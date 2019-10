FORSVANT: Alle spor etter Anne-Elisabeth Hagen slutter 31. oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Et iskaldt forsøk på den perfekte forbrytelse

Den grusomme handlingen noen har utsatt Anne-Elisabeth Hagen for, ser ut til å være designet med to formål: Ingen spor – ingen straff.

Nå nettopp







Ett år etter den dramatiske forsvinningen står politiet uten gjennombrudd.

Jeg har hatt mange turer til Sloraveien det siste året. Hver gang kommer den samme tanken: Hvordan er det mulig å gå inn i det brunbeisede huset i nummer 4, hente ut en eldre kvinne, putte henne i en bil og forsvinne uten å legge igjen umiddelbare spor?

Ikke bli sett, ikke bli hørt.

Den smale, asfalterte bilveien som snegler seg blant eneboliger og forbi en barnehage, ender hos Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Det har knapt vært en eneste bil å se så langt inn i blindveien når jeg har vært der. I husene rundt ekteparet bort det flere som er hjemmeværende på dagtid.

Likevel har den eller de som bortførte Anne-Elisabeth Hagen – så langt vi vet – ikke blitt observert.

les også Lørenskog-forsvinningen: Fant Anne-Elisabeths blod i huset

Halvt års planlegging

Tilfeldig? Alle sakens elementer med et kidnappingsskuespill i første rekke peker i én retning: Noen har gjort alt som står i deres makt for ikke å bli tatt.

Det er spor etter planlegging et halvt år i forkant av forsvinningen. 31. oktober i fjor, litt over klokken 09.00, forlot milliardæren Tom Hagen familiens bolig med kurs for kontoret i næringsbygget Futurum, som bare ligger en fem minutters kjøretur unna.

Han parkerte klokken 09.08. Da var Anne-Elisabeth Hagen fortsatt i god behold hjemme sammen med valpen hun nettopp hadde fått. Klokken 09.14 snakket hun i telefon med en slektning eller et familiemedlem.

Det skulle bli det siste livstegnet fra den 68 år gamle kvinnen.

Da elektriker Tommy Skansen ringte henne klokken 09.48 fikk han ikke svar. Politiet har konkludert med at Anne-Elisabeth, eller “Lisbeth” blant familie og venner, blir utsatt for en alvorlig kriminell handling i dette tidsrommet.

For politiet er det viktig å pusle sammen en nøyaktig tidslinje denne morgenen, særlig knyttet til det som skjedde i og rundt Sloraveien 4.

VGs krimekspert, Øystein Milli. Foto: Gisle Oddstad

Mange ledetråder

Enten har gjerningspersonen(e) hatt full kontroll over Anne-Elisabeth Hagens gjøremål og kontakt med andre denne morgenen – eller så har de hatt flaks. For hva hadde skjedd om Skansen hadde kjørt innom uten å ringe på forhånd? Eller om Anne-Elisabeth Hagen hadde vært i en telefonsamtale samtidig som hun ble angrepet?

Trolig hadde de blitt avslørt. Men de kom altså, utrolig nok, unna. Etter det som er kjent finnes det hverken øyenvitner, avslørende elektroniske spor eller overvåkningsbilder.

les også Politiet om Lørenskog-forsvinningen: Mål om å løse saken i løpet av 2019

Det er ikke mangel på ledetråder. Vi kjenner flere av dem; en Sprox-sko fra Sparkjøp, en konvolutt og et brevark fra Clas Ohlson og en strips fra Biltema. I tillegg er det funnet beskjedne mengder blod som tilhører offeret i hjemmet. Dessuten mener politiet å vite hva slags type printer brevet er skrevet ut fra.

Status er den samme for alle sporene: Ingen av funnene har så langt avslørt en eller flere gjerningspersoner. Etterforskerne må de neste ukene og månedene lykkes med å knytte konkrete personer til et eller flere av sporene. Hvis ikke er de av begrenset verdi.

Optimistiske





Likevel kan disse tilsynelatende enkeltstående bevisene gi politiet viktige svar. Etterforskningsteamet jobber på spreng med å lete etter forbindelser, såkalte krysskjøp: Er kjøpene gjort samme dag, på et bestemt tidspunkt, i samme geografiske området eller er samme betalingsmetode brukt?

Politiet har merket seg at alle de tre kjedene det er gjort kjøp hos har utsalgssteder i eller i nærheten av Lørenskog.

Samtidig er politiet optimister, det er åpenbart at politiet sitter med mye mer informasjon enn de så langt har delt med offentligheten. Etterforskningsleder Tommy Brøske virker selvsikker på teamets vegne. Han snakker om et gjennombrudd før jul.

Det er et godt tegn.

Ingen skal kunne komme unna sin straff – selv om forsøket på å begå den perfekte forbrytelsen har vært aldri så kynisk.

Publisert: 31.10.19 kl. 08:54







Mer om