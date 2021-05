DE ADERTON: – Vårlukingen i Svenska Akademiens bed er på ingen måte overstått, skriver Sindre Hovdenakk. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Debatt

En gresselig historie om Svenska Akademien

Hr. Steingress slåss mot fru Rug i en ny roman som avslører nye detaljer om konfliktene i Svenska Akademien. Samtidig går Akademien selv til kamp mot misbruk av svenske klassikere i nazipropaganda. Det er tid for vårluking på toppen av det litterære svenske økosystemet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SINDRE HOVDENAKK, journalist og kritiker

Foto: Frode Hansen

De verste dønningene har lagt seg etter de voldsomme konfliktene som i 2017 og 2018 truet med å slite selve Svenska Akademien i fillebiter. Kort oppsummert handlet konfliktene om forbindelsene mellom Akademiens medlemmer og den nå voldtektsdømte såkalte kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Arnault er gift med en av «de aderton», lyrikeren Katarina Frostenson.

I tillegg til anklagene om årevis med seksuell trakassering og overgrep, kom det også påstander om økonomisk kameraderi, der Jean-Claude Arnault og hans klubb Forum skulle ha litt for enkelt tilgang til Akademiens velfylte pengebinge. Som om ikke det var nok, er det også kommet frem at Arnault ved flere anledninger har lekket navnet på vinneren av Nobelprisen i litteratur.

Alt oppstyret førte blant annet til at Akademiens leder Sara Danius trakk seg på våren 2018, etter at et flertall av medlemmene ikke støttet hennes håndtering av skandalene. Danius fikk snart selskap ut døren av flere andre medlemmer, deriblant forfatteren Klas Östergren.

Og i sin nye roman, den mer enn 700 sider lange «Renegater», har Östergren lagt inn en passasje der han, det vil si bokens forteller, gir sin versjon av hendelsene i 2017 og 2018.

Jeg skriver passasje, fordi denne delen av romanen er holdt i en form for rapportstil, nærmere bestemt en blanding av virkelighetslitteratur og akademisk språk. «Måtelig sannferdige memoarer», som Östergren også kaller det. At beretningen ligger svært tett på virkeligheten kan det uansett ikke herske tvil om, ikke minst siden forfatteren refererer ofte og grundig fra Akademiens interne møter og diskusjoner.

les også Etter annus horribilis 2018: Kan Svenska Akademien reise seg igjen?

FORFATTER: Klas Östergren Foto: Jessica Gow / TT / TT NYHETSBYRÅN

Men dette er altså en roman, og for virkelig å understreke sin kunstneriske frihet, har Östergren valgt å gi alle Akademiens medlemmer navn hentet fra familien Poaceae. Altså den vidtfavnende og hardføre gressfamilien. «Gress vekker skiftevis begeistring og forakt», forklarer forfatteren. Og legger til: «Gress kommer alltid tilbake.»

Dette betyr at bokens forteller heter hr. Svingel, Sara Danius blir fru Rug, hennes hardeste kritiker og antagonist Horace Engdahl heter hr. Steingress og Katarina Frostenson har fått det uskyldsduftende navnet fru Timotei. Ellers møter vi også hr. Kveke, hr. Havre, fru Siv, fru Hengeaks og så videre. Ekstra nysgjerrige lesere henvises til romanen, som foreløpig ikke er oversatt til norsk, for ytterligere botanisk innsikt.

Poenget ved å velge en slik nærmest allegorisk stil er selvsagt å sette medlemmenes personlighetstrekk på spissen, samtidig som det på effektivt vis avkler Akademien dens mest livsfjerne og lattervekkende sider. Hensikten til Klas Östergren er ellers alvorlig nok; han er dypt skuffet over at flertallet blant «de aderton» ikke var i stand til å håndtere konfliktene på en åpen og ærlig måte. I stedet tviholdt de på formene og tradisjonen, mens stormene raste rundt dem. Til slutt endte det med totalt indre sammenbrudd og dyp mistillit mellom to fløyer, personifisert ved Horace Engdahl og Sara Danius.

Engdahl, hr. Steingress, kommer særdeles dårlig fra det i Östergrens fremstilling: På en og samme tid grenseløst arrogant, dypt fjollete og svært utspekulert. Et karakterdrap, som det også kalles.

Til gjengjeld gjør forfatteren lite for å skjule sin beundring for Sara Danius, fru Rug, som tragisk nok døde i 2019. Han er fascinert av hennes flamboyante offentlige personlighet. «Hun var et aktivum: verdig, saklig og passe bisarr.»

Når man kjenner utfallet av denne store konflikten, blir også følelsen av uavvendelighet desto sterkere under lesingen av Klas Östergrens fremstilling. I dag vil han ikke lenger ha noe med Svenska Akademien å gjøre. Slik sett er denne historien skrevet med blanding av lettelse og vemod.

Men Svenska Akademien lever videre, ugress forgår som kjent ikke så lett. Interessant nok har de klart å komme i nyhetene igjen på noe overraskende vis. Akademien gikk nemlig i 2019 til sak mot den svenske nynazistiske organisasjonen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Årsaken var at NMR brukte tekster av svenske nasjonalromantiske diktere, som Esaias Tegnér og Viktor Rydberg, på sine nettsider og i propagandavideoer.

Blant Svenska Akademiens oppgaver er å overvåke paragraf 5 i loven om opphavsrett, det såkalte Klassikerskyddet, og de mente at NMRs opptreden var et misbruk av klassisk svensk litteratur. I april kom dommen i Stockholms Tingsrätt, som konkluderte med at man ikke kunne straffe noen for å sitere gamle diktere korrekt.

Svenska Akademien har nå bestemt seg for at de ikke vil anke dommen. Til gjengjeld tar de til orde for en gjennomgang og oppdatering av selve lovverket.

Kanskje kan det mot alle odds vise seg at Akademien her har en positiv sak de kan profilere seg med i svensk offentlighet. Det kunne trengs.

Vårlukingen i Svenska Akademiens bed er på ingen måte overstått.