MIDTØSTEN: – Israelske politistyrkers storming av den hellige moskeen, Al-Aqsa, hvor de gikk direkte til angrep på uskyldige mennesker som var samlet til bønn i et gudshus, det var nytt, og angrepet bør fordømmes, skriver Nasir Ahmed. Foto: Mahmoud Illean / AP

Debatt

En palestinsk daddel

Israel har rett til forsvar, men har ikke uskyldige palestinere rett til å leve?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NASIR AHMED, bystyrepresentant i Oslo (Ap)

Foto: Helge Mikalsen

Som sosialdemokrat må jeg ærlig innrømme at jeg er skuffet over at en demokrater som USAs president gir Israel et fritt spillerom for sine herjinger.

Det gjorde et sterkt inntrykk på meg å bryte min faste med en palestinsk daddel, den kvelden israelske politistyrker stormet Al-Aqsa moskeen, fordi mens vi fastet i fred og ro, ble de selv angrepet i deres eget gudshus. Deres religionsfrihet ble frarøvet fra dem, deres trygghet ble tatt fra dem Det gjorde vondt.

Vi alle har vokst opp med Israel/Palestina-konflikten oppgjennom vår oppvekst, til og med dagens unge vitner det samme. Det er sørgelig. Siden 1948 da har det alltid vært gnisninger mellom partene, i den siste perioden mellom Israel og Hamas. Bombene og rakettene har ført til store ødeleggelser, for å ikke nevne mange tusener av uskyldige liv som har gått tapt, de aller fleste muslimske!

Men, israelske politistyrkers storming av den hellige moskeen, Al-Aqsa, hvor de gikk direkte til angrep på uskyldige mennesker som var samlet til bønn i et gudshus, det var nytt og uforventet. For første gang handlet det nå ikke om Hamas, men om vanlige og uskyldige mennesker som ante ingenting annet en fred i deres gudshus.

les også VG på grensen til Israel: Frykter regional krise i Midtøsten

Et så alvorlig brudd på folkeretten og på menneskerettigheter, så har regjeringen ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide fram til i dag, ikke fordømt dette angrepet. Nå likviderer israelske bomber uskyldige barn i deres hjem og ute på gata. Jeg kan av min egen erfaring fortelle at det å miste et barn svært smertefullt og vondt som setter store arr.

Ikke nok med det, de har nå også angrepet ytringsfriheten ved å bombe Al-Jamaal tårnet som huset internasjonale redaksjoner som dekket krigens brutalitet. Men, regjeringen har fortsatt ikke kommet med en fordømmelse, hvorfor det? Hvorfor tas det ikke sterkere grep internasjonalt når den Israelske regjeringen bryter aller normer og verdier som den vestlige verden verdsetter høyt? Hvorfor må de kaste ut palestinske bosettere fra øst-Jerusalem? Hvorfor kan de ikke leve i fred – «lev og la leve»?

Bildene fra angrepet på sosiale medier var hjerteskjærende, angrepet på moskeen med skudd og volden, kunne enkelt assosieres med tidligere terrorangrep i gudshus fra andre steder i verden, New Zealand, Sri Lanka, og for å ikke nevne angrepet på moskeen i Bærum! Det var derfor så underlig at ingen store norske redaksjoner dekket dette angrepet, fordi vi nordmenn ser til dem for å holde oss oppdaterte! Hvor var dere når denne uretten fant sted?

Angrepet på kongressbygningen i Washington, demokratiets midtpunkt ble dekket minutt for minutt da pøbler og sinte demonstranter angrep bygget, men når Israelske politistyrker angriper Al-Aqsa i Damaskusporten, som er alle konflikters mor, ble ikke i like stor grad pushet ut i nyhetsbildet? Det gjorde meg skuffet!

les også Ordkrig om Israel: USA fordømmer Erdogan-uttalelser

Norge er et lite land i den store verden, det er derfor viktig at Norge hever sin stemme i det internasjonale samfunnet, spesielt i sikkerhetsrådet med et mål om en varig fred i regionen. Norges representasjon i sikkerhetsrådet skal ha en hensikt og et formål!

Parallelt kan Norge gjøre følgende:

Kall inn den israelske ambassadøren inn på teppet og still han til ansvar og spør hva sikkerhetspolitikk er det å angripe uskyldige mennesker i et gudshus? Oljefondet trekker ut sine investeringer fra Israelske selskaper som enten direkte eller indirekte bidrar til å støtte den folkerettsstridige okkupasjon av Palestina. Når Israel nå angriper direkte uskyldige mennesker i gudshus og viser null respekt for menneskerettigheter, religionsfriheten, og undergraver sikkerhetsrådet mandat og eksistens, vel da må nå også sikkerhetsrådet vurdere sterkere tiltak overfor okkupasjonsmakten

Israels regjering må respektere loven og tostatsløsningen!