TANKEKORS? – Sverige vil nå etter all sannsynlighet åpne grensen 1. april. Samtidig velger altså norske myndigheter å sende folk i «arrest» på hotell i Halden når de passerer Svinesund, for å unngå at de som kommer fra hytta si i Bohuslän i Oslo, der smittenivået er atskillig høyere, skriver kronikkforfatteren.

Karantenehotell kan være i strid med menneskerettighetene

Forskriftens regler om plikt til opphold i «arrest» på grensen bør snarest revideres og tilpasses behovene til grupper av borgere som reglene rammer særlig hardt, som norske hytteeiere i Sverige.

GEIR WOXHOLTH, professor dr juris Universitetet i Oslo

Regjeringen har nylig vedtatt endringer i Covid-19 forskriften. De innebærer at personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge. Først ble det bestemt at fritidsreisende må oppholde seg på karantenehotell minst frem til negativt svar på test, tatt tidligst tre dager etter ankomst. Men nå er dette varslet skjerpet til at de det gjelder må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Mye taler for at de nye forskriftsbestemmelsene kan være i strid med EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. De kan kanskje også være i strid med smittevernloven § 1-5, men dette er av mindre betydning, gitt bruddet på de overordnede normene. Jeg er ikke noen ekspert på grunnlovsrett og EMK, men tar meg likevel den frihet å komme med noen synspunkter.

EMK artikkel 8 slår fast at «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.» En tilsvarende rettighet er inntatt i Grunnloven § 102. Her må det foretas en to-trinns vurdering. I det første trinnet må det vurderes om tiltaket, påbudet om karantenehotell, overhodet berører de nevnte rettighetene (inngrepsvurderingen). Dersom man kommer til at tiltaket gjør inngrep i rettighetene, er det andre trinnet om inngrepet likevel kan rettferdiggjøres, fordi det er begrunnet i viktige samfunnsinteresser og fremstår nødvendig og forholdsmessig (krenkelsesvurderingen).

Ved bedømmelsen av om det foreligger et inngrep er begrunnelsen for inngrepet som utgangspunkt ikke relevant. Inngrepsspørsmålet var nettopp oppe for tingretten i sak anlagt av norske hytteeiere i Sverige. Tingretten kom til at innreisekarantenen utgjør et inngrep i hytteeiernes grunnleggende bevegelsesfrihet, og dersom de ikke velger å oppgi denne bevegelsesfriheten, må de i praksis oppgi sin rett til vern om hjem og familieliv. (Dommen er påanket).

Det er vanskelig å se saken på annen måte enn at de nye reglene, som pålegger de som ikke har hatt et nødvendig opphold i utlandet tvungent opphold på karantenehotell, som et inngrep i deres rett til respekt for hjem, privatliv og familieliv. Tidligere kunne man altså avsone karantenen i eget hjem når man kom tilbake fra en fritidsreise, men tingretten kom likevel til at karantenereglene innebar et inngrep. Nå er det altså forbudt for alle og enhver som ikke har hatt et nødvendig opphold i utlandet å komme hjem til egen bolig.

Det er vanskelig å tenke seg at det kan foreligge noe mer direkte brudd på den rettighet som er vernet, i dette tilfellet retten til respekt for ens hjem, privatliv og familieliv, enn dette. Inngrepet kommer altså i tillegg til selve innholdet i karantenen, som innebærer at ens bevegelsesfrihet er sterkt innskrenket, under oppholdet på karantenehotellet og på vei inn i Norge for eksempel i egen bil, fordi man ikke får kjøre hjem.

Vurderingen må likevel foretas i relasjon til den enkelte borger. Imidlertid vil det for de aller fleste av oss være en helt grunnleggende rettighet at vi får lov til å komme oss hjem til egen bolig når vi ankommer Norge, uavhengig av om reisen til utlandet har vært nødvendig eller unødvendig (fritidsreise). Det foreligger på denne bakgrunn nokså sikkert et inngrep i den vernede friheten.

Spørsmålet blir derfor om inngrepet er nødvendig og forholdsmessig. Det er ingen uenighet om at bekjempelsen av Covid 19- smitte er en svært viktig samfunnsinteresse. Like klart er det at Covid-19 forskriften som sådan har hjemmel i smittevernloven. Men det er ikke gitt at kravet om obligatorisk karantenehotell for alle fritidsreisende i en uke er i samsvar med forholdsmessighetskravet i lovens § 1-5. Dette får likevel ingen selvstendig betydning, dersom tiltaket er i strid med grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.

