Klart rusreformen er personlig – den handler om sånne som oss!

Vi vet at ungdom på Oslo Øst i større grad møter sanksjoner fra politi og rettsvesen når de ruser seg, enn ungdom på vestkanten. Jeg har faktisk trengt politiet flere ganger i livet, men de har aldri framstått som noen jeg ville gått til med de problemene jeg hadde. De var ikke den tilliten verdig.

ANNA SABINA SOGGIU, sosionom og PhD-stipendiat i psykisk helse og rus

Jeg har lurt litt på hvordan jeg skal klare forklare noe som for meg er helt åpenbart, på en forståelig måte, for dem som mener det totalt motsatte. Dette med straff for bruk av noen stoffer er liksom ryggmargsrefleks i det norske folk.

På ett vis skjønner jeg det. Fordi man ønsker noe vekk. Nøden blant de som har det vanskeligst med bruk av stoffer er så ekstremt synlig for oss. Vi har den kanskje i familien, blant venner eller vi ser den i bybildet. Og jeg tror oppriktig at det ligger gode intensjoner til grunn når man ønsker å forby noe man virkelig vil til livs.

De som får det vanskeligst med bruk av stoffer og med forbudspolitikken vet vi en del om. De kommer oftere fra fattige familier for eksempel. Og med fattigdom følger ofte andre ting. Rus, vold, seksuelle overgrep og psykisk uhelse, for å nevne noe. Det er i alle fall en overhyppighet av den slags blant de av oss som er vokst opp i de fattigere delene av Norge.

Jeg kan sjekke av alle de boksene for egen del. I min familie var vi preget både av psykiske lidelser, rusbruk og vold da jeg vokste opp. Og dette var ikke ukjent i omgivelsene rundt meg heller. Mange av mine venner hadde det sånn. Og man blir nok ikke så robust av den slags. Det som ikke dreper deg gjør deg egentlig ikke sterkere.

Så da jeg trådte inn i ungdomspolitikken – som ettertiden har vist fram at var rimelig grumsete hva gjelder grenseoverskridelser fra mannlige eldre tillitsvalgte – var jeg en av dem som også var både tilgjengelig og ble eksponert for sånt. Det var dessverre heller ikke uvanlig.

De av oss som hadde nok fra før, får gjerne mer. Det er en slags dynamikk som er ekstremt urettferdig. Men det er sånn. Etter et overgrep fra en eldre tillitsvalgt på et ferskingkurs, var det liksom som om jeg hadde fått nok. Det raknet.

I familier der man har mer enn nok problemer fra før, så er det ikke så lett å bringe inn enda flere utfordringer. Det var liksom ikke et alternativ. Så jeg ble hjemme fra skolen. Og begynte jeg med noe som for meg dessverre har blitt en følgesvenn som dukker opp i tide og utide når jeg har det dårlig. Jeg startet med å kaste opp maten min.

Og her er sakens kjerne. For jeg kunne ha endt opp med andre måter å døyve smerte på. Og det er i grunnen rart jeg ikke gjorde det. Jeg vil si det var tilfeldig. Kanskje har vi bare hver vår gift? Men det er egentlig det samme behovet vi søker å tilfredsstille. Når smerten blir for stor, og når de store samfunnsutfordringene tar knekken på individet.

Vi vet at ungdom på Oslo Øst i større grad møter sanksjoner fra politi og rettsvesen når de ruser seg, enn ungdom på vestkanten. Da jeg vokste opp var politiet dem som stoppet meg med kompisene mine på gata, for å ransake dem og true meg med å ringe mora mi om at jeg var ute for sent. De kunne vært dem jeg gikk til og fortalte at det var vold i hjemmet, eller at jeg hadde blitt utsatt for et overgrep av en eldre fyr. Jeg har faktisk trengt dem flere ganger i livet, men de har aldri framstått som noen jeg ville gått til med de problemene jeg hadde. De var ikke den tilliten verdig.

Og det mest absurde er dette: Jeg kom tilbake på skolen igjen noen dager etter at jeg hadde funnet min løsning på alle de greiene jeg sto i. Så hadde jeg en god venninne som tvang meg til å ta kontakt med helsesøster for å fortelle at jeg trøblet skikkelig med mat. Og tenk om det, at jeg hadde det vanskelig, var et anliggende for politiet. Tenk på det! Om jeg ikke hadde kastet opp maten, men funnet hjelp i å døyve vanskene mine på andre måter, så skulle svaret vært at jeg fikk politiet etter meg. I tillegg.

For det er jo det som er greia her. At det for folk som meg, som leter etter løsninger på livets vanskeligste floker, så finner man kanskje ikke de beste svarene, men de som hjelper akutt der og da.

Så det er klart at rusreformen er personlig for mange av oss. Den handler om sånne som oss!