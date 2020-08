STØTTER GISKE: – Om du går på snørra en gang, skal det da ikke være rom for å reise seg igjen? Er det, det vi skal lære våre barn, spør Laila Bøkestad Nilsen. Foto: PRIVAT

Debatt

Nå e’ det hærenfløtte mæ nok!

Jeg er en skarve lokalpolitiker, ikke er jeg gammel i gamet heller. Jeg er opptatt av lokalmiljøet mitt, jeg er opptatt av nulltoleranse for mobbing,trakassering og utenforskap. Det er lite som gjør meg mer forbannet og sint enn akkurat det.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LAILA BØKESTAD NILSEN, leder i Malvik Arbeiderlag

Jeg har ei datter på 11 år, som jeg prøver å oppdra til å bli ei real jente med sunne verdier. Jeg prøver å si at om du sier sånn eller slik til andre barn så kan det gjøre vondt. Tenk deg om og vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.

Jeg har for mange år siden tatt ett politisk standpunkt om hvor jeg hører hjemme i den politiske verdenen. Og var riktig så stolt over å ha funnet min hylle.

Det skremmer vannet av meg hvordan media nå er med på en heksejakt, jeg så på «Debatten» på NRK i går, om jeg ikke husker feil var det seks stykker som var med i debatten. Ikke en eneste en av de seks tok til motmæle å støttet Giske, ikke EN. Dette er ikke «debatten», det er gapestokken.

Kan vi ha tiltro til at de framover til Ap-nettverk og -miljøer og det de sier om eksempelvis mobbing og trakassering? De har jo gått ut i fellesskap for å felle en mann, de har jo kommet i siste time med historier i håp om å få felt han én gang for alle!!

Ser ikke en plass at dette er sosialdemokrati i praksis jeg, men så er jeg heller ingen garva politiker, ikke er jeg redd for vervet mitt, ikke har jeg ambisjoner om å nå til topps i politikken heller.

Om du går på snørra en gang, skal det da ikke være rom for å reise seg igjen? Er det, det vi skal lære våre barn? Skal vi som politisk aktive stå i valgkampen å si vi er imot mobbing, utfrysning i arbeidslivet osv osv. Det er jo ikke en person som gidder å tro på det kan dere skjønne, det er jo nettopp det vi driver med nå, vi hetser, vi krangler, vi mobber. Og det med hele Norge som tilskuere.

Jeg undrer meg også på hvor respekten er for kommunepartiene som gikk inn for Giske som ny fylkesleder er i dette? Har dere respekt for dem? Sånn egentlig? Sånn helt ærlig?

Skal vi godta at folk i partiet sier: Jeg kommer ALDRI til å tillit til Giske ( referer fra «Debatten») Det betyr jo i praksis at han fått livstidsdom det!! Er DET sosialdemokrati ?

Skal ÉN mann ta hele støyten for en kultur som omhandler langt flere enn bare han? Er det SÅNN vi skal ha det?

Og jeg kan ikke unnlate å ta opp slagordet vårt ALLE SKAL MED. Betyr det deg og deg og deg, men ikke du og du og du? Jeg velger å la den henge i lufta, så får folk gå i seg selv.

Enten er du med oss, eller så er du imot oss, sa Støre her om dagen. Først var jeg 100 prosent enig, men det har resultert i at folk igjen tenker på sine posisjoner og verv. Hvis jeg nå åpenlyst går ut å støtter Giske, blir jeg da «fryst» ut av dem som heier på Støre? Hvis jeg støtter den andre siden blir jeg da « fryst» ut av de som støtter Giske? Dette er hva jeg på grasrota har fått høre.

Jeg har valgt å IKKE sitte stille i båten lenger, jeg ønsker ikke at framtida vår ( barna våre) skal huske denne saken med at det ikke var en kjeft som sto opp for Giske når han ble satt i en offentlig gapestokk. Jeg skal kunne se dattera mi i øynene å si at jeg MENER at det skal være nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Jeg skal kunne si at ser du noen som blir mobbet, så si ifra, selv om du føler at du står dønn alene.

Publisert: 28.08.20 kl. 12:49

Les også

Fra andre aviser