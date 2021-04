22 UKER: – Hvilke fagpersoner har vært rådgivere for SV og Rødt, når de nå vil ha selvbestemt abort frem til dette tidspunktet, spør Gro Nylander. Foto: Heiko Junge / NTB

Debatt

Det er nok nå! Stopp ved 18 uker!

Ja til selvbestemt abort, men ikke av barn som kan overleve!

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GRO NYLANDER, feminist og forkjemper for Abortloven av 1978, lege dr. med, spesialist i gynekologi, fødselshjelp, medisinsk genetikk, tidligere varamedlem i abortnemnd

Trykket stemning på jordmødrenes vaktrom. Den nye, unge, skal ha ansvaret for å følge fødselen av et umodent foster som kommer til å dø. Fødekvinnen er 21 uker gravid, og har valgt denne sen-aborten fordi det er påvist alvorlige misdannelser hos fosteret, som vil gi ulidelige handikap og et smertefullt liv. Den gravide vet at stakkaren kan komme levende til verden, ligge og gispe og bevege seg ganske lenge. Har spurt om hun kanskje kan ha den liggende på brystet så lenge det er liv?

Anke-nemnda som hadde gitt tillatelse til abort etter mer enn halvgått graviditet var satt sammen av spisskompetente leger. Paret ønsket seg medisinsk kunnskap. En barnekirurg forklarte om operasjonene som ville bli aktuelle, en genetiker om mulig gjentagelsesrisiko og en gynekolog – i dette tilfellet meg – om fødselen som måtte til, så sent i svangerskapet. En sosionom hadde alt informert om mulige støtteordninger dersom paret valgte å fortsette graviditeten. Det var kvinnen selv, sammen med ham som skulle blitt far, som tok avgjørelsen. De takket begge for hjelpen, midt i sorgen.

Jordmoren som hadde fulgt opp paret på fødestuen kom nedbrutt ut på vaktrommet etter at det var over. Jeg selv, som hadde vært i nemnda denne gangen, og nå bidradd til å sette i gang fødselen, måtte syne, undersøke og beskrive fosteret i detalj i journalen. Da jeg omsider kunne erklære det bittelille barnet helt dødt, var det en slags trøst i å tenke på fremtidig lidelse som var avverget.

les også Mener KrF og Solberg har skylden for abort-liberalisering

Leger og jordmødre som har valgt yrke for å tjene livet opplever det krevende å skulle avslutte det hos et foster som nærmer seg levedyktighet. Fosterets verdi og rettighet øker jo eldre det er. Vi aksepterer lettere å bidra til en sen-abort når alternativet vil gi stor lidelse. Men kanskje de ikke helt vet hva de snakker om, de politiske partiene som nå vil pålegge helsepersonell å avslutte livet til snart levedyktige, friske foster på 22 uker, i magen til en frisk mor som har hatt tid til å tenke seg om i fem måneder?

Helsedirektoratetet satte i 1990 en absolutt grense for abort, uansett grunn. Jeg var med i gruppen som utredet dette. Vi landet ved 22 fullgåtte (unntatt når fosteret har en tilstand som vil være uforenelig med liv utenfor livmoren, eller mors eget liv er truet). Vi valgte slik fordi vi ville ha to ukers sikkerhetsmargin.

På den tiden regnet man nemlig 24 uker som første mulighet til overlevelse. Og man kan aldri vite helt sikkert hvor gammelt et foster er. For eksempel måles hodet fra tinning til tinning på det tidspunktet som sier mest om fosterets alder. Men selv da varierer hoder, noen er smale, noen brede, noen ganger stemmer ikke målet med at kvinnen er helt sikker på når hun ble gravid. Vi må ha slingringsmonn.

les også Alternativet til selvbestemmelse er nemnd

Siden den gang har nyfødt-medisinen utviklet seg. Ifølge en forskningsgjennomgang av FHI kan nå ni prosent av barn født ved 22 uker overleve, de fleste tragisk nok med hjerneskade.

Hvilke fagpersoner har vært rådgivere for SV og Rødt, når de nå vil ha selvbestemt abort frem til dette tidspunktet?

Hvor er dagens «ydmykende» abortnemnder? Hvor er kvinnene som etter fem måneders betenkningstid plutselig bestemmer seg for at nei, forresten?

Selvbestemt abort NÅ, sa vi 70-tallsfeminister. Godt hjulpet av sterke politikere trodde vi målet var nær i 1974: selvbestemt abort til 12. uke. Stående på skuldrene til våre formødre hadde vi kjempet både i og utenfor Stortinget. Vi ville at alle barn skulle være ønsket, at ingen kvinner skulle tvinges til å føde, at det skulle være slutt på arrogante abortnemnder, at vi skulle slippe å lytte til fosterets tidlige hjerteslag, slippe å true med selvmord, slippe å ty til livsfarlige «kloke koner» og kriminell fosterfordrivelse.

Abortloven manglet én eneste stemme for å bli vedtatt. Jeg husker inntrengende argumentering over vannbakkels i stortingskafeen med Frp-nestor Erik Gjems Onstad, som vi håpet var på glid. Partiet var jo for personlig frihet! MEN de mente kvinnen selv måtte betale inngrepet. Loven fikk ikke deres stemme ... Likevel, med støtte fra Ap og SV så det ut til å kunne bli flertall for å avkriminalisere abortinngrep. Vi var spente optimister! Alle de borgerlige partiene stemte mot. Det samme gjorde uventet SVs Otto Hauglin, enda partiet hadde gått til valg på selvbestemt abort.

Lovforslaget falt, og tusener av engstelige unge kvinner og slitne mangebarns-mødre måtte vente i fire år til.

les også Støre gjør retrett: Vil ha fri abort til uke 18

Skal vi gå fra 12 til 18 ukers selvbestemt abort i år? Nå har vi i 43 år hatt en velfungerende lov med rett til trygg abort til og med 12. uke. Regjeringen prøvde å tukle med den i 2013 på initiativ fra KrF. Kvinneopprøret som reiste seg bør være en advarsel. De fleste aborter skjer uansett før 12 uke. Kvinner vil gjerne ha unnagjort sin abort tidligst mulig. De som venter lenger er oftest usikre, og kan trenge en samtale med kyndig lege eller sosionom.

I år ser det ut til å kunne bli stortingsflertall for å utvide fri abort til 18 uker. Sverige har i i mange år hatt en slik grense.

Det er stor forskjell på 18 og 22 uker. På denne tiden utvikles fosteret i rasende fart. Hver dag teller, for ikke å si tre uker. Fosteret er ikke i nærheten av å kunne overleve utenfor livmoren ved 18 uker. Omgivelsene kan ikke se på kvinnen at hun er gravid, og de fleste har ikke kjent fosterbevegelser ennå. Kanskje er 18 uker et brukbart kompromiss?

Hit, men ikke lenger. Det er nok nå. Stopp ved 18 uker!