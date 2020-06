KRISETID: – Jeg håper politikerne har gjort nok for å la meg beholde jobben min. Slik at jeg som en stolt oljearbeider kan fortsette å jobbe for en bransje som gir landet høy verdiskapning, skriver Andreas Bakkehaug. Foto: PRIVAT

Hvorfor gidder jeg dette?

Jeg er én av 265000 offshorearbeidere i Norge. Under oljebransjens andre nedtur på under ti år, slår det meg at jeg nok engang står i fare for å miste jobben.

ANDREAS BAKKEHAUG, bore- og vedlikeholdsoperatør

Tallet på sysselsatte i offshoreindustrien har vært det aksjeanalytikere kaller «volatilt» det siste tiåret. Det er et tall som svinger like mye som den populære familieattraksjonen ThunderCoaster ved Tusenfryd.

Min nytteverdi for samfunnet er å bore etter olje når prisen er høy. Jeg er arbeidsledig når prisen er lav. Det var i alle fall det som skjedde i 2014, og med dagens lave oljepris er det stor fare for at det vil skje igjen. Sist bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gjennom det en gang til.

Så kom coronaviruset og oljeprisen stuper. Utslippene går ned. Jeg står i fare for å miste jobben igjen. Noen bruker anledningen til å tenke at dette er bra, men hva skjer etterpå? Skal jeg fortsette å ikke reise til Nord-Norge og besøke familien? Skal jeg si til unge som lever i dag at de ikke får lov å reise til Bali slik jeg gjorde? Jeg tror det blir vanskelig å holde utslippene og forbruket nede etter corona. Samtidig er ikke kuttene på grunn av corona i nærheten av nok.

Jeg har aldri kunnet jobbe for en bransje som ikke tok klimaproblematikken alvorlig. Klimasaken er vår generasjons største utfordring, og vi må være smartere en menneskene som bodde på Påskeøya. De tømte øya for skog og dyreliv på bare 500 år. Hvem vet hva vår tids mennesker kan klare på under 100 år. Jeg regner med at vår kunnskap og samarbeidsevne er betydelig bedre i dag enn den gang. Så jeg velger å tro at vi klarer oss bedre en de daværende innbyggerne på Påskeøya.

Det siste året har jeg hatt permisjon fra jobben min som boredekksarbeider, og jobbet i et prosjekt kalt «Den Nye Oljen» i regi av Norsk olje og gass. Jeg har lært utrolig mye nytt om energi, klima, velferd og teknologi, og hva den norske oljeindustrien bidrar med. Jeg har lært at frykten min for global oppvarming og skadene det kan medføre er reell.

Men jeg har også lært at det er gode grunner for å være optimistiske. I dag har alle et felles mål om å hindre global oppvarming til godt under to grader slik Parisavtalen fastslår. Dette gjelder oljeselskapene også. Når store selskaper som Equinor, Shell, Aker Bp og andre oljeselskap bestemmer seg for noe, er slagkraften stor. KonKraft-rapporten «Framtiden energinæring på norsk sokkel» beskriver hvordan en samlet oljebransje skal lykkes. De har til og med beskrevet hvordan de kan hjelpe Europa. Dette er noe jeg som oljearbeider blir stolt av.

Det vi trenger nå er en oljebransje med de riktige verktøyene for å holde trøkket oppe. Vi trenger en bransje med sunn økonomi som fortsetter å satse på de viktige tingene. Elektrifisering, havvind, sol, hydrogen. Og min personlige favoritt: karbonfangst og -lagring.

Nå er jeg en fagarbeider og ikke en ekspert på oljeskattesystemet. Men jeg tror at etter mange rare navn som særskatt, selskapsskatt, terminskatt og lignende er oljebransjen en del av det samme økonomiske systemet som alle andre. Som meg og deg pusser ikke de opp kjøkkenet når lønnen er halvert.

Så mitt ønske i denne tiden er at regjeringen, oljeselskapene og det norske folk håndterer den faren som truer oss i dag: corona. Men samtidig ikke glemmer de farene som lurer langt der framme: global oppvarming. Jeg håper politikerne har gjort nok for å la meg beholde jobben min. Slik at jeg som en stolt oljearbeider kan fortsette å jobbe for en bransje som gir landet høy verdiskapning. Men samtidig utvikler morgendagens teknologiske løsninger for vår tids største utfordring: klimasaken.

Publisert: 08.06.20 kl. 09:25

