NORGE OG KINA: – De fleste skulle gjerne sett at Kina beveget seg i liberal retning. Problemet er at Norge alene knapt kan gjøre en forskjell. Norges posisjon har alltid vært en balansegang i slike spørsmål, og forholdet til Kina er intet unntak, skriver professor Øystein Tunsjø.

Kina sett fra en forskningsaktivist

Professor Kåre Dahl Martinsen går i en kronikk i VG hardt ut mot norsk Kina-politikk og norsk Kina-forskning. Man registrerer at Martinsen tilnærmer seg spørsmålet som en aktivist i stedet for å bidra til en dyptpløyende analyse fra et forskningsperspektiv.

ØYSTEIN TUNSJØ, professor, Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Det er lite nytt i det Martinsen skriver. Vel har menneskerettigheter lenge hatt en sentral plass i norske utenrikspolitiske programerklæringer, men kraften i denne politikken har alltid vært tydeligst på det retoriske plan og overfor mindre mektige stater.

Det kan man forarges over, men norsk utenrikspolitikk kan ikke reduseres til megafondiplomati: De som er satt til å forvalte landets sikkerhet og økonomiske interesser, må tenke bredt og avveie ulike hensyn, noe vi bør være takknemlige for.

Det er opplagt at Kina er en autoritær ettpartistat, hvor grunnleggende menneskerettigheter brytes og organisasjonsfrihet er fraværende. De fleste, også undertegnede, skulle gjerne sett at Kina beveget seg i liberal retning.

Problemet er at Norge alene knapt kan gjøre en forskjell. Vi har noe større innflytelse i våre nærområder, overfor stater som ligger nærmere Martinsens eget forskingsfelt – og som har mindre betydning for norsk økonomi enn Kina, men selv her må vi erkjenne at vi er en småstat. Burde Norge provosere frem diplomatisk konflikt til europeiske land som Ungarn og Polen hvor demokratiet undergraves og EU ikke klarer å rydde opp? Bør Norge bryte diplomatiske bånd til Russland fordi menneskerettigheter brytes i landet?

Det er ikke åpenbart. Norges posisjon har alltid vært en balansegang i slike spørsmål, og forholdet til Kina er intet unntak.

For øvrig gir Martinsens kronikk et misvisende bilde av norsk Kina-politikk og norske akademikere som arbeider på feltet. Norske regjeringer, inkludert den nåværende, har ikke vært «tause», men i en årrekke påtalt brudd på menneskerettighetene i Kina. Det er legitimt å hevde at denne politikken er blitt for forsiktig, men da må man ha i mente at slike spørsmål også tas opp i det stille diplomati, bygd på den vurdering at dette provoserer mindre og kan gi større effekt.

Like misvisende er Martinsens påstand at det er «løgn» at norsk næringsliv tapte økonomisk på den diplomatiske frysen fra 2010 til 2016. Han begrunner dette med at norsk eksport til Kina steg for hvert år under den diplomatiske krisen. Dette er et eksempel på hvordan statistikk ikke skal brukes. De fleste norske næringslivsrepresentanter med interesser i Kina vil fremheve at eksporten kunne vært enda større uten frysen. Mye taler for at frysen innebar betydelige tap for norsk næringsliv.

Videre sies det at avtalen fra desember 2016 som la grunnlaget for en normalisering i forholdet mellom Norge og Kina, har svinebundet regjeringen og ført til at Norge nå må avholde seg fra handlinger som underminerer kinesiske interesser.

Dette samsvarer ikke med utviklingen i det bilaterale forholdet siden 2017. I Norge valgte Telia og Telenor å samarbeide med Ericsson i stedet for Huawei, til tross for at dette ville kunne ha negative konsekvenser for videre samarbeid med Kina. I et spørsmål av stor materiell og symbolsk betydning stilte regjeringens nye sikkerhetslov krav som i praksis hindret Huawei fra å bli utbygger av 5G-nettet.

Dette var utvilsomt en beslutning som undergraver tesen om Norges angivelige knefall for Kina.

Heller enn å velge mellom en ren demonstrasjonspolitikk og en politikk basert på taushet, løgn og knefall har norsk Kina-politikk forsøkt å balansere ulike hensyn basert på realpolitikk som det sentrale hensyn. Forskning viser hvordan Norge og europeiske land kan komme i en vanskelig skvis i den tiltagende supermaktrivaliseringen mellom USA og Kina.

I noen grad vil Norge fortsatt se seg tjent med å følge det amerikanske eksempelet, spesielt i bestrebelsene på å sette grenser for kinesisk maktutfoldelse. På samme tid ønsker Norge som svært mange europeiske land å opprettholde en dialog med kineserne, for å unngå en økonomisk og maktpolitisk konfrontasjon med dramatiske følger også for Norge.

Sett i et slikt perspektiv er det knapt noe å forbauses eller forarges over at norske beslutningstakere og diplomater søker å balansere økonomiske, sikkerhetspolitiske og verdimessige interesser i forholdet til Kina.

Så kan man alltid føre en opplyst diskusjon om balansen i denne politikken.

