BEKYMRET: – Vi håper at de siste årenes utvikling i rettigheter for personer som bryter med normer for kjønn, kan bidra til større anerkjennelse og bedre holdninger. Undersøkelsen viser at vi ikke er i mål, skriver Bufdir-direktør Mari Trommald. Foto: Frode Hansen

Én god og én dårlig nyhet

Vår nye levekårsundersøkelse viser at lesbiske og homofile oppgir å ha like gode levekår som heterofile i Norge. Dessverre ser vi at transpersoner opplever markant dårligere levekår.

MARI TROMMALD, direktør i Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bufdir legger 23. juni frem den store levekårsundersøkelsen om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Norge i forbindelse med årets Pride-arrangementer. Dette er første gang transpersoner inngår i en slik undersøkelse.

Som fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering skal Bufdir fremskaffe og formidle solid kunnskap for regjeringen, andre offentlige organer og til allmennheten. Denne undersøkelsen er et ledd i det. Et knippe forskere, ledet av Norman Anderssen ved Universitetet i Bergen på oppdrag fra Bufdir, har spurt drøyt 2 000 personer om deres livssituasjon. Dette er et tilnærmet representativt utvalg som definerer seg som heterofile, homofile, bifile eller trans. De er spurt om blant annet psykisk og fysisk helse, tilfredshet med sosiale relasjoner, livet generelt og erfaringer med vold og diskriminering. Slik kan vi måle hvordan ulike grupper har det og om det er noen grupper som har større utfordringer enn andre.

Kort oppsummert kan vi si at resultatene gir én god nyhet, og én dårlig.

Homofile har omtrent tilsvarende levekår som heterofile

Den gode nyheten er at undersøkelsen viser at de aller fleste homofile og lesbiske i Norge lever gode og meningsfylte liv. 8 av 10 lesbiske og homofile aksepterer sin seksuelle orientering, og flertallet opplever den også som berikende. Også 8 av 10 av både homofile menn, lesbiske kvinner, heterofile menn og kvinner svarte at de hadde et godt forhold til foreldre og søsken. Dette viser at vi er kommet langt.

Den første undersøkelsen av transpersoners levekår vekker bekymring

Den dårlige nyheten er at arbeidet langt i fra er over for at alle skal kunne leve gode liv uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Transpersoners levekår i Norge er aldri tidligere blitt kartlagt gjennom en landsdekkende og representativ undersøkelse. Vår undersøkelse er den første som gjør dette. Den legger grunnlaget for en kunnskapsbasert politikk som vi håper vil kunne bedre deres levekår .

Transpersoner er mer utsatt enn det som på fagspråket kalles cispersoner (det vil si personer som har en kjønnsidentitet og et kjønnsuttrykk som er likt det de ble tildelt ved fødsel, med andre ord majoriteten av befolkningen), lesbiske, homofile og bifile når det gjelder sentrale levekårsutfordringer. Transpersoner skårer betraktelig lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne, psykisk helse, å ha tenkt på eller forsøkt selvmord, ensomhet og lav tilfredshet med livet. Disse funnene er alvorlige.

Transpersoner opplever også diskriminering i langt større grad enn andre. Diskrimineringen foregår blant annet på arbeidsplassen, studiestedet, under jobbsøking og i møte med offentlige tjenester, og tar form av både negative kommentarer og trakassering. 1 av 4 transpersoner om å ha blitt utsatt for trusler om vold, om lag 1 av 3 i denne undersøkelsen har opplevd seksuelle overgrep.

Dette stemmer med det vi vet fra før. I en holdningsundersøkelse Bufdir gjennomførte i 2017, svarte hele 25 prosent av menn at de hadde negative holdninger til personer som veksler mellom ulike kjønnsuttrykk. 11 prosent i befolkningen generelt svarte at de hadde negative holdninger til transpersoner.

Bifile opplever mindre aksept

I undersøkelsen sier også bifile menn og kvinner at de møter mindre aksept på arbeidsplassen enn det homofile og lesbiske gjør, og de er mer utsatt for psykiske helseplager og ensomhet. 79 prosent av homofile menn og lesbiske kvinner hadde opplevd å bli støttet eller forsvart som skeiv på arbeidsplassen. Denne erfaringen var langt mindre vanlig blant bifile menn og kvinner: kun 50 og 60 prosent av dem svarte det samme.

Arbeidet for like muligheter fortsetter

Transpersoner må slippe den store belastningen mange rapporterer om i form av diskriminering, negative kommentarer, hatytringer og vold. Skal vi som samfunn klare det, kreves en bred innsats.

I Bufdir er vi stolte av å i år ha tildelt nær 16 millioner kroner for å støtte skeive organisasjoner og aktiviteter som bedrer levekårene og livskvaliteten til lhbtiq-personer i Norge. Kontakttelefonen til Stiftelsen Stensveen, sommerleire i regi av Skeiv ungdom og Harry Benjamin ressurssenter, og Pride-festivaler rundt om i landet er noen av de gode tiltakene som får tilskudd fra oss.

Rettigheter, holdningsendringer og tilpasninger i tjenestene transpersoner møter er sentralt.

Vi vet at når staten gir utsatte grupper rettigheter, og gjennom det viser aksept for en gruppe, påvirker det også befolkningens holdninger til gruppen. Etter 2009, da homofile og lesbiske først fikk lov å gifte seg og adoptere på lik linje med andre par, har homofile opplevd større aksept.

Siden da har det skjedd mye annet positivt på lhbtiq-feltet. For eksempel fikk transpersoner og andre med behov for det, retten til selv å endre hvilket kjønn de er folkeregistrert som i 2016. Den stigmatiserende diagnosen «transseksualisme» ble fjernet fra WHOs diagnosekodeverk i 2019. Det å være trans regnes ikke lenger som å ha en psykisk lidelse, men som en normal variasjon av menneskelig natur. I fjor ble også kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk inkludert i straffelovsbestemmelsene om hatkriminalitet. Dette er viktige politiske og juridiske beslutninger som bidrar til å øke anerkjennelsen av kjønns- og seksualitetsmangfold, og gir grunnleggende rettigheter til transpersoner og andre som bryter med samfunnets normer for kjønn.

Vi håper at de siste årenes utvikling i rettigheter for personer som bryter med normer for kjønn, kan bidra til større anerkjennelse og bedre holdninger. Undersøkelsen viser at vi ikke er i mål.