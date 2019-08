SKOLESTART: I dag. Foto: Berit Roald / SCANPIX

Debatt

Gratulerer med første skoledag!

Nå er det skolestart, og tusenvis av forventningsfulle barn får sitt første møte med den norske skolen. Jeg tror så godt som alle kan huske sin første skoledag. Selv husker jeg spenningen ved å treffe læreren, få egen pult, pakke ranselen for første gang. Det var stor stas i heimen. Vi flagget, til og med.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Foto: FrP

Silje Hjemdal, barnas stortingsrepresentant for FrP

Skolen vekker nysgjerrighet, interesser, engasjement, samhold, vennskap – og kanskje også ens første forelskelse? Jeg er nok ikke alene om å minnes den spente følelsen av å tre inn i en helt ny verden. En verden hvor man lærer å lese, regne og analysere blant forhåpentlig gode klassekamerater.

Når man står der første skoledag føler man gjerne at overgangen fra barnehagen til skolen er et stort steg over i voksenlivet. Plutselig skal man få ansvar. Man er ikke lenger et ansvarsløst barn. Nå skal det stilles krav. Selv om det kanskje er litt skummelt, tror jeg de fleste går forventningene i møte med litt skrekkblandet fryd. Men, altså, mest fryd.

les også Arvin (5) har lest over 212 bøker siden november: – Biblioteket kjenner oss igjen

Ansvar er et positivt ladet ord, i hvert fall i mine øyne. At noen forventer noe av deg, betyr at man blir respektert. Det betyr at andre stoler på at man følger opp når de gir en oppgaver. En av skolens kjerneoppgaver er å lære elevene ansvarsfullhet.

I første klasse innebærer dette små oppgaver som å få underskrift fra foresatte eller ta med yndlingsleken sin på skolen. Men dette er viktige oppgaver! Det er de første stegene på veien ut i «den virkelige verden». Det er første steg på veien til å bli et individ man kan stole på.

Vi har ofte problemer i fokus når vi snakker om skolen. Det er bra vi er kritiske og stadig søker å forbedre skolen, men samtidig må vi se på alt det positive engasjementet som nå er hos mange i skolen, og hvilke enorme muligheter norske barn og ungdommer får i det norske utdanningsvesenet.

les også «Fra karakter 2 til 6 på ett år!»

Disse mulighetene visner hen hvis man slutter å stole på elevene, og fjerner alle krav og målinger. Vi bør heller fokusere på hver enkelt elevs potensiale gjennom individuell tilpassing. Elever har forskjellige behov – noen trenger hjelp, mens andre trenger flere utfordringer. Det er helt greit å være unik – det er vi alle.

Den stoltheten man opplever ved prestasjon, som man gjerne har som barn, tror jeg mange glemmer når de taler for å fjerne alle slags evalueringer og målinger i skolen. Det er en utfordring at eldre elever sliter med motivasjon, men man blir ikke kvitt problemet ved å fjerne motivasjonsfaktorer.

I stedet bør vi fokusere på å holde engasjementet og motivasjonen fra første skoledag i live – fra første klasse helt til uteksaminering. Som barnas stortingsrepresentant gleder jeg meg på vegne av alle små, foreldre og stolte besteforeldre som er forventningsfulle til første skoledag.

Til alle nye førsteklassinger: Lykke til!

Publisert: 19.08.19 kl. 07:25