Rasisme er tabu

Vi må alle ha nulltoleranse for rasisme. Vi må aldri bagatellisere rasisme.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Rasistiske ord. Ord vi ikke vil høre i skolegårder, arbeidsplasser og ellers i samfunnet. Ord som skaper hat og splittelse. Ord som skaper hat. Ord som skaper handling. Vi må stå sammen mot rasisme. Vi må alle ha nulltoleranse for rasisme, vi må aldri bagatellisere rasisme.

Dette er en bekymringsmelding til alle skoler og foreldre. I Norge skal vi være et vi, uansett religion, legning og hudfarge. Vi skal bekjempe utenforskap. Men dessverre er det ikke alle i Norge som føler at vi er et vi. Det finnes mennesker som behandles annerledes på grunn av religion, legning eller hudfarge.

Ungdom forteller meg at de ikke kommer inn på utesteder fordi de er litt brunere i huden enn sine etnisk norske venner – dette gjelder spesielt gutter. Noen gutter bosatt i Oslo, med minoritetsbakgrunn, forteller også at de blir stoppet og sjekket av politiet oftere enn sine etnisk norske venner. Disse unge guttene føler at de aldri blir norske nok, det holder ikke å være født i Norge og snakke flytende norsk så lenge du «ser annerledes» ut.

Rasisme er farlig, det splitter samfunnet. Vi må ha respekt for alle borgere i dette landet. Som foredragsholder reiser jeg mye rundt i Norge og snakker med mange forskjellige ungdommer.

Jeg møter skoleelever som forteller at de opplever hatefulle rasistiske ytringer som skolen ikke tar på alvor. Det kan være minoriteter som diskriminerer hverandre, det kan være minoriteter som diskriminerer etnisk norske ungdommer og det kan være etnisk norske ungdom som diskriminerer ungdom med minoritetsbakgrunn.

Hvordan skal man kunne bekjempe rasisme på skolen når skolen ikke erkjenner rasistiske holdninger. Når hatefulle ytringer som skader en elev oppleves som en morsomhet fra de andre i klassen? Når læreren sier at elevene som kommer med rasistiske holdninger ikke vet bedre?

Her er noen eksempler på hva ungdom har fortalt meg at de har opplevd, disse ungdommene er alle født i Norge, men har opprinnelse fra afrikanske land:

Gutt 16 år: Kallenavn som neger, svarting og ape får hjertet mitt til å gråte. Jeg er den eneste svarte i klassen. Hver gang jeg hører noen rope neger vet jeg at det er meg de roper etter, jeg later som jeg ikke hører dem. Jeg hater dette, jeg skulle ønske jeg kunne slutte på skolen.

Jente 17 år: I klassen min er det slik at nesten hele klassen ler når det går en gutt bak meg og lager apelyder. Vennene mine sier at jeg bare skal ignorere denne gutten, men det er ikke lett. Noen ganger skulle jeg ønske jeg var hvit. Jeg hater fargen min mer og mer. Å ha svart hud er ikke noe jeg selv kunne velge. Læreren min har flere ganger sagt at jeg ikke må gi de som lager apelyder oppmerksomhet.

Gutt 16 år: Gutten som kaller meg neger er fra Syria, han mener at arabere er bedre enn afrikanere, dette skjer gang på gang uten at lærerne gjør noe med det.

Gutt 14 år: Når noen kaller meg neger så ler jeg, jeg synes det ikke er noe morsomt å bli kalt neger, men det er den eneste måten å slippe unna å bli mobbet hver dag. Hvis du ler med så synes ikke den som kaller deg neger at det er noe morsomt lenger.

Det er så trist å høre ungdom fortelle hva de må gjennomgå. Jeg blir både trist og bekymret. Det er trist når ungdom forteller at de gruer seg for å gå på skolen hver eneste dag, og jeg blir bekymret når jeg hører at noen lærere bagatelliserer slike holdninger.

Det er viktig at skoler tar rasisme og diskriminering på alvor. Ingen skal måtte grue seg for å gå til skolen hver dag. Det er viktig at vi foreldre er oppmerksomme på hva vi sier rundt middagsbordet. Vi må stå sammen mot rasisme.

Nå som deler av skolene fortsatt er stengte og mange av oss kanskje er mer sammen med barna og ungdommen vår enn vi pleier, oppfordrer jeg alle til å ha gode samtaler med barna og ungdommen. Snakk om samhold og dugnad, snakk om likheter – ikke ulikheter, snakk om at vi skal være et vi – ikke et oss mot dem.

Ta godt vare på hverandre.

Publisert: 03.05.20 kl. 13:42

