HARD MEDFART: NAV-direktør Sigrun Vågeng sammen med Navs revisjonsdirektør Terje Klepp. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kommentar

En ting lykkes de med

Faren for at saken skulle havne i media hindret NAV fra å stoppe justismord. Men de klarte å hindre lekkasje.

Når NAV prøvde å rydde opp i sin egen skandale, ser det stadig ut til å ha blitt stadig mer kaos.

Til slutt ble det så ille i NAV at ansatte vegret seg fra å behandle EØS-saker. De visste ikke hva reglene var lenger. Og når de spurte ledelsen, fikk de ikke noe svar.

Det kan ikke ha vært så lett å jobbe i den etaten, tenkte jeg da jeg leste den nye, interne granskingsrapporten om NAV-skandalen.

Det er en interessant og kritisk gjennomgang av skandalen som sier mye om hvor innfløkt saksgangen kan være i store, statlige etater.

Du får mer ut av dette enn å høre på opposisjonen på Stortinget, som finner anthrax i alle brev merket EØS om dagen.

Rapporten viser en etat som ikke klarer å finne ut hva som er norsk lov. Dette baler de med i måned etter måned. Lett var det heller ikke. De kranglet internt om lovforståelsen, viser rapporten.

I tillegg får NAV på et tidspunkt såpass skjelven for at saken skal havne i media, at de blir handlingslammet.

Forvirringen topper seg når de blir sittende å diskutere en kommende straffesak som de lurer på om de skal trekke. Det er fredag, like før stengetid, klokken nærmer seg 16.00. Hva skal de gjøre? De ender på nei. De trekker den ikke. De er usikker på om de har forstått praksis rett. De har ikke fått svar fra departementet ennå.

Mannen blir dømt.

Tvilen kom ikke tiltalte til gode den fredagen heller.

Heller ikke når NAV undersøker muligheten for å be påtalemyndighetene om utsettelse av straffesaker, gjør den det.

Da er problemet at man ikke ønsker å «flagge» usikkerheten om NAVs praksis er riktig. NAV sliter også med å kontakte politidistrikt og påtalemyndighetene «uten at saken vil komme ut i media». NAV Kontroll sier i rapporten at de opplevde at det var klar forventning om at saken ikke skulle til media

Frykten for å havne i avisen, hindret NAV i å stoppe justismord.

Men de lykkes med å holde saken unna media, det gjorde de. Skandalen ble kjent da de fortalte om den selv.

Det er flere slike gåsehud-momenter i granskingsrapporten. Håndteringen har vært kaotisk.

Også departementet får kritikk i rapporten. De la en sterk føring på NAV da de sa at de skulle se på saker fremover i tid. Det tok lang tid før det gikk opp for NAV at de også måtte se bakover.

Det granskingsrapporten forsøker å svare på er hvordan feilen kunne oppstå. Og hvorfor tok det så lang tid å få rettet den opp.

Allerede i 2014 begynte ansatte i NAV å stille helt presise spørsmål om etaten virkelig fulgte loven.

De fikk ikke noe svar. NAV fortsatte å nekte folk som oppholdt seg i EU trygdeytelser. Og det selv om det sto i den danske oversettelsen av reglene at den som er «bosat eller opholder sig» i EU, har rett til å ta meg seg ytelsene.

To forklaringer peker seg ut.

For det første: Da Norge skulle innføre EUs nye trygdeforordning i 2012, mente «alle» at dette ikke betydde noe særlig nytt. Ikke en gang karen fra EU-kommisjonen som kom til Norge for å holde foredrag , og som er omtalt i granskingsrapporten.

Kanskje fordi det ikke var noe nytt. Kanskje hadde EU-borgere egentlig hatt denne retten til trygdeeksport siden vi ble med i EØS. Kanskje har Norge gjort feil siden 1994.

For det andre: Når det tok så lang tid å rette opp feilen, hadde det mye med at norske myndigheter hadde låst seg fast. «Alle» tok for gitt at retten til eksport av ytelsene bare gjaldt folk som bosatte seg i et annet EU-land. Ikke folk på ferie eller langtur.

For øvrig var ikke NAV og departementet alene om dette synet. Trygderetten, som tidlig i denne krisen ble helteforklart, oppdaget ikke feilen før i 2017. De avsa flere kjennelser som støttet NAVs feilaktige fortolkning enn som opphevet den. Sist gang så sent som på vårparten 2018.

I den største offentlig skandalen i nyere tid, er det altså få som går fri.

Men det innblikket vi så langt har fått, vitner om at det var verst i NAV. For der virket det som navet falt ut og aldri kom på plass igjen.

Publisert: 13.12.19 kl. 09:18

