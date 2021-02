SØKER OG SØKER: – Hvorfor får ikke jeg jobb? Dette spørsmålet har jeg lurt mye på uten å komme frem til et logisk svar, skriver kronikkforfatteren. Foto: Ørn E. Borgen

Beklager, men det ble ikke deg

Dette en setning jeg dessverre har lest alt for ofte, over 2000 ganger faktisk. De kunne like gjerne skrevet «Beklager, men det ble ikke deg denne gangen heller». Jeg er nå 46 år gammel og har søkt på mer en 2000 ledige stillinger. Mange tenker at jeg overdriver og jeg skulle ønske at det var sant.

THOMAS CHR. HANSEN, arbeidssøker

Å skrive dette innlegget koster meg mye på det personlige plan. Det å fortelle Norge at man ikke klarer å få jobb, (noe som er så enkelt!) ja, det er ikke lett.

Hvorfor gjøre det? Hvis dette kan være med på å skaffe meg en jobb, eller hvis det kan hjelpe andre så er det vært det. Jobbene jeg har hatt har stort sett vært dårlig betalte deltidsstillinger, bortsett fra to jobber som var 100 prosent og ok betalt.

Alle jobbene jeg har hatt har jeg fått via bekjentskap, eller fordi jeg har kontaktet arbeidsgiver direkte. Min lengste jobb varte i ti år og det var som lærer i en kommunal musikkskole. Hvem skulle tro at jeg skulle bli lærer? En kunstnersjel som ikke er skapt for akademiske fag eller det norske skolesystemet. Etter 10 år ble dessverre min stilling lagt ned. Som lærer i musikkskolen så jeg at flere barn var lik meg, altså at de ikke passer helt inn i skolesystemet. Jeg hadde flere elever som fikk mange store mestringsfølelser og som endret personlighet til å bli mer åpen og selvsikre.

Da jeg gikk på barneskolen ble jeg interessert i å spille musikk og startet mitt første band. I 2003 gav jeg ut det første albumet og jeg visste da at dette med å skape musikk og være kreativ vil alltid være en stor del av livet mitt.

Alle som kjenner meg og har sett de tingene som jeg har gjort er alle imponert, men når de blir fortalt at jeg ikke jobber med disse tingene profesjonelt ja da skjønner de ingen ting. Jeg har ofte hørt «hvorfor får du ikke en ordentlig jobb?» Gang på gang har jeg vært nødt til å si: «Jeg har aldri hatt musikk som min første eller eneste prioritet!»

Jeg har alltid prioritert å skaffe meg en jobb med stabil inntekt.

En hotell-konge skulle ha en boksignering, og han har ofte vært ute i media og sagt at han hjelper folk som trenger jobb. Jeg møtte opp, stilte meg i kø og ga han en konvolutt med min CV og et åpent søknadsbrev. Jeg sa: ”»Hvis du kan se på det når du får tid hadde det vært fint.» Han tok meg i hånda og lovte å gjøre det.

Etter noen uker fikk jeg mail fra sekretæren som sa at «kongen» ikke er involvert i ansettelser. En toppleder fra en annen hotellkjede var intervjuet ang. hull i CV-en og jeg likte godt svaret hans, så jeg sendte han en mail uten forventning om å få svar. 30 minutter senere fikk jeg svar og i løpet av dagen hadde jeg ny jobb. Jeg hadde søkt jobb på markedsavdelingen, men det var ingen ledige stillinger, så jeg ble spurt om jeg ville jobbe som nattvakt på et hotell. Dette takket jeg ja til og har jobbet der nå i over tre år, noe jeg har kombinert med å jobbe freelance. Da dette er en deltidsstilling med lav inntekt og kun på natt så er det blitt ganske slitsomt etter hvert som jeg blir eldre.

Jeg tenker at jeg skulle falle inn under dette siden jeg har lite utdanning, og siden jeg har stått utenfor arbeidslivet flere ganger. Men erfaring tilsier at dette med «hull i CV-en» dreier seg om folk som har eller har hatt rusproblemer eller psykiske problemer. Men hva med slike som meg?

Jeg har flere ganger dessverre vært nødt til å bruke NAV og sosialstønad for å kunne klare meg. Jeg har sittet på mange av NAV sine venterom og sett folk med desperasjon i øynene bli behandlet som om de ikke eksisterer eller som om de har null verdi. Heldigvis er jeg meget oppegående, god til å snakke for meg og god til å utrykke meg skriftlig. Jeg har tilegnet meg god kunnskap om hvordan NAV fungerer og hvilke rettigheter man har, og jeg kan garantere at det er store mørketall på folk som ikke får det de har krav på. Det er en skam at folk blir behandlet slik. Flere ganger har jeg fått avslag på stønad og har da klaget opp til tre ganger, og hver gang har jeg fått godkjent. Hva sier dette om NAV?

Jeg har fått nedlatende behandling av NAV, men da jeg fikk muligheten til en utplassering hvor jeg jobbet som karriereveileder skjedde det noe. Det å gå fra utsiden til å være på innsiden av systemet var som natt og dag. Fra å føle seg som en liten tigger som ikke vil jobbe til å bli en av gjengen som folk ser og hilser på, ja det er en stor forskjell. De samme menneskene behandlet deg på en måte den ene dagen og en helt annen neste dag.

Hvorfor får ikke jeg jobb? Dette spørsmålet har jeg lurt mye på uten å komme frem til et logisk svar. Mange av jobbene jeg søker på er det ofte unge folk mellom 18 og 25 år som prioriteres, da disse skal ha lavere lønn, har ingen forpliktelser, er lett å styre og kan jobbe mye. Jeg spurte et bemanningsbyrå om dette kunne stemme? De bekreftet og sa at det er ofte slik.

Ofte skrives det om at unge ikke får jobb eller at folk med utenlandske navn ikke får jobb på grunn av rasistiske holdninger. Det kan hende at noen ikke får jobb på grunn av rasistiske holdninger og det er fryktelig synd, men det er ikke sikkert at det bestandig er så enkelt. Ta meg som eksempel, jeg er så hvit som du kan blitt og har et av de mest vanlige norske etternavnene du kan ha, men allikevel har jeg slitt med å få jobb.

Jeg har ingenting i mot utdanning men jeg synes ikke at dette skal veie tyngst i alle tilfeller. Hvorfor vektlegges ikke personlige egenskaper og om personen egner seg til jobben sterkere?