forberede seg enda bedre for slike værhendelser i fremtiden,

skriver landets miljøvernminister, Svenja Schulze, på Twitter.

Er norske byer og tettsteder godt nok tilpasset et villere, varmere og

våtere klima? Neppe. Vi ser også her i Norge hvordan klimaendringene fører med seg større nedbørsmengder og intense regnskyll. Det har allerede gitt skadeflommer flere steder de siste tiårene. De økonomiske konsekvensene er enorme. Det kan også sette liv og helse i fare.

Håndtering av overvann er derfor helt avgjørende for hvordan vi beskytter våre bosteder mot klimaendringenes ødeleggelser. Det handler om å bli mindre sårbare i møte med de intense nedbørsmengdene på kort tid.

Tidligere tiders løsninger med å sende overvannet ned i avløpsrørene viser seg at ikke er så lurt, for kapasiteten i rørene kan bli sprengt ved ekstreme regnmengder. Det betyr at vi kan få tilbakeslag og kjellere fulle av avløpsvann eller at urenset avløpsvann ender steder vi absolutt ikke vil ha det.

Kombinert med fortettingen av byer og tettsteder gir overvannet trøbbel – fordi vi får stadig flere tette overflater som hindrer vann i å infiltrere ned i bakken på naturlig vis, og vannet må derfor finne nye veier.

Dette er selvfølgelig en oppgave for ekspertene, men flere legger vekt på at en åpen håndtering av overvannet vil fungere i norske byer og tettsteder. Altså i stedet for å lede vannet i rør.

Landskapsarkitektene Vaar Bothner og Taran Aanderaa skrev i sin masteroppgave ved Universitetet i Ås (NMBU) for noen år siden at å føre vannet åpent «etterligner naturens egen måte å håndtere vann kan gi mange positive ringvirkninger til byen». Med sitt landskapsarkitektsyn beskrev de hvordan overvannsanlegg gir nye rekreasjonsområder i byen, styrker det biologisk mangfoldet og er økonomisk gunstig sammenlignet med å føre vannet i bakken.

For eksempel kan det som vi vanligvis ser som torg, lekeplasser eller parkareal utformes slik at de kan holde vannet midlertidig i magasiner eller bassenger ved et ekstremt regnskyll. Grønne tak og lommevåtmark i urbane områder er også blant metodene som kan brukes. Dette er tiltak som kan være effektive ved mindre flommer.

Men i møte med de ekstreme nedbørsmengdene vi har sett de siste dagene, må det sterkere lut til. Det handler om å ha traseer der vannet kan flomme uten å skade bygninger, infrastruktur – eller mennesker. Elver og bekker er naturlige flomveier, men i mange norske byer ligger elver og bekker i rør. Disse bør åpnes igjen for at vi skal være rede når ekstremværet slår inn. Det er ikke spørsmål om det skjer – men når.

Heldigvis har mange bykommuner de siste årene lagt inn krav om plan for hvordan overvannet skal håndteres.

Fortetting har vært løsningen på svært mange spørsmål i norsk boligbygging de senere årene. Altså at det bygges nye hus på ledige arealer, ved oppdeling av tomter eller ved påbygg og tilbygg. Det er grunn til å spørre om vi bygger slik at vi kan håndtere så store vannmengder som vi opplever i vår tid. Er dagens byggemåter i det hele tatt bærekraftige i et våtere klima?

En ting er sikkert: Vi må stålsette oss på helt andre nedbørsmengder enn vi har hatt tidligere. Det som skjer i Tyskland og Belgia, bør være en vekker også for oss i Norge.

Målet må være å håndtere vannet etter naturens egne prinsipper. Intakte og artsrike økosystemer er det beste klimaforsvar vi kan få.