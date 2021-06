Kommentar

Opprør på overtid

Av Leif Welhaven

Hassan Moustafa er president i Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Foto: Morten Mørland

I mer enn 20 år har det bare vært plass til én mann på toppen av den internasjonale håndballpyramiden. Nå ulmer det rundt den mektige presidenten.

Måten egyptiske Hassan Moustafa har skapt og sementert sin egen posisjon på, er en historie som både er skremmende og fascinerende.

Den handler om realpolitikk.

Om allianser.

Om splitt og hersk.

Men først og fremst er det en beretning om hvordan det som papiret skal være et idrettsdemokrati, i stedet kan bli et verktøy som sikrer en enkeltperson altfor mye makt.

Det hele begynte for alvor for 21 år siden.

Da ble egyptiske Moustafa president i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), på bekostning av Erwin Lanc. Motkandidaten ga opp, vel vitende om at han var sjanseløs. Siden er Moustafa blitt gjenvalgt fire ganger - ved de to siste anledningene uten at det engang fantes en motkandidat.

VM i håndball ble arrangert i president Hassan Mousafas hjemland i 2021. Her fra medaljeseremonien, etter at Danmark hadde slått Sverige i finalen. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / X02738

Ingen er i nærheten av å klare å utfordre 76-åringen. Det er først og fremst fordi han benytter en metode som er enkel, effektiv og utspekulert.

«Ett land - én stemme» er prinsippet som råder. Helt uavhengig av om håndball er en nasjonalsport eller et fremmedord.

Det betyr at en stillehavsøy med null håndballkultur, som knapt har noen spillere eller baner, har like mye stemmemakt som for eksempel Tyskland, med sine hundretusener av aktive.

Med noen få unntak er håndball en idrettsgren det er reell interesse for i Europa.

Men i IHF har det poppet opp nasjonale forbund over hele kloden. Det er offisielt over 200 medlemsland i «håndballfamilien». I en forsvinnende liten andel av disse er idrettsgrenen ordentlig utbredt.

På Moustafas vakt har antallet stemmer på den internasjonale kongressen eksplodert. I realiteten har ordningen sikret presidenten en lojalitet som skaper en urokkelig maktbase.

Det er selvsagt vanskelig å kritisere Moustafa for å ville spre interessen for håndballen globalt. Men hvem tjener på at nasjoner som ikke driver nevneverdig med håndball har så mye kontroll, uten noen form for vekting?

Det gjør presidenten selv.

Den posisjonen har han brukt til å ta det ene kontroversielle valget etter det andre.

Han har innført et system der det er mulig for forbundet å påvirke hvem som får være med i store mesterskap, gjennom et såkalt «wildcard». En gratisbillett uten klare kriterier.

Det mest ekstreme eksempelet så vi da Tyskland ikke hadde kvalifisert seg. Her lå markedet og tv-seerne, ikke i Australia som egentlig hadde sikret seg en plass.

Hva da?

Vips, så var visst tyskerne med i VM likevel, på australsk bekostning.

Også Norge har nytt godt av en moralsk tvilsom ordning. Faktisk endte vi med å ta en medalje i et mesterskap, der den eneste grunnen til at det var norsk deltagelse var et fripass fra IHF.

I det ferskeste eksempelet fikk USA en plass i VM, selv om sportslige argumenter tilsa at Grønland skulle hatt plassen.

For drøyt 10 år siden ble Moustafa politietterforsket etter påstander om mulig økonomisk mislighold, men det ble aldri bevist noe ulovlig.

Hassan Moustafa har blitt trygt sittende, med enda mer kontroll etter at han vant en maktkamp mot egen generalsekretær.

Utfallet: Generalsekretærvervet ble lagt ned, og presidenten kunne selv utøve den funksjonen også.

En rekke medier i både inn- og utland har skrevet kritiske artikler om Moustafas styresett over tid, men innad i håndballen har det vært påfallende få røster som har ytret seg kritisk.

Det har trolig en sammenheng med nettopp hvordan makten er blitt anvendt.

Nå ser vi imidlertid at noe er i ferd med å slå sprekker.

For noen dager siden tikket det inn en interessant epost. Dommersjefen i IHF, Ramon Gallego, valgte å si opp etter fire tiår i håndballens tjeneste.

I full offentlighet.

Det hele var en direkte protest mot det han hevder er et forsøk fra presidenten på å påvirke hvilke dommere som får oppdrag i mesterskap.

Særlig skal presidenten ha vært skeptisk til at nordiske dommere får dømme andre nordiske land. I en uttalelse fra IHF trekkes det frem at norske dommere ble valgt til kampen mellom Sverige og Egypt i VM i vinter. Den kampen tapte vertsnasjonen og Moustafas hjemland med ett mål.

Hvorfor skal en president blande seg inn i en dommerutnevnelse?

«Jeg mener at du har behandlet meg som et barn», påstår Gallego.

Flere andre i forbundet skal også nylig ha sluttet, ifølge svenske «handbollskanalen». Kritikken av lederskapet får støtte av det norske dommerparet Guro Røen og Kjersti Arntsen. Herfra beskrives en fryktkultur i organisasjonen. De la i sin tid opp som en konsekvens av misnøye med behandlingen av kvinnelige dommere.

Hassan Moustafa har ikke kommentert den siste utviklingen personlig, men forbundet har kritisert valget om å gå offentlig ut med oppsigelsesbrevet til Gallego.

Det er uvisst hvor lenge en såpass godt voksen president blir sittende, men det er på høy tid at det kommer en ordentlig debatt om hvordan internasjonal håndball bør bli styrt.