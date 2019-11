ISOLERT I FENGSEL: Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i Moskva for to år siden. Foto: Arthur Bondar

Kommentar

Endelig er Frode fri

Den langvarige kampen for å få løslatt Frode Berg lykkes etter intense måneder.

Nå nettopp







På torget i hjembyen Kirkenes henger det et banner med bilde av Frode Berg med teksten «Hjelp Frode hjem. Støtt folk til folk-samarbeidet».

Det har hengt der i to år nå. Frode Berg ble arrestert i Moskva sentrum i desember 2017.

Endelig kan det banneret tas ned.

les også Datteren til Frode Berg: – Vi er overlykkelige og glade

Men mye viktigere. Endelig er Frode Berg ute av den begredelige fengselscellen. Og endelig kan han komme hjem.

Berg ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han innrømmet at han var på oppdrag for norsk e-tjeneste, ikke som spion, men som kurer. Han ble dømt for å ha overlevert 15 000 euro til en russisk kontakt.

les også To russere benådet – kan være klare for utveksling med Frode Berg

I august ble det offisielt kjent at norske myndigheter forhandlet med russerne for å få han fri.

Men det var lettere sagt enn gjort. I oktober håpet mange han skulle komme hjem til Kirkenes da den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov besøkte byen. Men hans beskjed var kortfattet, han sa bare at Berg kunne komme snart.

For Bergs familie og Berg selv må det ha vært litt av en følelsesmessig berg- og dalbane, med stadig håp, skuffelser og nytt håp.

Ikke minst har det tatt mye lengre tid enn mange først så for seg.

les også Underskrift gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg

Hva fengselsoppholdet har gjort med Berg, er selvsagt ikke mulig å vite. Men det må være en enorm belastning å sitte fengslet i et slikt regime, med den uforutsigbarheten og de få rettighetene det fører med seg. Berg har knapt hatt tillatelse til å få besøk. Han har sonet under kummerlige forhold nær isolasjon.

Når Berg endelig er sluppet fri, kommer det som et resultat av en fangeutlevering mellom Russland og Litauen. Russland får to spiondømte menn tilbake på russisk jord. Og Litauen får tilbake to av sine borgere dømt i Russland.

Og på toppen kommer Frode Berg. For Norge er NATO-alliert med Litauen, og de russiske spiondømte fangene var tydeligvis verdt mer enn de to litauiske.

Her har det altså foregått en handel på bakrommet. Og det betyr antagelig at Russland mener de ikke har mer nytte av å holde Berg, som de neppe ser på som noen storspion.

Men i det utenrikspolitiske, diplomatiske spillet har Berg hatt verdi. For her er ingenting gratis.

les også Russisk kommisjon anbefaler å benåde spiondømte Frode Berg

Det har vært en lang, vanskelig sak først og fremst for Berg og familien.

Berg var etter alt å dømme på jobb for sitt land, for Norge.

Men for den norske regjeringen og ikke minst for den norske e-tjenesten, har det blitt en pinlig sak. VG fant ganske enkelt mannen som rekrutterte ham. E-tjenesten er blitt kritisert for å ha sendt en grenseinspektør som kan ha vært under russisk overvåkning, på et for vanskelig oppdrag i Russland.

Berg har sagt at han er skuffet over norske myndigheter.

Hva som i virkeligheten har skjedd, vet vi selvsagt ikke.

Offentligheten har fått flere versjoner både fra russisk og norsk hold. Men det etterretningstjenester lar tilflyte mediene, plasseres alltid der av en grunn. Vi kan ikke stole på noe av det. Og ingen har ennå hørt Bergs versjon.

Så spørs det da, om Frode Berg vil fortelle sin egen historie. Det kan fort vise seg å bli ubehagelig for mange.

Publisert: 15.11.19 kl. 15:04







Mer om