Styrken i fellesskapet

I år blir 1. mai-toget, som det meste annet, digitalt. Selv om det blir en markering av arbeidernes dag der folk ikke kan samles, kan vi i år virkelig kjenne på kraften i samholdet i det norske samfunnet.

For årets hovedparole, «trygghet for helse og arbeid», treffer oss bedre enn på lenge. Når kriser treffer oss, er det helt naturlig å bli bekymret for jobb, hjem og lommebok. Det spesielle i denne situasjonen, er at den også truer vår helse.

Utbruddet av coronapandemien har minnet oss om hvor sårbare vi er. De som vi har trodd har hatt trygge jobber, fikk på et øyeblikk revet vekk livsgrunnlaget sitt. Rekordmange er permittert. Økningen i ledighet i mars er den største økningen i en enkeltmåned noen gang. Det er grunn til å tro at mange jobber vil forsvinne for godt. Situasjonen er spesiell fordi vi ikke kan ta i bruk det som er vanlige krisetiltak i dårlige tider.

Dessverre ser det ut til at norsk økonomi heller ikke får særlig drahjelp internasjonalt.

Oljeprisen er rekordlav. Det samme er kronekursen. Leverandørindustrien sliter tungt. Vi vet ikke når normal aktivitet vil være i gang igjen. Sannsynligvis vil det ta lang tid. Denne uka kom nyheten om at flyselskapet SAS vil nær halvere antall ansatte. Det kriserammede selskapet Norwegian tror ikke på normal drift før tidligst i 2022. Hvis de overlever. For svært mange bransjer er det stor usikkerhet for når og om normal aktivitet kan opprettholdes.

Det er lenge til vi sitter med en fasit for hvordan vi og resten av verden har håndtert coronaviruset. Men noe kan vi være stolt av her til lands. For det første har vi høy tillit til myndighetene og hverandre. Det har hjulpet oss gjennom den første kritiske fasen. Oppslutningen rundt svært inngripende tiltak har vært svært høy selv om kostnaden for enkeltpersoner er stor.

For det andre har vi et velferdssamfunn som gir oss grunnleggende trygghet. Vi opplever ikke som i andre land at folk går på jobb når de er syke fordi de ikke har råd til å la være. Det gjør det enklere å kontrollere viruset. Selv om det aldri er hyggelig å være permittert, gjør gode ordninger det litt enklere.

Mye kan vi takke det organiserte arbeidslivet for. I disse krisetider ser vi at det gode samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten er verdt sin vekt i gull. For selv om pandemien rammer ulikt, er vi alle i samme båt. Skal vi komme oss ut av krisen, må det skje i fellesskap.

Uavhengig av partifarge er dette noe vi alle kan være takknemlig for på en dag som dette.

Publisert: 01.05.20 kl. 09:35

