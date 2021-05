VANSKELIG Å FANGE OPP: Frankrikes statsminister Jean Castex talte sist uke under en minneseremoni for den drepte politikvinnen Stéphanie Monferme. – Terroren i Frankrike er inne i en ny fase. Det er ikke snakk om blind terror, men handlinger som skjer mer tilfeldig, skriver kronikkforfatteren. Foto: LUDOVIC MARIN / POOL / AFP POOL

Mer «tilfeldig» terror i Frankrike

Frankrike ble igjen rammet av et islamistisk terrorangrep. Nok en gang rettet mot politiet, denne gangen en 49 år gammel tobarnsmamma i slusen på politistasjonen.

VIBEKE KNOOP RACHLINE, journalist, Paris

Skal det aldri ta slutt? Frankrike er allerede det mest terror-rammede landet i Europa. Og mens det ser ut til å avta, ja nesten forsvinne i andre land. slår radikaliserte personer fortsatt til mot franske mål. Angrepet i Rambouillet i forrige uke er det fjerde siden september. Og da tas ikke med avvergede angrep.

28 angrep har lykkes i Frankrike siden år 2000. 265 personer har blitt drept. I Storbritannia, som også har blitt hardt rammet, er de samme tallene 9 angrep og 92 døde.

Frankrike er og blir mer utsatt enn sine naboer, og i det store og det hele vet vi hvorfor. Det skyldes først og fremst radikaliserte som ikke aksepterer fransk «laïcité», altså verdslighet. Den misforstås og tolkes som angrep mot islam. For eksempel av Recep Tayyip Erdogan, Tyrkias president, som regelmessig pisker opp en anti-fransk holdning i muslimske land, akkurat som Pakistan gjør det.

Derimot er terroren inne i en ny fase. Det er ikke snakk om blind terror, men handlinger som skjer mer tilfeldig. Islamisteksperten Gilles Kepel kaller det «atmosfærisk» terror, eller «tilfeldig». Som ikke fanges opp på forhånd av en ellers dyktig fransk e-tjeneste.

For den er nesten umulig å oppdage. Da IS slo til i Paris i 2015, var det et nøye planlagt angrep med mange involverte måneder i forveien. I Rambouillet, som med læreren Samuel Paty, var angrepet utført av én person, radikalisert uten at noen merket det. Tunisiske Jamel Gorchene kom til Frankrike for tolv år siden. I 2015 postet han et fransk flagg på sin Facebookprofil, i støtte for ofrene.

Så skar han altså strupen over på politikvinnen Stéphanie Monferme, på en av de fredeligste politistasjonene i Frankrike. Gorchene var ikke tilknyttet IS eller noen annen terrorganisasjon, men hadde «sett lyset» alene, på nettet.

Etter det første sjokket ble responsen politisk. Det er jo presidentvalg om et snaut år. Marine Le Pen anklaget regjeringen for slapphet. Regjeringen ilte til med et nytt lovforslag mot terrorisme. Denne gangen skal overvåkningen av terrordømte som slippes ut etter endt soning skjerpes. President Macron besøkte bakeriet der Stéphanies mann laget ferdig dagens bagetter, selv om hun var død noen timer før.

Men flere rådgivere og eksperter innrømmer at man står rådvill overfor den typen terrorisme. Og hvor langt kan man gå overfor en befolkning som allerede føler seg overvåket nærmest dag og natt? Gorchenes radikalisering skal ha blitt utløst av drapet på Paty.

Det har blitt en ond sirkel, som det virker umulig å komme ut av. Utenfor Frankrike har man vanskelig for å forstå hva det vil si å leve slik. Norge har opplevd brutal terror, men det har ikke endret ved fundamentale demokratiske verdier, og heller ikke skapt ugrunnet frykt. Her er den til å ta og føle på.

Ved presidentvalget har sikkerhetsspørsmålet allerede blitt det viktigste teamet for velgerne. Det nye lovforslaget presenteres mens to andre sikkerhetslover allerede er til behandling i nasjonalforsamlingen og senatet. Som om ikke det var nok ble syv tidligere medlemmer av italienske Røde Brigader arrestert. De trodde de hadde fritt leide i Frankrike, i tråd med den såkalte «Mitterrand-doktrinen».

Frem til valget neste år vil all terror bli møtt med hardt mot hardt. Og det er alt annet enn tilfeldig.