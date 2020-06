STYGGSPENT: – 15 minutter etter at stortingspolitikerne kommer med sin innstilling i dag, vil 170 ansatte på Kværner Verdal enten komme tilbake på jobb fra permittering, eller ikke, skriver Stian P. Sagvold. Foto: Fellesforbundet

Et nei betyr slutten for industribygda Verdal

I dag kan Stortinget gi bygda vår dødsstøtet. Hvis politikere sier nei til en god støttepakke for olje- og gassindustrien vil Verdal miste livsgrunnlaget.

STIAN PETTERSEN SAGVOLD, fungerende Klubbleder på Kværner Verdal, og en av initiativtakerne bak Industrioppropet

Som tillitsvalgt er jeg en offentlig person her på Verdal. Jeg blir stoppet på gata, av samboere, tanter og slektninger av de som har jobb på verftet vårt. De siste månedene har det vært mye frykt å spore i øynene på sambygdingene mine. Coronapandemien har ført til permitteringer, oppdrag har blitt kansellert.

Du kan tenke deg selv. Mister du jobben er det fælt, men mister hundrevis jobben samtidig på en liten plass, er det enda mye verre. Huset du bor i mister verdi. Du, din familie og venner mister fotfestet i tilværelsen.

Vi industriarbeidere liker ikke å stå med lua i hånda. Men i dag gjør vi altså det, og håper at stortingspolitikerne viser nåde. At Sylvi og Jonas og Trygve forstår at en dårlig pakke for olje- og gassektoren vil bety slutten for oss. Jeg kan si det så skarpt som at stortingspolitikerne i dag har fått rollen som frelser eller bøddel for Verdal.

Og det gjelder ikke bare oss som jobber her på verftet, i denne bygda. Det er en skjebnedag for tusenvis av familier som direkte eller indirekte lever av de store verftene Rosenberg i Stavanger, Kværner Stord, Aibel i Haugesund, og en underskog med tusenvis av arbeidsplasser over hele Norge. Og ikke bare Verdal, men hele regionen vår. Vi er faktisk største arbeidsgiver også i nabokommunen Innherred.

Men noen politikere vil ikke. SV trakk seg fra forhandlingene. De vil oljebeise oss. De sier at vi må omstille, at vi må vekk fra olja nå med en gang. Slike uttalelser føles blodig urettferdige. Helt uavhengig av politikernes hjelp har vi allerede i flere år satt i gang med grønn omstilling. Vi er klare til å gyve løs på havvind-prosjekter og grønn skipsfart.

Det Stortinget behandler i dag er ikke en redningspakke for oljeselskapene. Equinor kan på sin side bestille fra verft i Kina og Sør-Korea. Det er den norske industrien og den norske teknologien som vil gå tapt om pakken i dag er for dårlig. Vi som i dag leverer til olje- og gass, men som i morgen kan levere til den grønne økonomien.

15 minutter etter at stortingspolitikerne kommer med sin innstilling i dag, vil 170 ansatte på Kværner Verdal enten komme tilbake på jobb fra permittering. Eller ikke. Så skjebnesvanger er Stortingets beslutning i dag. Vi på Verdal er «styggspent» på utfallet, og håper på politikernes nåde.

Publisert: 04.06.20 kl. 12:18