I prinsippet kan denne vurderingen vanskelig gjøres i forhold til fritidsreisende som en ubestemt gruppe. Den må relateres til den enkelte fritidsreisende eller til en nærmere bestemt gruppe. Hvis vi tar norske hytteeiere i Sverige som eksempel, vil disse høyst sannsynlig få adgang til Sverige fra 1 april, da Sverige ventelig vil oppheve innreiseforbudet. Men påbudet om karantenehotell krever altså ikke bare at hytteeierne, etter min mening med god grunn, må oppholde seg i karantene hjemme, de får ikke lov til å reise hjem når de passerer Svinesund, men må i «arrest» på karantenehotell på første ankomststed i riket, la oss si Halden. Og det en hel uke – og helt uavhengig av om de før tiden er ute kan vise frem negativ test.

Det er vanskelig å se at dette som nokså sikkert må anses som et inngrep i deres grunnfestede rettigheter kan være nødvendig og forholdsmessig for å bekjempe pandemien. Fra et smittevernfaglig perspektiv er det stor forskjell på smitterisikoen forbundet med at norske hytteeiere kommer tilbake fra hytta i Sverige og på at arbeidsinnvandrere og utenlandske turister reiser inn i Norge, noe tingretten også la til grunn i saken nevnt foran. Til dette kommer at fagmyndighetene har vurdert at det ikke er noen økt smitterisiko knyttet til at hytteeierne overnatter på sine eiendommer.

Forholdsmessighetsvurderingen må knyttes direkte til begrunnelsen for de skjerpede reglene med obligatorisk karantenehotell. Den er primært et behov for å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene. Hovedformålet med karantenehotell er å sikre at karantenen gjennomføres på et egnet sted, slik at vi unngår spredning av importsmitte.

Svenske myndigheter stengte grensen for oss nordmenn for å unngå at de muterte virusene kom til Sverige, men vil nå etter all sannsynlighet åpne grensen 1. april, fordi de har fått variantene selv og derfor ikke anser tiltaket begrunnet lenger. Samtidig velger altså norske myndigheter å sende folk i «arrest» på hotell i Halden når de passerer Svinesund, for å unngå at de som kommer fra hytta si i Bohuslän skal smitte andre hjemme i Oslo, der smittenivået er atskillig høyere enn på hytta deres i Bohuslän.

Det er et tankekors, vil nok mange mene. Det er vel heller ikke så sikkert at risikoen for smittespredning er særlig mindre på et karantenehotell i Halden enn i eget hjem med optimale sanitære muligheter.

En del kan tale for at obligatorisk karantenehotell i en uke ikke bare er unødvendig og uforholdsmessig, men direkte kontraproduktivt smittevernmessig. Påbudet fremstår ikke som en individualpreventiv regel, men en allmennpreventiv, nærmest som en parallell til straffesanksjonerte normer. Her er sanksjonen imidlertid ikke bøte- eller fengselsstraff, men «arrest» i karantenehotell – og dersom man ikke aksepterer dette kommer straffansvaret inn. Man kan mistenke – særlig etter skjerpningen av varigheten til en uke, uten mulighet til å «fri seg» gjennom testing – at det også er et formål med forskriften å skremme folk fra å dra til utlandet. I så fall vil tiltaket fremstå enda mer tvilsomt i forhold til smittevernloven og de foran nevnte rettighetene.

Man kan saktens argumentere mer rettet mot det jeg anfører foran, og jeg skal ikke være påståelig med å mene at tiltaket innebærer grunnleggende frihetskrenkelser. Jeg mener likevel at forskriftens regler om plikt til opphold i karantenehotell snarest bør revideres og tilpasses behovene til grupper av borgere som reglene rammer særlig hardt, typisk norske hytteeiere i Sverige. Jeg nevner for ordens skyld at jeg selv er en av dem.

Samtidig vil jeg få tilføye at jeg ikke har støttet dette «hyttesøksmålet» om at det er uforholdsmessig inngripende å måtte sone «vanlig» karantene hjemme når man kommer tilbake. Jeg opplever slik karantene nødvendig og forholdsmessig i den alvorlige smittesituasjonen vi har vært og er inne i.

«Arrest» i et karantenehotell i Halden og utestengsel fra egen bolig opplever jeg å være av en nokså annen kaliber. Det rammer et stort antall borgere som ikke har noen annen hensikt enn å innrette seg lojalt til myndighetenes smitteverntiltak, og som nok opplever det som litt pussig – slik dagsferske eksempler viser – at politikerne ikke er i stand til å overholde de smittevernreglene de selv har vedtatt.