«25 under 25»: Smittevernet i skolen er for dårlig!

Skal man i butikken, gå tur eller møte venner utendørs skal meteren overholdes - men i klasserommet gjelder den ikke, på gult og grønt nivå.

HENRIK VAN DER HOEVEN (17) og EIVIND LERVIK TORNLI (16), AUF i Rogaland

Det siste året har smittevern blitt en vanlig del av livet vårt. Men skillet mellom smittevernet i skolen, og smittevernet ellers i samfunnet er stort. Hvor er logikken i at smittevernet på skolen skal være helt annerledes – og mye vagere – enn smittevernet ellers?

«Men jeg kan jo være med dem på skolen» er et argument veldig mange foreldre har hørt fra barna sine det siste året. Sønnen eller datteren deres har lyst til å invitere venner hjem, og forstår ikke hvorfor de kan være sammen på skolen men ikke hjemme.

For oss elever forsvinner logikken når vi ikke trenger å holde avstand i klasserommet, men må holde en meter i gangene på skolen og to meter på fritiden.

Skal man på butikken, går man tur eller skal man møte noen venner ute så skal meteren overholdes, men i klasserommet gjelder den ikke – på gult og grønt nivå.

På gult nivå sitter elever tett i tett i klasserommet, og er potensielle «superspredere» både for hverandre og for lærere som er i mange klasser.

På rødt nivå overholdes det en meter avstand i undervisningssituasjonen, men hva skjer i friminuttene? Elevene klenger seg sammen igjen, og meteren glemmes totalt. Dermed er elevene like store «superspredere» som på gult nivå.

Veilederen for videregående er vag, og veldig åpen for tolkning. Det er urettferdig overfor oss elever hvor forskjellig smittevernet praktiseres.

På noen skoler opereres det omtrent som vanlig med kun litt antibac, mens på for eksempel naboskolen kan det være fullstendig stengt i alle fellesarealer.

Vi ser viktigheten av at veilederen tilpasses forholdene på hver enkelt skole, men det bør være noen minstekrav til smittevernet. Vi ønsker oss mer “skal” og “må” istedenfor “bør”, slik at skolene får litt mindre rom for tolkning på de mest vesentlige tiltakene.

For mange elever er det å gå på skolen nå i corona-tider en stor påkjenning. Man går rundt med en stor frykt for å bli smittet fordi man ikke ønsker å smitte kjente og kjære videre.

Mange elever har besteforeldre i risikogruppen som de ønsker å møte, men som de ikke tør å møte fordi de er redd de kan ha blitt smittet på skolen.

Selv om man lærer betydelig dårligere ved rødt nivå og hjemmeskole, vil det i mange situasjoner være særdeles mer smittevennlig.

Vi som elever mener smittevernet i videregående skole er paradoksalt dårlig. Det står i stor kontrast til tiltak ellers i samfunnet. Et bedre smittevern vil sikre både lærerne og oss elever.

Det er helt nødvendig med tiltak i skolen som står i stil hva man praktiserer ellers i samfunnet.

