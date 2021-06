Kommentar

Putin høyner innsatsen

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Forholdet mellom NATO og Russland er gått i vranglås. Det er ingen grunn til å ha store forventninger til det forestående toppmøtet mellom Vladimir Putin og Joe Biden.

Døren lar seg åpne hvis det finnes politisk vilje. Tysklands utenriksminister Heiko Maas påpeker at nøkkelen til et bedre forhold “helt klart ligger i Moskva”. Men i stedet for å bidra til en løsning høyner Putin innsatsen i maktspillet mot vestlige land.

Hvis Putin ønsker å bruke det forestående toppmøtet med Biden til å ta et første skritt i retning av en normaliseringen av forholdet til USA er det en dårlig strategi å støtte en statlig hviterussisk flykapring og pågripe opposisjonelle i eget land.

Hvis Putin ønsker avspenning i Europa virker det mot sin hensikt å kunngjøre at russerne i løpet av året vil forsterke sine militære styrker mot vest med 20 nye enheter. Det varslet forsvarsminister Sergej Shoigu på mandag, dagen før utenriks- og forsvarsministrene i NATO møttes.

Hvis Putin ønsker en forutsigbar og stabil relasjon er det underlig at viseutenriksminister Sergej Ryabkov denne uken sa at amerikanerne må forvente flere “ubehagelige signaler” fra Moskva, blant annet de nærmeste dagene.

Dette er et russisk skuespill i forkant av NATOs toppmøte om to uker og Putins møte med Biden i Sveits. Putin vil vise styrke og legge press på Biden og NATO. I den russiske fortellingen er det Vesten som har skylden for at forholdet er så dårlig.

Mandag kveld fulgte Vladimir Putin Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenkos eksempel da regimekritiker Andrej Pivovarov ble pågrepet ombord i et fly i St. Petersburg. Russland tvang riktignok ikke passasjerflyet til å lande. Etterretningsagenter hentet Pivovarov fra et fly som skulle til Warszawa, etter at han hadde passert passkontrollen.

Pivovarov ledet tidligere opposisjonsgruppen “Åpent Russland”. Gruppen la for kort tid siden ned virksomheten for å beskytte sine medlemmer mot rettsforfølgelse. Det beskyttet ikke den tidligere lederen mot Putins etterretningstjeneste. Pågripelsen av Pivovarov er bare nok et eksempel på hvordan opposisjonelle forfølges og trakasseres i dagens Russland.

Putin ga full støtte til Hviterussland etter at de i forrige uke pågrep journalist og regimekritiker Roman Protasevitsj og hans kjæreste Sofia Sapega i det som Stoltenberg da karakteriserte som en statlig flykapring. Få dager etter kapringen tok Putin imot den hviterussiske lederen på et todagers toppmøte i Sotsji, inkludert en utflukt på en yacht i Svartehavet. For å motvirke effekten av vestlige sanksjoner vil Russland låne Hviterussland over fire milliarder kroner. Putin bruker krisen til å forsterke sitt grep over nabolandet.

Demokratiske land fordømmer det hviterussiske regiments handlemåte og innfører sanksjoner. Putin gir Lukasjenko ryggdekning. Det er ikke underlige ettersom de begge en opptatt av å undertrykke dissens i egne land og samtidig anklage vestlige land for å være besatt av russofobi, altså å gi Russland skylden.

På det digitale utenriks- og forsvarsministermøtet i NATO sto blant annet situasjonen i Ukraina og Hviterussland på dagsordenen. Det var et forberedende møte til at de politiske lederne i NATO-landene skal møtes senere i juni. Et viktig tema blir NATOs langtidsplan, kalt NATO 2030.

Et tydelig tegn på hvordan forholdet har forvitret mellom øst og vest er at det ikke har vært holdt et møte i NATO-Russland-rådet på snart to år. Rådet ble etablert på et toppmøte mellom NATO og Russland i Roma i 2002. Det skulle være et forum for konsultasjoner og samarbeid, sivilt og militært. De skulle opptre som likestilte partnere på et bredt felt av saker hvor de hadde felles interesser. Det var regelmessige møter i NATO-Russland-rådet, inkludert med utenriks- og forsvarsministre.

Rådet ble til i en helt annen tid. Så sent som i 2010, da NATO sist utarbeidet et strategisk konsept, ble Russland omtalt som en mulig strategisk partner. -Det er det ingen som snakker om lenger, som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg konstaterte før tirsdagens møte.

Putins handlinger er årsaken til at kontakten ble brutt. Det skjedde da Russland annekterte Krim i 2014 og gikk inn med støtte til prorussiske opprørere i Ukraina. Putin hadde, bokstavelig talt, krysset en grense og måtte betale for det i form av vestlige sanksjoner. Det ble stans i samarbeidet. Det ble fortsatt holdt enkelte møter i NATO-Russland-rådet, inntil også det opphørte for 23 måneder siden.

Stoltenberg understreker at han er en sterk tilhenger av dialog med Russland. Han er åpen for å gjenoppta arbeidet i NATO-Russland-rådet. NATO har tatt flere initiativ, men Russland har ikke møtt frem.

Kremls versjon er en ganske annen. Vestlige land har “ødelagt verdens sikkerhetssystem”, sier den russiske forsvarsminister. Når Russland ruster opp er det for å svare på NATOs økende militære aktivitet. Samtidig sier utenriksminister Sergej Lavrov at Russland er rede til å gjenoppta dialogen med NATO og at de venter på svar fra Brussel. Russland taler med to tunger.

Det eneste positive tegn i senere tid er at Putin og Biden ble enige om å forlenge den siste gjenværende av de viktige rustningskontroll-avtalene, New START. Det er noe å bygge videre på. Under den kalde krigen var det politisk vilje til å inngå omfattende avtaler mellom Russland og USA. Rustningskontroll og politisk dialog er i alles interesse, særlig nå som forholdet er iskaldt.